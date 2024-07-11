2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия в 19 век: Ставропольская крепость
Погружение в атмосферу 19 века на индивидуальной экскурсии по Ставрополю. Узнайте о жизни и творчестве Михаила Лермонтова, посетите знаковые места
Начало: Карла Маркса, 6
Расписание: понедельник-воскресенье с 10:00 до 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Аудиогид
Ставрополь: аудиоэкскурсия по историческому центру столицы Кавказа
Погрузитесь в атмосферу Ставрополя, прогуливаясь по старинным улочкам, где история встречается с современностью. Узнайте тайны города
Начало: Проспект Октябрьской Революции, 2
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ставрополь - купеческий! Истории, интриги и легенды
Увлекательный маршрут по Ставрополю, где вы станете свидетелем трагической истории любви и ощутите атмосферу гимназических проказ
Начало: Крепостная гора, памятник «Хоперская палатка»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 3 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария11 июля 2024Были приятно удивлены глубоким содержанием экскурсии. Отличное знакомство с городом. Шли в своём темпе. Всем буду рекомендовать. Планирую и в других городах попробовать.
- ЕЕкатерина6 июня 2024Интересно, познавательно, нетривиально, с неожиданными фактами и приятным сюрпризом в конце! большое спасибо экскурсоводу, время пролетело незаметно! очень рекомендую прогулку с Ангелиной
- ЛЛариса24 мая 2024Все понравилось, Ангелина профессионально ведет экскурсию, интересно захватывающе. Все гости были в восторге.
- ИИрина7 мая 2024Гид прекрасно подготовлен, интересная подача материала. Экскурсия очень интересная! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Ставрополю в категории «Популярные экскурсии»
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