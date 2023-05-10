Прокладываем новые маршруты в самые красивые места Петербурга! Приглашаем жителей и гостей Санкт-Петербурга в увлекательное путешествие в Стрельну к Константиновскому дворцу! Трансфер на Метеоре – самый быстрый и удобный способ добраться до места назначения с самым красивым видом за окном! Также в программу будет включена экскурсия по парку и Константиновском дворцу, обед в ресторане «Яхт-Клуб» Пресс-центра и обратный билет на метеор до центра города.
Ближайшие даты:
10
мая
мая
Что вас ожидает:
- Эрмитаж
- Стрелка Васильевского острова
- Петропавловская крепость
- Панорамы Финского залива
- Константиновский дворец
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Забудьте про светофоры и пробки, только впечатляющие пейзажи Петербурга из панорамных окон корабля. Всего за 30 минут вас доставят из центра города к причалу Стрельны, а по пути вы сможете насладиться свежим морским бризом и сделать потрясающие фотографии на открытой площадке теплохода между салонами.
Меню обеда:
- Салат Греческий.
- Борщ со сметаной.
- Шницель куриный, картофельное пюре, томатный соус, хлеб.
- Пирог морковный.
- Морс ягодный.
- Вода минеральная.
- Чай пакетированный.
Важно знать:
- Продолжительность программы может быть изменена в связи с подъёмом уровня воды и перекрытием акваторий.
- Возрастная категория 6+.
- Трансфер для гостей к началу парковой экскурсии и по окончанию экскурсии по дворцу к Пресс-центру — бесплатно.
- Любительская фото и видеосъемка — бесплатно.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билет на метеор туда и обратно
- Экскурсия по парку и Константиновском дворцу
- Обед в ресторане «Яхт-Клуб» Пресс-центра
- Трансфер к началу парковой экскурсии от метеора и обратно по окончанию экскурсии
- Любительская фото и видеосъемка
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Дворцовая наб, д. 36
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании