Прокладываем новые маршруты в самые красивые места Петербурга! Приглашаем жителей и гостей Санкт-Петербурга в увлекательное путешествие в Стрельну к Константиновскому дворцу! Трансфер на Метеоре – самый быстрый и удобный способ добраться до места назначения с самым красивым видом за окном! Также в программу будет включена экскурсия по парку и Константиновском дворцу, обед в ресторане «Яхт-Клуб» Пресс-центра и обратный билет на метеор до центра города.