Все – экскурсии в Ставрополе

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Ставрополе, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ставрополь на авто
На машине
39 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Ставрополь на авто
Насыщенная обзорная экскурсия с погружением в прошлое и настоящее города
Начало: По программе экскурсии - НА КРЕПОСТНОЙ ГОРЕ. Друго...
7 авг в 09:30
8 авг в 09:30
7 000 за всё до 3 чел.
Ставрополь сквозь века
Пешая
65 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Ставрополь сквозь века: храмы, площади и знаменитые люди
Прогулка по Ставрополю, которая покажет его историческое и культурное развитие. Увидите храмы, площади и узнаете о знаменитых людях города
Начало: На Крепостной горе
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от 2 500 за человека
Крепость Ставрополь. Казачье наследие
На машине
22 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Крепость Ставрополь. Казачье наследие
Познакомиться с северокавказской историей казачества в компании профессионального исследователя
Начало: В районе Тифлисских ворот
7 авг в 15:00
8 авг в 10:00
3 470 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    28 июля 2024
    Крепость Ставрополь. Казачье наследие
    Замечательная экскурсия, которая позволяет увидеть Ставрополь со всех ракурсов. Множество занимательные исторических фактов увлекательно приподнесенных Евгением с глубины веков до наших дней украшает знакомство с красивым и цветущим городом. Рекомендую гида и экскурсию!
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  • А
    Андрей
    2 июля 2024
    Ставрополь сквозь века
    Обзорная экскурсия нам очень понравилась: маршрут продуман и не сложен для прохождения даже в жару, дополнительные архивные фотоматериалы позволяют лучше окунуться в историю Ставрополя! На все вопросы получили интересную и подробную информацию от Олега! Большое спасибо Гиду!
  • Т
    Татьяна
    25 июня 2024
    Крепость Ставрополь. Казачье наследие
    Мы с супругой Ставрополь посетили впервые. Любим путешествовать по России и знакомиться с историей городов. Раскрыть особенности города и региона
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    нам помог Евгений, который провел с нами экскурсию. Евгений человек, который влюблён в свой город и край. Он смог донести до нас историю Ставрополя и Ставропольского края, уклад жизни и воинскою славу казачества. Евгений отличный экскурсовод и эрудированный собеседник. Очень благодарны ему за экскурс в историю и внимание. Рекомендуем его всем кто хочет прикоснутся к истории Ставрополя и всего Ставрополья.

    Мы с супругой Ставрополь посетили впервые. Любим путешествовать по России и знакомиться с историей городов. РаскрытьМы с супругой Ставрополь посетили впервые. Любим путешествовать по России и знакомиться с историей городов. РаскрытьМы с супругой Ставрополь посетили впервые. Любим путешествовать по России и знакомиться с историей городов. Раскрыть
  • И
    Ирина
    11 июня 2024
    Крепость Ставрополь. Казачье наследие
    Экскурсия проходила в удобном формате - часть пути проходила на автомобиле, а часть пешком, что способствует быстрому передвижению по городу.
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    Организатор этскурсии Евгений, человек увлеченнвй историей своего города и края, коллекционер артефактов, обладаюший хорошей, грамотной речью, рассказал об известных людях, благодаря которым создавался Ставрополь, о роли казаков в создании города, провел по интересным улицам. В ходе экскурсии я, внучка казака ещё больше узнала о традициях, быте казаков. Было очень интересно и время экскурсии пролетело как одно мгновение. Рекомендую эту экскурсию всем, кто любит путешествовать и интересуется историей Ставрополя.

  • А
    Аня
    27 мая 2024
    Ставрополь сквозь века
    Олег очень интеллигентен, весь свой двух часовой рассказ он подкреплял визуально. По ходу экскурсии Олег сменил четыре пухлых папки с фото, дополняя своё талантливое повествование. Спасибо!
  • А
    Алёна
    23 мая 2024
    Ставрополь сквозь века
    Глубокие знания Олега по истории края, грамотная речь, приятный тембр голоса, и время на экскурсии пролетело незаметно. Рекомендую всем.
  • А
    Анатолий
    20 мая 2024
    Ставрополь на авто
    16 мая совершили замечательное погружение в историю и современность Ставрополя вместе с профессиональным гидом Олегом Шамильевичем. Все материалы поданы в
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    стройной последовательности и подкреплены редкими фото документами. Олег Шамильевич поражает своей эрудицией, глубоким знанием материала, и, главное, теплым отношение к туристам города. Желаем нашему гиду и Ставрополью дальнейших успехов и процветания.

  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    Ставрополь на авто
    Хотим выразить благодарность Олегу за проведенную экскурсию по Ставрополю. Очень интересная и содержательная экскурсия, мы просто очарованы городом после такого
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    представления. Спасибо за то, что Олег согласился забрать нас с места, на которое нам было удобно прибыть, и возвратил туда, куда мы попросили. Ольга и Юрий

  • С
    Станислав
    30 апреля 2024
    Ставрополь на авто
    Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!
    Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Ставрополю в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Ставрополю в августе 2024
Сейчас в Ставрополе в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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