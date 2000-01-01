Ай-Ванская долина с хребтом Таракташ (Каменный гребень) и горой Бакаташ (Лягушка)
Раскопки храма свт. Иоанна Златоуста и святой источник у подножия горы Килисе-Кая
Горы Эчки-Дага и хребет Чалка
Посёлок Солнечная Долина и пляжи Лисьей бухты
Пляж на мысе Меганом и панораму юго-западной части Судакской бухты
Черноморское побережье от Судака до мыса Агира
Усткутская долина
Мыс Агира
Развалины башни Чобан-Куле
Источник св. Сергея в долине реки Ай-Серез
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Автопешеходный маршрут, который познакомит с основными природными туристическими объектами Судака и Судакского региона; откроет святыни, что скрывают ущелья гор; позволит прислушаться к каменным отголоскам ушедших времён; даст увидеть побережье и «дикие» пляжи. Участники маршрута смогут искупаться в море на мысе Агира и окунуться в купели источника св. Сергия
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Трансфер
Что не входит
Питание
Место начала и завершения?
Судак, остановка общественного транспорта «Горсад»
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю:- май – 1, 8;- июнь – 12, 19, 26;- июль – 3, 10, 17, 24, 31;- август – 7, 14, 21, 29;- сентябрь - 4, 11.
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
Оптимальное время выезда из Судака летом не позднее 08.00
Специальная подготовка не требуется
Стоит надеть головной убор, удобную одежду по сезону и обувь спортивную или с фиксированным задником
Запас питьевой воды обязателен бутерброды по желанию треккинговые палки не помешают
При наборе группы менее 3 (трёх) человек, проведение экскурсии отменяется
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