Новый Свет и Судак на ладони: подъём на вершину горы Сокол

Экскурсия в Судаке: Фотопрогулка и восхождение на гору Сокол

Описание
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Ответы на вопросы
Вы совершите восхождение на высоту 474 метра над уровнем моря, чтобы покорить самый высокий ископаемый риф Европы — гору Сокол (Куш-Кая) и увидеть восточное побережье. На вершине мы остановимся для отдыха. Здесь я расскажу интересные истории о природе, легенды древней Тавриды. Со смотровых площадок вы сделаете фотографии на память.

Вы получите первые, основополагающие навыки хождения по горным тропинкам и подъёма по скальным участкам. Узнаете геологическое прошлое крымских гор и Чёрного моря.
Новый Свет и Судак на ладони: подъём на вершину горы Сокол
Новый Свет и Судак на ладони: подъём на вершину горы Сокол
Новый Свет и Судак на ладони: подъём на вершину горы Сокол
Новый Свет и Судак на ладони: подъём на вершину горы Сокол
Новый Свет и Судак на ладони: подъём на вершину горы Сокол
Новый Свет и Судак на ладони: подъём на вершину горы Сокол
Новый Свет и Судак на ладони: подъём на вершину горы Сокол
Ближайшие даты:
15
авг
22
авг
29
авг
5
сен
12
сен

Что вас ожидает:

  • Дивные виды и крымские сюжеты со смотровых площадок горы Сокол
  • Источник св. Анастасии
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Важно знать:

  • Добраться до Нового Света из Судака можно на регулярном общественном транспорте (стоимость проезда до 50 рублей) или предварительно заказать трансфер. Примерная стоимость трансфера от Судака до Нового Света — 350-400 рублей за машину.
  • Экскурсия проводится при наборе группы не менее 5 человек; в случае, если группа не набирается, будет рекомендована иная дата этого же тура, где группа набирается, или предложена индивидуальная экскурсия по этому же маршруту.
  • Подъем занимает обычно 2 часа, возвращение в посёлок через источник св. Анастасии — 2,5 часа.
  • Оптимальное время начала восхождения в летнее время 08.00.
  • Стоит обязательно захватить с собой головной убор, надеть удобную одежду по сезону и спортивную обувь.
  • Запас питьевой воды обязателен; треккинговые палки не помешают.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Трансфер
Место начала и завершения?
Автостанция «Новый Свет»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Добраться до Нового Света из Судака можно на регулярном общественном транспорте (стоимость проезда до 50 рублей) или предварительно заказать трансфер. Примерная стоимость трансфера от Судака до Нового Света — 350-400 рублей за машину.
  • Экскурсия проводится при наборе группы не менее 5 человек в случае, если группа не набирается, будет рекомендована иная дата этого же тура, где группа набирается, или предложена индивидуальная экскурсия по этому же маршруту
  • Подъем занимает обычно 2 часа, возвращение в посёлок через источник св. Анастасии — 2,5 часа.
  • Оптимальное время начала восхождения в летнее время 08.00.
  • Стоит обязательно захватить с собой головной убор, надеть удобную одежду по сезону и спортивную обувь.
  • Запас питьевой воды обязателен треккинговые палки не помешают
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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