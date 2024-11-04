Экскурсии в Суздале

79 отзывов
3 часа
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за всё до 6 чел. 202 отзыва
2 часа
Исторические уголки Суздаля
Вас ждет не просто экскурсия, а путешествие в прошлое Суздаля. Познакомьтесь с его историей и культурой через увлекательные рассказы и живописные виды
Начало: На Торговой площади Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 15:00, в субботу в 11:30 и 15:00, в воскресенье в 11:00
Завтра в 11:30
10 ноя в 11:00
1 400₽ за человека 41 отзыв
2 часа
Сегодня в 16:00
Завтра в 13:00
от 2 000₽ за человека 8 отзывов
30 минут
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
12 000₽ за всё до 4 чел. 209 отзывов
2 часа
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00
Завтра в 10:00
10 ноя в 10:00
1 900₽ за человека 119 отзывов
2.5 часа
Завтра в 09:00
10 ноя в 09:00
5 600₽ за всё до 4 чел. 16 отзывов
1 час
Фотопрогулка по дивному Суздалю
Поймайте незабываемые моменты в Суздале: прогулка по живописным местам с профессиональным фотографом. Кадры, которые останутся в памяти навсегда
Начало: Торговые ряды
Завтра в 09:30
10 ноя в 09:00
от 8 000₽ за всё до 8 чел. 15 отзывов
1.5 часа
Суздаль: самое-самое
Суздаль - это уникальное сочетание истории и архитектуры. Узнайте, как город получил своё название и какую роль сыграл в судьбе России
Начало: У реки Каменка
Завтра в 12:00
10 ноя в 11:00
667₽ за человека 590 отзывов
2 часа
Суздаль: история и развлечения для всей семьи
Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых
Начало: Около Ризоположенского монастыря
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
7 000₽ за всё до 5 чел. 18 отзывов
1.5 часа
Завтра в 13:00
10 ноя в 10:00
4 400₽ за всё до 4 чел. 15 отзывов
2.5 часа
Суздаль - преданья старины глубокой
Суздаль - город, сохранивший свою историческую атмосферу. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте множество интересных фактов о прошлом
Начало: На Торговой площади
Завтра в 09:00
10 ноя в 09:00
6 300₽ за всё до 8 чел. 94 отзыва
2.5 часа
13 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
5 990₽ за всё до 7 чел. 116 отзывов
2.5 часа
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9 340₽ за всё до 5 чел. 101 отзыв
2.5 часа
Расписание: в субботу в 14:00
Завтра в 14:00
16 ноя в 14:00
1 250₽ за человека 96 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сегодня в 16:00
10 ноя в 13:00
7 000₽ за всё до 10 чел. 58 отзывов
3 часа
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
от 5 000₽ за человека 86 отзывов
2.5 часа
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8 900₽ за всё до 7 чел. 71 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сегодня в 16:00
10 ноя в 14:00
8 000₽ за всё до 10 чел. 277 отзывов
1.5 часа
Кузнечное ремесло в Суздале: личный мастер-класс
Погрузитесь в мир кузнечного дела на мастер-классе в Суздале. Узнайте историю ремесла, научитесь ковать и создайте уникальный сувенир своими руками
Начало: Частный сектор в центральной части Суздаля
13 ноя в 20:30
14 ноя в 15:30
5 300₽ за всё до 5 чел. 18 отзывов
1.5 часа
Авторская вышивка в Суздале
Откройте для себя мир народной вышивки в Суздале и создайте собственное уникальное украшение под руководством опытного мастера
Начало: Суздаль
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
7 500₽ за всё до 3 чел. 51 отзыв
1 час
Суздальские ремесла: мастер-классы
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, создавая уникальные изделия на мастер-классах по ремеслам. Выберите занятие по душе и заберите с собой сувенир
Завтра в 14:00
10 ноя в 09:00
6 700₽ за всё до 3 чел. 163 отзыва
3 часа
10 ноя в 10:45
11 ноя в 10:45
4 000₽ за всё до 3 чел. 28 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 10 чел. 88 отзывов
2 часа
Суздаль: самый русский город
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя уникальные храмы и тайны купеческого быта
Начало: На ул. Кремлевская 6
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
7 500₽ за всё до 8 чел. 129 отзывов
2 часа
Лучший выбор
Исторические сокровища Суздаля
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуя его кремль, площади и монастыри. Узнайте, почему облик города почти не изменился со временем
Начало: Суздаль, Торговая площадь
16 ноя в 11:00
17 ноя в 11:00
7 000₽ за всё до 8 чел. 69 отзывов
2 часа
Завтра в 08:00
10 ноя в 08:00
6000 5 400₽ за всё до 5 чел. 25 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сегодня в 16:00
Завтра в 17:00
от 4 000₽ за всё до 2 чел. 296 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 16 чел.
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
15 000₽ за всё до 16 чел. 21 отзыв
2 часа
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
7 000₽ за всё до 6 чел. 55 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
6 дек в 11:00
7 дек в 11:00
от 4 500₽ за всё до 2 чел. 29 отзывов
2 часа
Суздаль: от викингов до Бальзаминова
Групповая прогулка по историческим местам Суздаля: от Кремля до Торговой площади. Узнайте о жизни купцов и загадках древнего города. (between 130-160 symbols)
Начало: На Торговой площади у ресторана Гостиный двор и ма...
