Экскурсия в Судаке: Фотопрогулка и восхождение на гору Сокол
Вы совершите восхождение на высоту 474 метра над уровнем моря, чтобы покорить самый высокий ископаемый риф Европы — гору Сокол (Куш-Кая) и увидеть восточное побережье. На вершине мы остановимся для отдыха. Здесь я расскажу интересные истории о природе, легенды древней Тавриды. Со смотровых площадок вы сделаете фотографии на память.
Вы получите первые, основополагающие навыки хождения по горным тропинкам и подъёма по скальным участкам. Узнаете геологическое прошлое крымских гор и Чёрного моря.
Вы получите первые, основополагающие навыки хождения по горным тропинкам и подъёма по скальным участкам. Узнаете геологическое прошлое крымских гор и Чёрного моря.
Ближайшие даты:
15
авг
авг
22
авг
авг
29
авг
авг
5
сен
сен
12
сен
сен
Что вас ожидает:
- Дивные виды и крымские сюжеты со смотровых площадок горы Сокол
- Источник св. Анастасии
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Важно знать:
- Добраться до Нового Света из Судака можно на регулярном общественном транспорте (стоимость проезда до 50 рублей) или предварительно заказать трансфер. Примерная стоимость трансфера от Судака до Нового Света — 350-400 рублей за машину.
- Экскурсия проводится при наборе группы не менее 5 человек; в случае, если группа не набирается, будет рекомендована иная дата этого же тура, где группа набирается, или предложена индивидуальная экскурсия по этому же маршруту.
- Подъем занимает обычно 2 часа, возвращение в посёлок через источник св. Анастасии — 2,5 часа.
- Оптимальное время начала восхождения в летнее время 08.00.
- Стоит обязательно захватить с собой головной убор, надеть удобную одежду по сезону и спортивную обувь.
- Запас питьевой воды обязателен; треккинговые палки не помешают.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Трансфер
- Место начала и завершения?
- Автостанция «Новый Свет»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- Добраться до Нового Света из Судака можно на регулярном общественном транспорте (стоимость проезда до 50 рублей) или предварительно заказать трансфер. Примерная стоимость трансфера от Судака до Нового Света — 350-400 рублей за машину.
- Экскурсия проводится при наборе группы не менее 5 человек в случае, если группа не набирается, будет рекомендована иная дата этого же тура, где группа набирается, или предложена индивидуальная экскурсия по этому же маршруту
- Подъем занимает обычно 2 часа, возвращение в посёлок через источник св. Анастасии — 2,5 часа.
- Оптимальное время начала восхождения в летнее время 08.00.
- Стоит обязательно захватить с собой головной убор, надеть удобную одежду по сезону и спортивную обувь.
- Запас питьевой воды обязателен треккинговые палки не помешают
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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