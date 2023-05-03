Лисья Бухта - Эчки-Даг: однодневный поход к сердцу гор

Лисья Бухта - Эчки-Даг

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Мы отправляемся в горы! Вас ждет увлекательное путешествие с насыщенной программой, не требующей особых физических навыков.

Куш-Кая, Кара-Оба, Кокуш-Кая — все эти горные вершины вы сможете покорить в ходе нашего приключения и полюбоваться красотой первозданной природы, которая раскроется перед вами как на ладони.
Лисья Бухта - Эчки-Даг: однодневный поход к сердцу гор
Лисья Бухта - Эчки-Даг: однодневный поход к сердцу гор
Лисья Бухта - Эчки-Даг: однодневный поход к сердцу гор
Лисья Бухта - Эчки-Даг: однодневный поход к сердцу гор
Лисья Бухта - Эчки-Даг: однодневный поход к сердцу гор
Лисья Бухта - Эчки-Даг: однодневный поход к сердцу гор
Лисья Бухта - Эчки-Даг: однодневный поход к сердцу гор
Ближайшие даты:
3
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Что вас ожидает:

  • Гора Куш-Кая
  • Панорама восточной части Крымских гор от Кара-Дага до Капсель и Токлук-Сырт
  • Гора Кара-Оба
  • Гора Кокуш-Кая и три смотровые площадки
  • Панорамы Кара-Дага, хребта Чалки с прибрежными мысами и оврагами, посёлками Солнечная Долина, Курортное и Прибрежное
  • Лисья Бухта
  • Источник Большой (Горная вода)
  • Посёлок Курортное
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путешествие в горыЛесная тропинка от трассы приведёт нас к горе Куш-Кая (668 м), с вершины которой видны глубокие балки и овраги, ступени древних оползней и каменные нагромождения прибрежных долин от Кара-Дага до Капсельской долины. Вы сможете насладиться красотой природы во время небольшого вспомогательного привала на вершине.
После нас ждет спуск с Куш-Кая в дубово-ясеневый лес к подножию известнякового гребня. Здесь находится гора Кара-Оба (670 м) — высшая точка хребта Эчки-Даг. С Кара-Обы открывается великолепная панорама восточной части Крымских гор, видом которой вы обязательно полюбуетесь — мы сделаем остановку для этого.
Монументальные вершиныДалее мы поднимемся на смотровые площадки горы Кокуш-Кая (668 м), откуда открывается неповторимая панорама Кара-Дага, хребта Чалки с прибрежными мысами и оврагами, посёлками Солнечная Долина, Курортное и Прибрежное.
Отдохнув и рассмотрев прекрасные пейзажи на горном плато, мы спустимся горнолесной тропой в Лисью бухту к источнику Большой у восточного подножия хребта Эчки-Даг. А после двинемся по прибрежной тропе вдоль берега моря на восток к посёлку Курортное (3,5 км), откуда вернемся в Судак. Важная информация• Специальная подготовка не требуется; начальные основы физической подготовки приветствуются.
  • Стоит надеть головной убор, удобную одежду по сезону и обувь спортивную или с фиксированным задником.
  • Запас пищи и питьевой воды обязателен; треккинговые палки не помешают.
  • Возможно купание в сезон.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида.
  • Трансфер до перевала (начальная точка маршрута) и из Курортного в Судак
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Судак, остановка общественного транспорта «Горсад»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Выезд из Судака в 08.00.
  • Экскурсия проводится при наборе группы не менее 5 человек в случае, если группа не набирается, будет рекомендована иная дата этого же тура, где группа набирается, или предложена индивидуальная экскурсия по этому же маршруту.
  • Специальная подготовка не требуется начальные основы физической подготовки приветствуются.
  • Стоит надеть головной убор, удобную одежду по сезону и обувь спортивную или с фиксированным задником.
  • Запас пищи и питьевой воды обязателен треккинговые палки не помешают
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
Треккинг и походы
Природа и пейзажи
Горы

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