Каждому, кто занимается оформлением ипотеки, сотрудники финансовых учреждений обозначают одно из главных условий - страховка недвижимости. В представленной ниже информации подробно описано, в каких случаях необходима страховка, с какой целью оформляется, как сэкономить при оформлении, на какие страховые компании стоит обратить внимание

Страхование недвижимости при ипотечном кредитовании

В каких случаях нужна страховка недвижимости?

Как только человек приходит в финансовое учреждение, чтобы оформить ипотечный займ, он должен понимать, что при положительном решении он уйдет не только с договором займа, но также со страховкой, в некоторых случаях с несколькими. Финансовые учреждения, которые вменяют обязательства по страхованию, преследуют две цели (хотя есть исключения) – сократить риски и увеличить доходы, получая от страховщиков достаточно высокие комиссии.

В стандартных случаях выдача ипотеки сопровождается предложением определенного количества полюсов. Это нужно для того чтобы защитить финансовое учреждение и самого заемщика от самых разных неприятных непредвиденных ситуациях. Среди самых распространенных можно отметить:

утрата или повреждение залоговой недвижимости (обязательная);

прекращение права собственности или ограничение;

потеря работаю, трудоспособности или уход из жизни заемщика.

Страховок может быть несколько, но из них обязательным считается только страхование недвижимости. От этого полиса созаёмщик не имеет права отказаться. Все остальные - это личное дело каждого человека.

Что касается целей оформления ипотечного займа, то банк со своей стороны предотвращают риск невыплаты кредита, что касается заемщика то для него страховка является гарантией того, что кредит не придется выплачивать родственникам. В случае при страховой ситуации проценты и остаток долга будет платить страховая компания.

Особенно полезной окажется страховка при оформлении ипотеки на вторичное жилье. Есть смысл официально застраховать свою собственность и получить определенную защиту в ситуации, когда выяснится, что при продаже недвижимости были нарушены права несовершеннолетних наследников, также если вскроется мошенничество или будет расторгнут договор купли-продажи. Заемщик в этом случае останется без жилья, при этом сохранится необходимость выплачивать кредит. Ситуация довольно неприятная, а наличие страховки может предотвратить ее.

Можно ли отказаться от какой-то страховки?

Все условия страхования есть в договоре

Если человек откажется от страховки, также если это условие зафиксировано в договоре, банк имеет полное право пересмотреть процентную ставку по кредиту в сторону увеличения. Отсутствия полиса гарантированно обойдется заемщику примерно на 1-2% выше ставки. Но повторимся, отказаться от страхования самой недвижимости, нельзя, а вот страхования здоровья или жизни – можно.

Но если заемщик откажется от этих двух видов страховки то, увеличение в процентах может достигать показателя 8-10%. Банк позволит отказаться от договора страхования, но при этом увеличит процентную ставку или даже откажет, сославшись на политику не оглашения причины отказа. Хотя если вас устраивает повышение ставки, ведь иногда отказ от неё всё равно дешевел, так как банки могут просто продать вам годовую страховку, скажем за 120 000 руб, в итоге окажется, что это только за год и через 12 месяцев они попросят вас оплатить снова эту сумму иначе увеличат процент. Вам нужно точно просчитать этот момент, и тогда вы сможете получив уже ипотеку и в течении этой же недели (сроки чуть больше, но лучше не затягивать) принести заявление на отказ от страхования здоровья и жизни, принять они будут обязаны (не забудьте получить копию с настоящей подписью, а не ксерокопию), если не приняли, зовите старшего или направьте заказным письмом.

Какая страховка подойдет для ипотеки?

Согласно актуальному на сегодня законодательству, единственными условиям и правилам страхования является оформление договора на залоговую недвижимость. Остальные программы оформляются исключительно в добровольном порядке. Отвечая на вопрос, какая страховка подойдет для ипотеки, можно отметить, что обычно это продукт, который предлагается самим банком и касается непосредственно квартиры или дома оформленных в кредит. Дополнительно к этому каждый заемщик может оформить несколько иных видов страховок - от несчастного случая или от потери трудоспособности.

Закон обязывает каждого человека страховать имущество при оформлении ипотечного займа, но при этом не диктует банкам выставлять какие-либо требования относительно других видов страхования. Основная масса ипотечных договоров содержит полисы на здоровье жизни заемщика. В случае отказа от покупки или продления полиса финансовое учреждение имеет право применить определенные штрафные санкции. Это может быть не только повышение процентной ставки, но также начисление определенной неустойки, и даже отказ в оформлении кредита.

Лучше страховаться самому или выбрать страховку от банка?

Данным вопросом задаются все, кто принимает решения взять ипотеку и оформить страховку. Причина в элементарной стоимости. Каждый заемщик стремится сэкономить, на основании чего рассматривается предложение по страхованию налоговой ипотечной недвижимости в банке, но непосредственно в страховых компаниях.

Согласно установленному законодательству каждый человек может воспользоваться страховкой какой-либо компании. Причем решение можно реализовать даже в том случае если уже был заключен договор страхования с банком. У каждого человека есть 14 дней (но лучше раньше) на то, чтобы расторгнуть его и воспользоваться другими предложениями.

После этого нужно будет изучить все присутствующие на рынке предложения, заключить договор страховой компании, который предлагает максимально выгодные условия и оптимальный набор рисков. Для обычного человека подобный подход является идеальной возможностью сэкономить, так как полис страховых компаний стоит обычно в 2 раза дешевле чем в банках.

Определившись с выбором, оформить страховое соглашение с одной из компаний, необходимо принести его копию в банк во избежании проблем. Сотрудники финансового учреждения должны понимать, что страховка есть, что нет повода для беспокойства, для повышения процентных ставок для аннулирования кредитного договора.

Какую страховую компанию выбрать?

Страховые компании

Если было принято решение оформить страховку непосредственно в компании, стоит обратить внимание на следующие предложения:

СК Пари;

ВСК;

Зетта Страхование;

СК Ингосстрах;

СК Альянс;

АльфаСтрахование;

ВТБ страхование.

Другие компании можно посмотреть здесь, они отлично подойдут для банка ВТБ: https://polis812.ru/blog/gde-deshevle-strahovat-zhizn-dlya-ipoteki-vtb/