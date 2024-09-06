2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборКрепость Ставрополь. Казачье наследие
Познакомиться с северокавказской историей казачества в компании профессионального исследователя
Начало: В районе Тифлисских ворот
Завтра в 18:00
11 сен в 10:00
3 470₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Ставрополь Михаила Лермонтова
Прогулка по Ставрополю, где Михаил Лермонтов провел значимые моменты своей жизни. Узнайте, как город повлиял на его творчество и судьбу
Начало: У Тифлисских ворот
Завтра в 09:00
11 сен в 09:00
2 400₽ за всё до 8 чел.
5 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
Расписание: в четверг и пятницу в 09:30, в субботу и воскресенье в 09:00
12 сен в 09:30
13 сен в 09:30
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана6 сентября 2024В Ставрополе были впервые, для знакомства с городом такая экскурсия очень подошла. Формат проведения, пешком и на авто очень удобен. Огромное спасибо Евгению за интересные факты из истории города Ставрополя и людей, которые в нём жили.
- ЕЕлена5 сентября 2024Организовывали экскурсию для друзей которые приехали в Ставрополь из Воркуты. Экскурсия понравилась всем и нам местным жителям. Евгений, отвечал на
- ССветлана4 сентября 2024Если у вас, как у нас случиться побывать один день на Домбае, то эта экскурсия для вас. Можно объять необъятное за один день, увидеть много и наметить, куда можно вернуться, потому что вернуться захочется!
- ИИрина2 сентября 2024Спасибо экскурсоводу. Понравилось.
- ММаксим7 августа 2024Хорошая обзорная прогулка по городу с вкраплениями интересных фактов из кавказского периода жизни М. Ю. Лермонтова, которая откроет весьма интересные детали его биографии.
- ЮЮлия28 июля 2024Замечательная экскурсия, которая позволяет увидеть Ставрополь со всех ракурсов. Множество занимательные исторических фактов увлекательно приподнесенных Евгением с глубины веков до наших дней украшает знакомство с красивым и цветущим городом. Рекомендую гида и экскурсию!
- ООксана31 октября 2023Андрей провел интереснейшую экскурсию по Пятигорску - рекомендуем
- ТТатьяна27 июня 2023Прекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой Алибекского водопада. В полном восхищении от необыкновенной природы, от интересного рассказа гида Дениса. Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Ставрополю в категории «На Рождество»
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