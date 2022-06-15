ежедневно, по запросу

Отдохнуть на лучшем пляже Судака и устроить романтическую фотосессию

Лучшим местом в Судаке для спокойного отдыха у моря может стать пляж Мохито. Это одно из лучших мест для тех, кто хочет уединиться. Здесь традиционно мало отдыхающих, и прекрасная природа. Красивые, романтичные виды, кристально чистая вода, живописные скалы… Это ли не лучший фон для фотосессии влюбленных?

В этом месте настолько спокойно, что огромные крабы подплывают к берегу и греются на мелководье! Пляж Мохито расположен у самого подножья Генуэзской крепости. Для фотографий, сделанных на фоне этого исторического памятника, даже не нужно указывать локацию – это одно из самых популярных мест Крыма.

Следует учесть, что вход в море на пляже Мохито по каменным лестницам с металлическими поручнями, поэтому детей младше 5 лет сюда лучше не брать. Прямо напротив пляжа - Крабий остров, до которого можно дойти по мелководью всего за 5-10 минут.

На пляже есть все, что необходимо для комфортного отдыха – лежаки, кабинки для переодевания и кафе, где можно заказать прохладительные напитки. Отличные фотографии можно сделать на берегу или с причала.