2 янв в 14:00
3 янв в 14:00
2670 2 003₽ за человека 34 отзыва
2 часа
Экскурсия с суздальским стрельцом
Откройте для себя Суздаль с гидом в образе стрельца. Прогулка по историческим местам, посещение мастерских и колокольни оставят незабываемые впечатления
Начало: На Торговой площади
Завтра в 15:00
16 ноя в 15:00
5 000₽ за человека 106 отзывов
1.5 часа
Сегодня в 16:00
10 ноя в 11:00
3 800₽ за всё до 4 чел. 6 отзывов
1 час
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел. 25 отзывов
2 часа
Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00
Завтра в 12:30
10 ноя в 12:30
1 900₽ за человека 59 отзывов
2 часа
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 14:00
от 1 600₽ за человека 11 отзывов
1 час
Индивидуальная фотопрогулка в Суздале
Фотопрогулка в Суздале проходит легко и непринужденно. Без вымученных поз и долгих расстановок в кадре. Вы получите серию атмосферных фото с искренними эмоциями
Начало: У суздальского кремля
Завтра в 10:00
10 ноя в 10:00
9 900₽ за всё до 8 чел. 127 отзывов
2 часа
Завтра в 10:00
10 ноя в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел. 7 отзывов
2 часа
Групповая экскурсия по древнему Суздалю
Погрузитесь в историю Суздаля через традиционные игры, беседы и вопросы. Увидите главные достопримечательности и узнаете много нового
Начало: На улице Ленина Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:30
Завтра в 10:00
10 ноя в 10:00
1 400₽ за человека 60 отзывов
1.5 часа
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:30
3 250₽ за всё до 5 чел. 12 отзывов
1.5 часа
6 дек в 10:00
7 дек в 10:00
от 4 500₽ за всё до 2 чел. 8 отзывов
1.5 часа
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:45 и 15:15, в воскресенье в 15:00
10 ноя в 15:00
11 ноя в 12:45
2 000₽ за человека 1 отзыв
1.5 часа
Суздаль для детей: «Тайны старой крепости»
Погрузитесь в историю Спасо-Евфимиева монастыря, исследуйте его тайны и наслаждайтесь интерактивной экскурсией для детей и родителей в Суздале
Начало: У входа в ресторан «Огурец»
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
9 340₽ за всё до 5 чел. 13 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
11 ноя в 08:30
14 ноя в 08:30
14 800₽ за всё до 10 чел. 260 отзывов
2 часа
Интересная прогулка по Суздалю
Суздаль - город, где история оживает. Узнайте о князьях, викингах и древних валах. Прогулка подойдёт для всей семьи, включая детей
Начало: У Гостиного двора
Сегодня в 16:00
10 ноя в 10:00
7 000₽ за всё до 7 чел. Что посмотреть в Суздале на экскурсиях?
В Суздале и в его окрестностях достаточно много достопримечательностей, в первую очередь это средневековые памятники расположенные прямо под открытым небом, например такие, как Суздальский Кремль и живописные деревянные домики, и близлежащие сёла с красочными пейзажами и конечно же многочисленные природные красоты
Местные экскурсоводы
Суздаль старинный и очень колоритный город, и чтобы узнать все секреты этого места, мы рекомендуем вам воспользоваться организованными экскурсиями, так как вы не только экономите время, но и освобождаете себя от всех организационных моментов.
Мы рады сообщить вам, что мы собираем для вас самые лучшие и популярные экскурсии по всем городам мира и в Суздале в том числе, найти вы их сможете в нашем каталоге. За вами останется только забронировать подходящую, а все остальное возьмет на себя гид
Последние отзывы на экскурсии
Прекрасная экскурсия,спасибо большое Ольге! До новых интересных встреч.
Добрый день! Были с мужем на экскурсии 26 октября, остались очень довольны! Ирина потрясающий рассказчик, 2 часа пролетели как один миг. Спасибо большое, будем обязательно вас рекомендовать!
Отличная экскурсия. Исторический материал преподносится в лёгкой, доступной форме. Видно, что экскурсовод Ольга очень любит свой город, знает его историю и может о нем рассказывать до бесконечности. Очень ей благодарны и хотим выразить огромное спасибо за интересную и познавательную экскурсию.
Очень приятно увлеченный человек своим родным городом 👍🏼
Спасибо Николаю за глубокое погружение в историю города! Приятно, что гид в контакте с участниками, внимателен и готов ответить на все вопросы!
Интересная экскурсия, особенно впечатлили звон 🔔, и домашняя коллекция археологических раскопок Дмитрия.
Благодарим Елену за интересную экскурсию по городу! Отличный маршрут и интересный материал👍🏻
Огромное спасибо Анне за мастер-класс. С огромной заботой нас приняли и подарили чудесное время🥰 Такое впечатление, что побывали в гостях. Желаем поскорей отремонтировать и заново открыть мастерскую, обязательно ещё приедем 🌞
Павел замечательный гид по городу Суздаль. Погрузил нас в историю города. Интересный и увлекательный экскурс по времени, месту, событиям, жителям.
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Понравилось все. Рассказал что еще можно посмотреть и достойно внимания, где купить то, что можно встретить только в этом удивительном старинном городе, где время остановилось, и пространство живет по своим законам.
Очень круто 🙌🏼
Спасибо!!!
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