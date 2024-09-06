На Рождество – экскурсии в Ставрополе

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Ставрополе, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Крепость Ставрополь. Казачье наследие
На машине
24 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Крепость Ставрополь. Казачье наследие
Познакомиться с северокавказской историей казачества в компании профессионального исследователя
Начало: В районе Тифлисских ворот
Завтра в 18:00
11 сен в 10:00
3 470 за всё до 4 чел.
Ставрополь Михаила Лермонтова
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Ставрополь Михаила Лермонтова
Прогулка по Ставрополю, где Михаил Лермонтов провел значимые моменты своей жизни. Узнайте, как город повлиял на его творчество и судьбу
Начало: У Тифлисских ворот
Завтра в 09:00
11 сен в 09:00
2 400 за всё до 8 чел.
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
На машине
5 отзывов
5 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
Расписание: в четверг и пятницу в 09:30, в субботу и воскресенье в 09:00
12 сен в 09:30
13 сен в 09:30
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    6 сентября 2024
    Крепость Ставрополь. Казачье наследие
    В Ставрополе были впервые, для знакомства с городом такая экскурсия очень подошла. Формат проведения, пешком и на авто очень удобен. Огромное спасибо Евгению за интересные факты из истории города Ставрополя и людей, которые в нём жили.
  • Е
    Елена
    5 сентября 2024
    Крепость Ставрополь. Казачье наследие
    Организовывали экскурсию для друзей которые приехали в Ставрополь из Воркуты. Экскурсия понравилась всем и нам местным жителям. Евгений, отвечал на
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    все наши вопросы, рассказ был интересный, было понятно что Евгений любит свою работу, на некоторые исторические факты у него было свое мнение и видение, это говорит о том что человек изучает историю, вникает, живет этим. Евгений спасибо Вам большое. это отзыв наших друзей: В конце августа нам посчастливилось побывать в Ставрополе по приглашению друзей. Красивый, богатый и гостеприимный он произвёл впечатление своей благоустроенностью, обилием цветов, зелени и различных достопримечательностей. Наверно знакомство с этим городом и его историей было бы не полным, если бы не индивидуальная экскурсия, которую организовали друзья и приглашенный профессиональный гид Евгений. Понравилось все - комфортный автомобиль, Евгений - интересный как человек, -профессионал как гид, продуманный маршрут, и даже забота в виде зонтиков на случай дождя. Знание и любовь к истории своего края и истории казачества, легкость и юмор в подаче материала, интересные факты об основателях города и исторических личностях сделали экскурсию незабываемой. Рекомендуем и обязательно приедем еще Семья Юрченко г. Воркута

  • С
    Светлана
    4 сентября 2024
    Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
    Если у вас, как у нас случиться побывать один день на Домбае, то эта экскурсия для вас. Можно объять необъятное за один день, увидеть много и наметить, куда можно вернуться, потому что вернуться захочется!
  • И
    Ирина
    2 сентября 2024
    Ставрополь Михаила Лермонтова
    Спасибо экскурсоводу. Понравилось.
  • М
    Максим
    7 августа 2024
    Ставрополь Михаила Лермонтова
    Хорошая обзорная прогулка по городу с вкраплениями интересных фактов из кавказского периода жизни М. Ю. Лермонтова, которая откроет весьма интересные детали его биографии.
  • Ю
    Юлия
    28 июля 2024
    Крепость Ставрополь. Казачье наследие
    Замечательная экскурсия, которая позволяет увидеть Ставрополь со всех ракурсов. Множество занимательные исторических фактов увлекательно приподнесенных Евгением с глубины веков до наших дней украшает знакомство с красивым и цветущим городом. Рекомендую гида и экскурсию!
    Замечательная экскурсия, которая позволяет увидеть Ставрополь со всех ракурсов. Множество занимательные исторических фактов увлекательно приподнесенных ЕвгениемЗамечательная экскурсия, которая позволяет увидеть Ставрополь со всех ракурсов. Множество занимательные исторических фактов увлекательно приподнесенных ЕвгениемЗамечательная экскурсия, которая позволяет увидеть Ставрополь со всех ракурсов. Множество занимательные исторических фактов увлекательно приподнесенных ЕвгениемЗамечательная экскурсия, которая позволяет увидеть Ставрополь со всех ракурсов. Множество занимательные исторических фактов увлекательно приподнесенных ЕвгениемЗамечательная экскурсия, которая позволяет увидеть Ставрополь со всех ракурсов. Множество занимательные исторических фактов увлекательно приподнесенных ЕвгениемЗамечательная экскурсия, которая позволяет увидеть Ставрополь со всех ракурсов. Множество занимательные исторических фактов увлекательно приподнесенных Евгением
  • О
    Оксана
    31 октября 2023
    Ставрополь Михаила Лермонтова
    Андрей провел интереснейшую экскурсию по Пятигорску - рекомендуем
  • Т
    Татьяна
    27 июня 2023
    Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
    Прекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой Алибекского водопада. В полном восхищении от необыкновенной природы, от интересного рассказа гида Дениса. Спасибо!!!
    Прекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой АлибекскогоПрекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой АлибекскогоПрекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой АлибекскогоПрекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой АлибекскогоПрекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой АлибекскогоПрекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой Алибекского

Ответы на вопросы от путешественников по Ставрополю в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Ставрополю в сентябре 2024
Сейчас в Ставрополе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 2 400 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Ставрополе на 2024 год на рождество, 36 ⭐ отзывов, цены от 2400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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