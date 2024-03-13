Авторский тур
3 дня
Таежные раскраски. Путешествие по Ханты-Мансийскому округу
Ханты-Мансийский автономный округ, Сургут
4 авг
48 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория13 марта 2024Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
- ККирилл17 января 2024Оценка говорит сама за себя =)
- ИИнета16 января 2024Спасибо организатору за отзывчивое и внимательное отношение к туристам. Было незабываемо.
Откройте для себя Сургут и его историю с помощью наших обзорных туров и туров. Мы предлагаем вам возможность посетить музеи, прогуляться по городу на автобусе и узнать много интересного о Сургуте. Наши цены начинаются от 48500₽, так что стоимость тура будет доступна каждой группе