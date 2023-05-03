Лисья Бухта - Эчки-Даг
Мы отправляемся в горы! Вас ждет увлекательное путешествие с насыщенной программой, не требующей особых физических навыков.
Куш-Кая, Кара-Оба, Кокуш-Кая — все эти горные вершины вы сможете покорить в ходе нашего приключения и полюбоваться красотой первозданной природы, которая раскроется перед вами как на ладони.
Куш-Кая, Кара-Оба, Кокуш-Кая — все эти горные вершины вы сможете покорить в ходе нашего приключения и полюбоваться красотой первозданной природы, которая раскроется перед вами как на ладони.
Ближайшие даты:
3
мая
мая
14
июн
июн
21
июн
июн
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июн
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июл
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Гора Куш-Кая
- Панорама восточной части Крымских гор от Кара-Дага до Капсель и Токлук-Сырт
- Гора Кара-Оба
- Гора Кокуш-Кая и три смотровые площадки
- Панорамы Кара-Дага, хребта Чалки с прибрежными мысами и оврагами, посёлками Солнечная Долина, Курортное и Прибрежное
- Лисья Бухта
- Источник Большой (Горная вода)
- Посёлок Курортное
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путешествие в горыЛесная тропинка от трассы приведёт нас к горе Куш-Кая (668 м), с вершины которой видны глубокие балки и овраги, ступени древних оползней и каменные нагромождения прибрежных долин от Кара-Дага до Капсельской долины. Вы сможете насладиться красотой природы во время небольшого вспомогательного привала на вершине.
После нас ждет спуск с Куш-Кая в дубово-ясеневый лес к подножию известнякового гребня. Здесь находится гора Кара-Оба (670 м) — высшая точка хребта Эчки-Даг. С Кара-Обы открывается великолепная панорама восточной части Крымских гор, видом которой вы обязательно полюбуетесь — мы сделаем остановку для этого.
Монументальные вершиныДалее мы поднимемся на смотровые площадки горы Кокуш-Кая (668 м), откуда открывается неповторимая панорама Кара-Дага, хребта Чалки с прибрежными мысами и оврагами, посёлками Солнечная Долина, Курортное и Прибрежное.
Отдохнув и рассмотрев прекрасные пейзажи на горном плато, мы спустимся горнолесной тропой в Лисью бухту к источнику Большой у восточного подножия хребта Эчки-Даг. А после двинемся по прибрежной тропе вдоль берега моря на восток к посёлку Курортное (3,5 км), откуда вернемся в Судак. Важная информация• Специальная подготовка не требуется; начальные основы физической подготовки приветствуются.
- Стоит надеть головной убор, удобную одежду по сезону и обувь спортивную или с фиксированным задником.
- Запас пищи и питьевой воды обязателен; треккинговые палки не помешают.
- Возможно купание в сезон.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида.
- Трансфер до перевала (начальная точка маршрута) и из Курортного в Судак
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Судак, остановка общественного транспорта «Горсад»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- Выезд из Судака в 08.00.
- Экскурсия проводится при наборе группы не менее 5 человек в случае, если группа не набирается, будет рекомендована иная дата этого же тура, где группа набирается, или предложена индивидуальная экскурсия по этому же маршруту.
- Специальная подготовка не требуется начальные основы физической подготовки приветствуются.
- Стоит надеть головной убор, удобную одежду по сезону и обувь спортивную или с фиксированным задником.
- Запас пищи и питьевой воды обязателен треккинговые палки не помешают
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании