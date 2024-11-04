Экскурсии в Суздале

Найдено 124 экскурсии в Суздале, цены от 667 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Суздаль - душевный город родом из Древней Руси
Пешая
79 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Суздаль - душевный город с богатой историей и уникальными монастырями
Погрузитесь в атмосферу Суздаля: от древних храмов до сказаний о великих князьях. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной загадок и историй
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
6 000 за всё до 6 чел.
Душевная групповая экскурсия по Суздалю
Пешая
202 отзыва
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Исторические уголки Суздаля
Вас ждет не просто экскурсия, а путешествие в прошлое Суздаля. Познакомьтесь с его историей и культурой через увлекательные рассказы и живописные виды
Начало: На Торговой площади
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 15:00, в субботу в 11:30 и 15:00, в воскресенье в 11:00
Завтра в 11:30
10 ноя в 11:00
1 400 за человека
Мастер-класс по гончарному искусству в частной мастерской
41 отзыв
2 часа
Индивидуальная
Гончарный мастер-класс в Суздале: создайте своё произведение искусства
Приглашаем на мастер-класс по гончарному искусству в Суздале. Создайте уникальное изделие своими руками и научитесь новым техникам работы с глиной
Начало: Недалеко от Свято-Покровского женского монастыря
Сегодня в 16:00
Завтра в 13:00
от 2 000 за человека
Сказочная фотосессия в Суздале
Пешая
8 отзывов
30 минут
Фотопрогулка
до 4 чел.
Сказочная фотосессия в Суздале: путешествие в прошлое
Почувствуйте волшебство древнего Суздаля, став главным героем уникальной фотопрогулки в традиционных русских костюмах
Начало: На улице Коровники
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.
Историческая прогулка по граду Суздалю с элементами квеста
Пешая
209 отзывов
2 часа
Квест
до 15 чел.
Исторический квест в Суздале: от купеческой жизни до поиска клада
Погрузитесь в атмосферу средневекового Суздаля и станьте частью его истории! Увлекательный квест для всей семьи
Начало: На Торговой площади у ресторана «Гостиный двор»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00
Завтра в 10:00
10 ноя в 10:00
1 900 за человека
Умиротворяющий Суздаль
Пешая
119 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: На Торговой площади
Завтра в 09:00
10 ноя в 09:00
5 600 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по дивному Суздалю
Пешая
16 отзывов
1 час
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка по дивному Суздалю
Поймайте незабываемые моменты в Суздале: прогулка по живописным местам с профессиональным фотографом. Кадры, которые останутся в памяти навсегда
Начало: Торговые ряды
Завтра в 09:30
10 ноя в 09:00
от 8 000 за всё до 8 чел.
Суздаль: самое-самое
Пешая
15 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Суздаль: самое-самое
Суздаль - это уникальное сочетание истории и архитектуры. Узнайте, как город получил своё название и какую роль сыграл в судьбе России
Начало: У реки Каменка
Завтра в 12:00
10 ноя в 11:00
667 за человека
Тайны Суздаля для детей и взрослых
Пешая
590 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Суздаль: история и развлечения для всей семьи
Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых
Начало: Около Ризоположенского монастыря
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
7 000 за всё до 5 чел.
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
На машине
18 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
Погрузитесь в тайны древнего села Кидекша, где Русь стала белокаменной. Уникальная экскурсия с посещением первого русского каменного храма
Начало: Суздаль
Завтра в 13:00
10 ноя в 10:00
4 400 за всё до 4 чел.
Суздаль - преданья старины глубокой
Пешая
15 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Суздаль - преданья старины глубокой
Суздаль - город, сохранивший свою историческую атмосферу. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте множество интересных фактов о прошлом
Начало: На Торговой площади
Завтра в 09:00
10 ноя в 09:00
6 300 за всё до 8 чел.
Великий Суздаль - легко, познавательно и с юмором
Пешая
94 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Великий Суздаль: путешествие по страницам истории и культуры
Проведите незабываемые 2-3 часа, исследуя Суздаль с экспертом. История, культура и великолепные виды ждут вас
13 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
5 990 за всё до 7 чел.
Суздаль - колыбель России
Пешая
116 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Суздаль - колыбель России: индивидуальная экскурсия
Во время экскурсии по Суздалю вы увидите старинные памятники архитектуры, познакомитесь с историей города и сравните его виды с образами 100-летней давности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9 340 за всё до 5 чел.
Суздаль: очевидный и невероятный
Пешая
101 отзыв
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
В тренде
Суздаль: очевидный и невероятный - путешествие в прошлое Руси
Познайте Суздаль: его исторические площади, храмы и монастыри, которые расскажут вам свои удивительные истории
Начало: Торговая площадь
Расписание: в субботу в 14:00
Завтра в 14:00
16 ноя в 14:00
1 250 за человека
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Пешая
96 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Прогулка по Суздалю с посещением кремля, монастырей и панорам. Узнайте о богатом прошлом города и его секретах. Откройте для себя Суздаль
Начало: Торговая площадь
Сегодня в 16:00
10 ноя в 13:00
7 000 за всё до 10 чел.
Обаяние суздальской самобытности
Пешая
58 отзывов
3 часа
Индивидуальная
Обаяние суздальской самобытности: индивидуальная экскурсия
Суздаль - город, где сохранилась атмосфера древней Руси. Здесь вы увидите более 200 памятников архитектуры и узнаете много интересного о его истории
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
от 5 000 за человека
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Пешая
86 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Погружение в атмосферу 19 века, прогулка по древним монастырям и дегустация суздальской медовухи. Уникальная экскурсия по Суздалю
Начало: По договорённости
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8 900 за всё до 7 чел.
Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто)
71 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто)
Исследовать главные символы города и понять их ценность как объектов всемирного наследия
Начало: У входа в Спасо-Ефимиев монастырь
Сегодня в 16:00
10 ноя в 14:00
8 000 за всё до 10 чел.
Мастер-класс по кузнечному делу в Суздале
277 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Кузнечное ремесло в Суздале: личный мастер-класс
Погрузитесь в мир кузнечного дела на мастер-классе в Суздале. Узнайте историю ремесла, научитесь ковать и создайте уникальный сувенир своими руками
Начало: Частный сектор в центральной части Суздаля
13 ноя в 20:30
14 ноя в 15:30
5 300 за всё до 5 чел.
Мастер-класс «Вышитые украшения»
18 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Авторская вышивка в Суздале
Откройте для себя мир народной вышивки в Суздале и создайте собственное уникальное украшение под руководством опытного мастера
Начало: Суздаль
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
7 500 за всё до 3 чел.
Суздальские ремесла: мастер-классы для взрослых и детей
51 отзыв
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Суздальские ремесла: мастер-классы
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, создавая уникальные изделия на мастер-классах по ремеслам. Выберите занятие по душе и заберите с собой сувенир
Завтра в 14:00
10 ноя в 09:00
6 700 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Суздаль
Пешая
163 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Суздаль: история, архитектура и традиции
Погрузитесь в атмосферу старинного Суздаля, его уникальные пейзажи и богатую историю вместе с индивидуальной экскурсией
Начало: На улице Ленина
10 ноя в 10:45
11 ноя в 10:45
4 000 за всё до 3 чел.
Мастер-класс по стрельбе из лука
Пешая
28 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Мастер-класс по стрельбе из лука в Суздале: погружение в историю
Окунитесь в эпоху Древней Руси, став участником мастер-класса по стрельбе из лука. Уникальный опыт для всей семьи
Начало: Суздальский кремль
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 10 чел.
Суздаль: самый русский город
Пешая
88 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Суздаль: самый русский город
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя уникальные храмы и тайны купеческого быта
Начало: На ул. Кремлевская 6
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
7 500 за всё до 8 чел.
Суздаль заповедный и настоящий
Пешая
129 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Исторические сокровища Суздаля
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуя его кремль, площади и монастыри. Узнайте, почему облик города почти не изменился со временем
Начало: Суздаль, Торговая площадь
16 ноя в 11:00
17 ноя в 11:00
7 000 за всё до 8 чел.
Суздаль - город и люди
Пешая
скидка
10%
69 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Суздаль - город и люди: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный мир Суздаля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновляющие на размышления
Начало: Около торговых рядов (Торговая площадь)
Завтра в 08:00
10 ноя в 08:00
60005 400 за всё до 5 чел.
Мастер-класс - изготовление русской тряпичной куклы
25 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Изготовление русской тряпичной куклы - мастерство и традиции
Погрузитесь в мир русских традиций, создавая своими руками тряпичную куклу, символ уюта и оберега
Начало: Ул. Толстого 16
Сегодня в 16:00
Завтра в 17:00
от 4 000 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
Пешая
296 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 16 чел.
Обзорная экскурсия по Суздалю: история, культура и дух России
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени
Начало: На Торговой площади
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
15 000 за всё до 16 чел.
Как Суздаль жил-поживал
Пешая
21 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Групповая экскурсия в Суздале: путешествие в прошлое города
Окунитесь в атмосферу старинного Суздаля, где каждый уголок хранит свои удивительные истории и традиции
Начало: У Гостиного Двора
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
7 000 за всё до 6 чел.
Мастер-класс в Суздале «Печём крендели»
55 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мастер-класс «Печём крендели в Суздале»: искусство русской выпечки
Приглашаем вас на уникальный мастер-класс в Суздале, где вы научитесь печь настоящие русские крендели. Откройте для себя традиции и вкус домашней выпечки
Начало: На ул. Красноармейской
6 дек в 11:00
7 дек в 11:00
от 4 500 за всё до 2 чел.
Суздаль: от викингов до Бальзаминова
Пешая
скидка
25%
29 отзывов
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Суздаль: от викингов до Бальзаминова
Групповая прогулка по историческим местам Суздаля: от Кремля до Торговой площади. Узнайте о жизни купцов и загадках древнего города. (between 130-160 symbols)
Начало: На Торговой площади у ресторана Гостиный двор и ма...
2 янв в 14:00
3 янв в 14:00
26702 003 за человека
Экскурсия с суздальским стрельцом
Пешая
34 отзыва
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия с суздальским стрельцом
Откройте для себя Суздаль с гидом в образе стрельца. Прогулка по историческим местам, посещение мастерских и колокольни оставят незабываемые впечатления
Начало: На Торговой площади
Завтра в 15:00
16 ноя в 15:00
5 000 за человека
Суздаль в контексте русской истории
Пешая
106 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Суздаль в контексте русской истории: от княжества до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 16:00
10 ноя в 11:00
3 800 за всё до 4 чел.
По Суздалю на санях да на карете
6 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
По Суздалю на санях да на карете: путешествие с историей
Исследуйте красоту Суздаля из саней или кареты, погрузитесь в мир старинных русских традиций и ремесел
Начало: Обговаривается индивидуально
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно
Пешая
25 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно
Во время прогулки по Суздалю вы узнаете о Руси домонгольской, легендах и тайнах города. Посетите исторические места и увидите уникальные постройки
Начало: У Кресто-Никольской церкви
Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00
Завтра в 12:30
10 ноя в 12:30
1 900 за человека
Древний Суздаль - град медовый
Пешая
59 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Суздаль: История, культура и дегустация медовухи
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуйте его улочки, храмы и узнайте тайны русских ремесел. Завершите путешествие дегустацией ароматной медовухи
Начало: Около Успенской церкви
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 14:00
от 1 600 за человека
Фотопрогулка по суздальскому кремлю
Пешая
11 отзывов
1 час
Фотопрогулка
до 8 чел.
Индивидуальная фотопрогулка в Суздале
Фотопрогулка в Суздале проходит легко и непринужденно. Без вымученных поз и долгих расстановок в кадре. Вы получите серию атмосферных фото с искренними эмоциями
Начало: У суздальского кремля
Завтра в 10:00
10 ноя в 10:00
9 900 за всё до 8 чел.
Легенды и предания суздальской земли
Пешая
127 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды и предания суздальской земли: путешествие в прошлое
Познакомьтесь с уникальным наследием Суздаля, его величественными монастырями и живописными пейзажами во время захватывающей экскурсии
Начало: Торговая площадь
Завтра в 10:00
10 ноя в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
Занимательный Суздаль: экскурсия для взрослых и детей
Пешая
7 отзывов
2 часа
Групповая
до 17 чел.
Групповая экскурсия по древнему Суздалю
Погрузитесь в историю Суздаля через традиционные игры, беседы и вопросы. Увидите главные достопримечательности и узнаете много нового
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:30
Завтра в 10:00
10 ноя в 10:00
1 400 за человека
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Суздалю
Пешая
60 отзывов
1.5 часа
Квест
до 5 чел.
«Самоход»: увлекательный квест-прогулка по историческому Суздалю
Пройдите по следам суздальского летописца, решая задачи и открывая секреты древнего города. Завершите квест, найдя спрятанный клад
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:30
3 250 за всё до 5 чел.
Мастер-класс «Печём русский пряник»
Пешая
12 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Мастер-класс в Суздале: «Печём русский пряник» - искусство и традиции
Погрузитесь в мир русской кулинарии, изучая азы пряничного мастерства в уютной атмосфере провинциального дома Суздаля
Начало: На ул. Красноармейской
6 дек в 10:00
7 дек в 10:00
от 4 500 за всё до 2 чел.
Мастер-класс по росписи матрёшки в Суздале
8 отзывов
1.5 часа
Групповая
Мастер-класс по росписи матрёшки в Суздале: наследие и творчество
Приглашаем вас стать частью уникального творческого процесса: научитесь росписи матрёшки в атмосфере настоящей русской фабрики
Начало: На ул. Промышленная
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:45 и 15:15, в воскресенье в 15:00
10 ноя в 15:00
11 ноя в 12:45
2 000 за человека
Суздаль для детей: «Тайны старой крепости»
Пешая
1 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Суздаль для детей: «Тайны старой крепости»
Погрузитесь в историю Спасо-Евфимиева монастыря, исследуйте его тайны и наслаждайтесь интерактивной экскурсией для детей и родителей в Суздале
Начало: У входа в ресторан «Огурец»
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
9 340 за всё до 5 чел.
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
13 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша
Насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли. Семь памятников за один день на вашем авто
Начало: По договоренности
11 ноя в 08:30
14 ноя в 08:30
14 800 за всё до 10 чел.
Нескучный Суздаль
Пешая
260 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Интересная прогулка по Суздалю
Суздаль - город, где история оживает. Узнайте о князьях, викингах и древних валах. Прогулка подойдёт для всей семьи, включая детей
Начало: У Гостиного двора
Сегодня в 16:00
10 ноя в 10:00
7 000 за всё до 7 чел.

Что посмотреть в Суздале на экскурсиях?

В Суздале и в его окрестностях достаточно много достопримечательностей, в первую очередь это средневековые памятники расположенные прямо под открытым небом, например такие, как Суздальский Кремль и живописные деревянные домики, и близлежащие сёла с красочными пейзажами и конечно же многочисленные природные красоты

Местные экскурсоводы

Суздаль старинный и очень колоритный город, и чтобы узнать все секреты этого места, мы рекомендуем вам воспользоваться организованными экскурсиями, так как вы не только экономите время, но и освобождаете себя от всех организационных моментов. Мы рады сообщить вам, что мы собираем для вас самые лучшие и популярные экскурсии по всем городам мира и в Суздале в том числе, найти вы их сможете в нашем каталоге. За вами останется только забронировать подходящую, а все остальное возьмет на себя гид

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 ноября 2024
    Суздаль - преданья старины глубокой
    Прекрасная экскурсия,спасибо большое Ольге! До новых интересных встреч.
  • Р
    Римма
    3 ноября 2024
    Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно
    Добрый день! Были с мужем на экскурсии 26 октября, остались очень довольны! Ирина потрясающий рассказчик, 2 часа пролетели как один миг. Спасибо большое, будем обязательно вас рекомендовать!
  • И
    Ирина
    3 ноября 2024
    Суздаль - преданья старины глубокой
    Отличная экскурсия. Исторический материал преподносится в лёгкой, доступной форме. Видно, что экскурсовод Ольга очень любит свой город, знает его историю и может о нем рассказывать до бесконечности. Очень ей благодарны и хотим выразить огромное спасибо за интересную и познавательную экскурсию.
  • Е
    Екатерина
    3 ноября 2024
    Суздаль: самый русский город
    Очень приятно увлеченный человек своим родным городом 👍🏼
  • К
    Катерина
    3 ноября 2024
    Суздаль: самое-самое
    Спасибо Николаю за глубокое погружение в историю города! Приятно, что гид в контакте с участниками, внимателен и готов ответить на все вопросы!
  • Д
    Дмитрий
    3 ноября 2024
    Суздаль в контексте русской истории
    Интересная экскурсия, особенно впечатлили звон 🔔, и домашняя коллекция археологических раскопок Дмитрия.
    Интересная экскурсия, особенно впечатлили звон 🔔, и домашняя коллекция археологических раскопок ДмитрияИнтересная экскурсия, особенно впечатлили звон 🔔, и домашняя коллекция археологических раскопок ДмитрияИнтересная экскурсия, особенно впечатлили звон 🔔, и домашняя коллекция археологических раскопок Дмитрия
  • О
    Оксана
    3 ноября 2024
    Суздаль - душевный город родом из Древней Руси
    Благодарим Елену за интересную экскурсию по городу! Отличный маршрут и интересный материал👍🏻
  • О
    Ольга
    3 ноября 2024
    Мастер-класс по росписи матрёшки в Суздале
    Огромное спасибо Анне за мастер-класс. С огромной заботой нас приняли и подарили чудесное время🥰 Такое впечатление, что побывали в гостях. Желаем поскорей отремонтировать и заново открыть мастерскую, обязательно ещё приедем 🌞
    Огромное спасибо Анне за мастер-класс. С огромной заботой нас приняли и подарили чудесное время🥰 Такое впечатлениеОгромное спасибо Анне за мастер-класс. С огромной заботой нас приняли и подарили чудесное время🥰 Такое впечатление
  • С
    Сергей
    3 ноября 2024
    Умиротворяющий Суздаль
    Павел замечательный гид по городу Суздаль. Погрузил нас в историю города. Интересный и увлекательный экскурс по времени, месту, событиям, жителям.
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    Понравилось все. Рассказал что еще можно посмотреть и достойно внимания, где купить то, что можно встретить только в этом удивительном старинном городе, где время остановилось, и пространство живет по своим законам.

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  • Е
    Екатерина
    2 ноября 2024
    Мастер-класс по кузнечному делу в Суздале
    Очень круто 🙌🏼 Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю

Самые популярные экскурсии в Суздале
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Суздаль - душевный город родом из Древней Руси
  2. Душевная групповая экскурсия по Суздалю
  3. Мастер-класс по гончарному искусству в частной мастерской
  4. Сказочная фотосессия в Суздале
  5. Историческая прогулка по граду Суздалю с элементами квеста
Что посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Спасо-Евфимиев монастырь
  7. Торговые Ряды
  8. Покровский монастырь
  9. Преподобенская колокольня
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в ноябре 2024
Сейчас в Суздале можно забронировать 124 экскурсии от 667 до 20 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 5892 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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