3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Ставрополь на авто
Насыщенная обзорная экскурсия с погружением в прошлое и настоящее города
Начало: По программе экскурсии - НА КРЕПОСТНОЙ ГОРЕ. Друго...
7 авг в 09:30
8 авг в 09:30
7 000₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
Ставрополь сквозь века: храмы, площади и знаменитые люди
Прогулка по Ставрополю, которая покажет его историческое и культурное развитие. Увидите храмы, площади и узнаете о знаменитых людях города
Начало: На Крепостной горе
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от 2 500₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Крепость Ставрополь. Казачье наследие
Познакомиться с северокавказской историей казачества в компании профессионального исследователя
Начало: В районе Тифлисских ворот
7 авг в 15:00
8 авг в 10:00
3 470₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия28 июля 2024Замечательная экскурсия, которая позволяет увидеть Ставрополь со всех ракурсов. Множество занимательные исторических фактов увлекательно приподнесенных Евгением с глубины веков до наших дней украшает знакомство с красивым и цветущим городом. Рекомендую гида и экскурсию!
- ААндрей2 июля 2024Обзорная экскурсия нам очень понравилась: маршрут продуман и не сложен для прохождения даже в жару, дополнительные архивные фотоматериалы позволяют лучше окунуться в историю Ставрополя! На все вопросы получили интересную и подробную информацию от Олега! Большое спасибо Гиду!
- ТТатьяна25 июня 2024Мы с супругой Ставрополь посетили впервые. Любим путешествовать по России и знакомиться с историей городов. Раскрыть особенности города и региона
- ИИрина11 июня 2024Экскурсия проходила в удобном формате - часть пути проходила на автомобиле, а часть пешком, что способствует быстрому передвижению по городу.
- ААня27 мая 2024Олег очень интеллигентен, весь свой двух часовой рассказ он подкреплял визуально. По ходу экскурсии Олег сменил четыре пухлых папки с фото, дополняя своё талантливое повествование. Спасибо!
- ААлёна23 мая 2024Глубокие знания Олега по истории края, грамотная речь, приятный тембр голоса, и время на экскурсии пролетело незаметно. Рекомендую всем.
- ААнатолий20 мая 202416 мая совершили замечательное погружение в историю и современность Ставрополя вместе с профессиональным гидом Олегом Шамильевичем. Все материалы поданы в
- ООльга15 мая 2024Хотим выразить благодарность Олегу за проведенную экскурсию по Ставрополю. Очень интересная и содержательная экскурсия, мы просто очарованы городом после такого
- ССтанислав30 апреля 2024Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!
Ответы на вопросы от путешественников по Ставрополю в категории «Все»
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