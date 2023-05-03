Лисья Бухта

Путешествие в горыЛесная тропинка от трассы приведёт нас к горе Куш-Кая (668 м), с вершины которой видны глубокие балки и овраги, ступени древних оползней и каменные нагромождения прибрежных долин от Кара-Дага до Капсельской долины. Вы сможете насладиться красотой природы во время небольшого вспомогательного привала на вершине.

После нас ждет спуск с Куш-Кая в дубово-ясеневый лес к подножию известнякового гребня. Здесь находится гора Кара-Оба (670 м) — высшая точка хребта Эчки-Даг. С Кара-Обы открывается великолепная панорама восточной части Крымских гор, видом которой вы обязательно полюбуетесь — мы сделаем остановку для этого.

Монументальные вершиныДалее мы поднимемся на смотровые площадки горы Кокуш-Кая (668 м), откуда открывается неповторимая панорама Кара-Дага, хребта Чалки с прибрежными мысами и оврагами, посёлками Солнечная Долина, Курортное и Прибрежное.

Отдохнув и рассмотрев прекрасные пейзажи на горном плато, мы спустимся горнолесной тропой в Лисью бухту к источнику Большой у восточного подножия хребта Эчки-Даг. А после двинемся по прибрежной тропе вдоль берега моря на восток к посёлку Курортное (3,5 км), откуда вернемся в Судак. Важная информация• Специальная подготовка не требуется; начальные основы физической подготовки приветствуются.