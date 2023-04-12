Большой каньон Крыма в миниатюре
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Описание
Из небольшого, но богатого своей многовековой историей села Зеленогорье древняя заброшенная дорога Арпат – Карасубазар приведёт в сосновый бор, со смотровых площадок которого открывается панорамный вид на горную долину реки Ускут и южную перспективу от села Приветное до горы Аю-Даг.
Оставив позади сосновый бор, древня дорога поднимается на седловину гору Куроча (782 м), чтобы на скале Свиданий открыть с высоты птичьего полёта красоту и неповторимость Арпатской долины и урочища реки Пананьян-Узень.
Тропа Кок-Таш-Богаз, которая берёт своё начала на перевале Горуча, приведёт к 10-ти метровому Арпатскому водопаду. Затем по небольшому, но узкому и извилистому ущелью, называемому Панагия, через сплошной каскад водопадов и природных ванн возвращение в село Зеленогорье.
За каменным затвором Таш-Хабах, в низовье реки Кушень-Узень есть небольшое горное озеро, в котором можно искупаться, прокатиться над его гладью на тарзанке или покататься на лошадях по приозёрным полянам.
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Ответы на вопросы
- Что не входит
- Услуги гида
- Трансфер до Зеленогрья и обратно в Судак
- Место начала и завершения?
- Судак, остановка общественного транспорта «Горсад»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- Оптимальное время начала похода летом не позднее 09.00 (выезд из Судака)
- Экскурсия проводится при наборе группы не менее 3 человек в случае, если группа не набирается, будет рекомендована иная дата этого же тура, где группа набирается, или предложена индивидуальная экскурсия по этому же маршруту
- Специальная подготовка не требуется начальные основы физической подготовки приветствуются
- Стоит надеть головной убор, удобную одежду по сезону и обувь спортивную или с фиксированным задником
- Запас питьевой воды обязателен бутерброды по желанию треккинговые палки не помешают.
- Даты проведения экскурсии:
- Май - 5
- Июнь - 16,23,30
- Июль - 7,14,21,28
- Август - 4,11,25
- Сентябрь - 1,8,15
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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