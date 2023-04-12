Из небольшого, но богатого своей многовековой историей села Зеленогорье древняя заброшенная дорога Арпат – Карасубазар приведёт в сосновый бор, со смотровых площадок которого открывается панорамный вид на горную долину реки Ускут и южную перспективу от села Приветное до горы Аю-Даг.

Оставив позади сосновый бор, древня дорога поднимается на седловину гору Куроча (782 м), чтобы на скале Свиданий открыть с высоты птичьего полёта красоту и неповторимость Арпатской долины и урочища реки Пананьян-Узень.

Тропа Кок-Таш-Богаз, которая берёт своё начала на перевале Горуча, приведёт к 10-ти метровому Арпатскому водопаду. Затем по небольшому, но узкому и извилистому ущелью, называемому Панагия, через сплошной каскад водопадов и природных ванн возвращение в село Зеленогорье.

За каменным затвором Таш-Хабах, в низовье реки Кушень-Узень есть небольшое горное озеро, в котором можно искупаться, прокатиться над его гладью на тарзанке или покататься на лошадях по приозёрным полянам.