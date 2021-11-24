в любое удобное время

Горный массив Караул-Оба: морская прогулка и подъём на вершины

Мы отправимся на горный массив Караул-Оба

Мы отправимся на горный массив Караул-Оба.

Увидим три цветные бухты Нового Света, загадаем своё заветное желание у Золотых ворот мыса Чикен, пройдём по тропе древних тавров и покорим пик Космос.

Я познакомлю вас с местными легендами и тайнами, вы оцените вдохновляющие панорамы вулканического массива.
Горный массив Караул-Оба: морская прогулка и подъём на вершины
Горный массив Караул-Оба: морская прогулка и подъём на вершины
Горный массив Караул-Оба: морская прогулка и подъём на вершины
Горный массив Караул-Оба: морская прогулка и подъём на вершины
Горный массив Караул-Оба: морская прогулка и подъём на вершины
Горный массив Караул-Оба: морская прогулка и подъём на вершины
Горный массив Караул-Оба: морская прогулка и подъём на вершины
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет

Мы отправимся в путешествие по самым живописным местам одного из семи геологических чудес света — древнего кораллового рифа Караул-Оба.

Кутлакская бухта

Вам откроется панорама бухты и мыса Ай-Фока. Мы увидим руины настоящей Боспорской крепости — крепости царя Асандра, памятник античной архитектуры.

Тропа скифо-тавров и пик Космос

По редколесью из можжевельника, сосны, фисташки пройдём маршрутом вдоль берега моря и крутых скал Караул-Обы на восток к бухтам Нового Света.
Я покажу интересные природные урочища: мрачные скалы «Долины ада», приветливые поляны «Долины рая». Мы поднимемся по ступеням Таврской лестницы в увитое плющом ущелье «Адамово ложе» и покорим пик Космос.
Вы узнаете, как тесно переплелись греческие мифы и предания скифо-тавров. Услышите продолжение легенды о знаменитом критском Минотавре. Постоите на площадке, где некогда находилось капище богини Девы и услышите, как это место связано с покорением Трои.
В «Долине ада» увидите каменные отпечатки морских обитателей, кораллов древнего океана Тетис. Здесь есть пещеры. Одна из них — пещера Холодная.
На смотровой площадке вы посидите в каменном «кресле» князя Голицына, полюбуетесь пейзажами новосветских бухт.
Со смотровой площадки пика Космос увидите мысы от Карадага до Аю-Дага, а также Крепостную гору Судака с башней Кыз-Куле, мыс Агира с башней Чобан-Куле.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • питание,
  • трансфер до Нового Света,
  • билеты на катер.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • услуги гида.
Что не входит?
  • питание
  • трансфер до Нового Света
  • билеты на катер.
Где начинаем и завершаем?
Начало: У фонтана на набережной Нового Света
Завершение: автостанция «Новый Свет»
Что важно знать?
  • Добраться до Нового Света из Судака можно на регулярном общественном транспорте (стоимость проезда до 50 рублей) или предварительно заказать трансфер. Примерная стоимость трансфера от Судака до Нового Света — 350-500 рублей за машину.
  • Оптимальное время начала похода летом в 16.00.
  • Специальная подготовка не требуется.
  • Стоит надеть головной убор, удобную одежду по сезону и обувь спортивную или с фиксированным задником.
  • Запас питьевой воды и треккинговые палки не помешают.
  • Проезд на катере с Царского пляжа оплачивается дополнительно: примерно 200-250 руб. с человека.
Когда и сколько длится?
Когда: в любое удобное время
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в любое удобное время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Судака

🎩Индивидуальныеновый светВодные🛥На яхте

Еще несколько похожих предложений в Судаке

Прогулка под парусом у берегов Сугдеи
для 7 чел.
12 000
за 1-7 чел.
Прогулка под парусом у берегов Сугдеи
⛴ Водные
🛥 На яхте
Приглашаем Вас на морскую прогулку на парусной яхте вдоль побережья Судака
Ежедневно
Прогулка к руинам Византийского монастыря
для 10 чел.
5
1
2ч 30м
3 500
за 1-10 чел.
Прогулка к руинам Византийского монастыря
👣 Пешеходная
Подняться на гору Перчем, увидеть древнюю христианскую святыню и насладиться шикарными панорамами
25 ноя
26 ноя
27 ноя
ещё...
Треккинг по горам долины Ай-Серез
для 4 чел.
5
2
6 500
за 1-4 чел.
Треккинг по горам долины Ай-Серез
Отправиться из Судака к вершине Хашки-Кая, прогуляться среди виноградников и устроить пикник
25 ноя
26 ноя
27 ноя
ещё...
Поход к вершине горы Сокол
для 15 чел.
5
1
4 000
за 1-15 чел.
Поход к вершине горы Сокол
👣 Пешеходная
Изучить заповедную крымскую природу в окрестностях Судака и подняться на реликтовый коралловый риф
25 ноя
26 ноя
27 ноя
ещё...
Сокровища Восточного Крыма
для 4 чел.
5
4
15000
13 500
за 1-4 чел.
Сокровища Восточного Крыма
🚗 На машине
Посетить райский поселок Новый Свет, пройти по тропе Голицына и полюбоваться чудесными видами
24 ноя
25 ноя
26 ноя
ещё...
Новый Свет на ладони
для 6 чел.
5
15
4 000
за 1-6 чел.
Новый Свет на ладони
👣 Пешеходная
Трекинг на гору Сокол под рассказы о природе, истории и легендах Крыма
25 ноя
26 ноя
27 ноя
ещё...
Крым: путешествие по Новому Свету
для 10 чел.
5
10
6000
5 400
за 1-10 чел.
Крым: путешествие по Новому Свету
👣 Пешеходная
Побывать в долине Рая, пройти по реликтовой можжевеловой роще и увидеть скалы кораллового рифа
25 ноя
26 ноя
27 ноя
ещё...

Вадим Л. проводит ещё 1 экскурсию

Новый Свет на ладони: подъём к вершине горы Сокол
для 7 чел.
5 000
за 1-7 чел.
Новый Свет на ладони: подъём к вершине горы Сокол
Мы отправимся высоко в горы, чтобы покорить самый высокий ископаемый риф Европы - гору Сокол...
по договоренности
У нас ещё много экскурсий 😎 в Судаке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Судаке
🇷🇺