Метеор в Стрельну с обедом в ресторане

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Ответы на вопросы
Прокладываем новые маршруты в самые красивые места Петербурга! Приглашаем жителей и гостей Санкт-Петербурга в увлекательное путешествие в Стрельну к Константиновскому дворцу! Трансфер на Метеоре – самый быстрый и удобный способ добраться до места назначения с самым красивым видом за окном! Также в программу будет включена экскурсия по парку и Константиновском дворцу, обед в ресторане «Яхт-Клуб» Пресс-центра и обратный билет на метеор до центра города.
Метеор в Стрельну с обедом в ресторане
Метеор в Стрельну с обедом в ресторане
Метеор в Стрельну с обедом в ресторане
Метеор в Стрельну с обедом в ресторане
Метеор в Стрельну с обедом в ресторане
Ближайшие даты:
10
мая

Что вас ожидает:

  • Эрмитаж
  • Стрелка Васильевского острова
  • Петропавловская крепость
  • Панорамы Финского залива
  • Константиновский дворец
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Забудьте про светофоры и пробки, только впечатляющие пейзажи Петербурга из панорамных окон корабля. Всего за 30 минут вас доставят из центра города к причалу Стрельны, а по пути вы сможете насладиться свежим морским бризом и сделать потрясающие фотографии на открытой площадке теплохода между салонами.

Меню обеда:

  • Салат Греческий.
  • Борщ со сметаной.
  • Шницель куриный, картофельное пюре, томатный соус, хлеб.
  • Пирог морковный.
  • Морс ягодный.
  • Вода минеральная.
  • Чай пакетированный.

Важно знать:

  • Продолжительность программы может быть изменена в связи с подъёмом уровня воды и перекрытием акваторий.
  • Возрастная категория 6+.
  • Трансфер для гостей к началу парковой экскурсии и по окончанию экскурсии по дворцу к Пресс-центру — бесплатно.
  • Любительская фото и видеосъемка — бесплатно.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на метеор туда и обратно
  • Экскурсия по парку и Константиновском дворцу
  • Обед в ресторане «Яхт-Клуб» Пресс-центра
  • Трансфер к началу парковой экскурсии от метеора и обратно по окончанию экскурсии
  • Любительская фото и видеосъемка
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Дворцовая наб, д. 36
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
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