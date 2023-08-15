Вы совершите восхождение на высоту 474 метра над уровнем моря, чтобы покорить самый высокий ископаемый риф Европы — гору Сокол (Куш-Кая) и увидеть восточное побережье. На вершине мы остановимся для отдыха. Здесь я расскажу интересные истории о природе, легенды древней Тавриды. Со смотровых площадок вы сделаете фотографии на память.



Вы получите первые, основополагающие навыки хождения по горным тропинкам и подъёма по скальным участкам. Узнаете геологическое прошлое крымских гор и Чёрного моря.