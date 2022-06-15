Фотосессия на пляже Мохито

Фотосессия на пляже Мохито
Фотосессия на пляже Мохито
Фотосессия на пляже Мохито
Фотосессия на пляже Мохито
Фотосессия на пляже Мохито
Фотосессия на пляже Мохито
Отдохнуть на лучшем пляже Судака и устроить романтическую фотосессию
Лучшим местом в Судаке для спокойного отдыха у моря может стать пляж Мохито. Это одно из лучших мест для тех, кто хочет уединиться. Здесь традиционно мало отдыхающих, и прекрасная природа. Красивые, романтичные виды, кристально чистая вода, живописные скалы… Это ли не лучший фон для фотосессии влюбленных?
В этом месте настолько спокойно, что огромные крабы подплывают к берегу и греются на мелководье! Пляж Мохито расположен у самого подножья Генуэзской крепости. Для фотографий, сделанных на фоне этого исторического памятника, даже не нужно указывать локацию – это одно из самых популярных мест Крыма.
Следует учесть, что вход в море на пляже Мохито по каменным лестницам с металлическими поручнями, поэтому детей младше 5 лет сюда лучше не брать. Прямо напротив пляжа - Крабий остров, до которого можно дойти по мелководью всего за 5-10 минут.
На пляже есть все, что необходимо для комфортного отдыха – лежаки, кабинки для переодевания и кафе, где можно заказать прохладительные напитки. Отличные фотографии можно сделать на берегу или с причала.

ежедневно, по запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональная фотосессия
  • Все исходники
  • 30 кадров в обработке
  • Консультация по подбору одежды
Что не входит
  • Трансфер
Место начала и завершения?
Судак, ул. Набережная, 1
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, по запросу
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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