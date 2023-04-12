Большой каньон Крыма в миниатюре: Арпатские водопады и урочище Панагия

Большой каньон Крыма в миниатюре

Описание
Выбрать день
Ответы на вопросы
Большой каньон Крыма в миниатюре: Арпатские водопады и урочище Панагия
Большой каньон Крыма в миниатюре: Арпатские водопады и урочище Панагия
Большой каньон Крыма в миниатюре: Арпатские водопады и урочище Панагия
Большой каньон Крыма в миниатюре: Арпатские водопады и урочище Панагия
Большой каньон Крыма в миниатюре: Арпатские водопады и урочище Панагия
Ближайшие даты:
5
мая
16
июн
23
июн
30
июн
7
июл
14
июл
21
июл
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Из небольшого, но богатого своей многовековой историей села Зеленогорье древняя заброшенная дорога Арпат – Карасубазар приведёт в сосновый бор, со смотровых площадок которого открывается панорамный вид на горную долину реки Ускут и южную перспективу от села Приветное до горы Аю-Даг.
Оставив позади сосновый бор, древня дорога поднимается на седловину гору Куроча (782 м), чтобы на скале Свиданий открыть с высоты птичьего полёта красоту и неповторимость Арпатской долины и урочища реки Пананьян-Узень.
Тропа Кок-Таш-Богаз, которая берёт своё начала на перевале Горуча, приведёт к 10-ти метровому Арпатскому водопаду. Затем по небольшому, но узкому и извилистому ущелью, называемому Панагия, через сплошной каскад водопадов и природных ванн возвращение в село Зеленогорье.
За каменным затвором Таш-Хабах, в низовье реки Кушень-Узень есть небольшое горное озеро, в котором можно искупаться, прокатиться над его гладью на тарзанке или покататься на лошадях по приозёрным полянам.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Услуги гида
  • Трансфер до Зеленогрья и обратно в Судак
Место начала и завершения?
Судак, остановка общественного транспорта «Горсад»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Оптимальное время начала похода летом не позднее 09.00 (выезд из Судака)
  • Экскурсия проводится при наборе группы не менее 3 человек в случае, если группа не набирается, будет рекомендована иная дата этого же тура, где группа набирается, или предложена индивидуальная экскурсия по этому же маршруту
  • Специальная подготовка не требуется начальные основы физической подготовки приветствуются
  • Стоит надеть головной убор, удобную одежду по сезону и обувь спортивную или с фиксированным задником
  • Запас питьевой воды обязателен бутерброды по желанию треккинговые палки не помешают.
  • Даты проведения экскурсии:
  • Май - 5
  • Июнь - 16,23,30
  • Июль - 7,14,21,28
  • Август - 4,11,25
  • Сентябрь - 1,8,15
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Судака

На весь день
Треккинг и походы
Природа и пейзажи
Экскурсии в Зеленогорье, Крым

Похожие туры из Судака

Новый Свет на ладони
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Вадим
Вадим
21 отзыв
Новый Свет на ладони
Трекинг на гору Сокол под рассказы о природе, истории и легендах Крыма
в Судаке или Новом Свете
12 апр
13 апр
14 апр
15 апр
4 000 за всё до 6 чел.
Крым: путешествие по Новому Свету
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
12 отзывов
Крым: путешествие по Новому Свету
Побывать в долине Рая, пройти по реликтовой можжевеловой роще и увидеть скалы кораллового рифа
у автостанции Новый Свет
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
6 000 за всё до 10 чел.
Сокровища Восточного Крыма
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Хасан
Хасан
4 отзыва
Сокровища Восточного Крыма
Посетить райский поселок Новый Свет, пройти по тропе Голицына и полюбоваться чудесными видами
по договоренности
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
15 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Судаке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Судаке
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