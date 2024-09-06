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все наши вопросы, рассказ был интересный, было понятно что Евгений любит свою работу, на некоторые исторические факты у него было свое мнение и видение, это говорит о том что человек изучает историю, вникает, живет этим. Евгений спасибо Вам большое. это отзыв наших друзей: В конце августа нам посчастливилось побывать в Ставрополе по приглашению друзей. Красивый, богатый и гостеприимный он произвёл впечатление своей благоустроенностью, обилием цветов, зелени и различных достопримечательностей. Наверно знакомство с этим городом и его историей было бы не полным, если бы не индивидуальная экскурсия, которую организовали друзья и приглашенный профессиональный гид Евгений. Понравилось все - комфортный автомобиль, Евгений - интересный как человек, -профессионал как гид, продуманный маршрут, и даже забота в виде зонтиков на случай дождя. Знание и любовь к истории своего края и истории казачества, легкость и юмор в подаче материала, интересные факты об основателях города и исторических личностях сделали экскурсию незабываемой. Рекомендуем и обязательно приедем еще Семья Юрченко г. Воркута