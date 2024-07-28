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нам помог Евгений, который провел с нами экскурсию. Евгений человек, который влюблён в свой город и край. Он смог донести до нас историю Ставрополя и Ставропольского края, уклад жизни и воинскою славу казачества. Евгений отличный экскурсовод и эрудированный собеседник. Очень благодарны ему за экскурс в историю и внимание. Рекомендуем его всем кто хочет прикоснутся к истории Ставрополя и всего Ставрополья.