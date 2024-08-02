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этот городок стал неожиданным открытием. Нас сопровождала экскурсовод Светлана, историк-этнограф. Благодаря Светлане мы узнали, что Гаврилов Посад был крупным ремесленным и торговым центром, и конечно родиной владимирского тяжеловоза. А еще Гаврилов Посад- хмельной край и именно отсюда в Европу завозили хмель. В ходе экскурсии мы посетили краеведческий музей, который располагается в старинном купеческом особняке построенному по типовому проекту самого Росси! Всего, что мы узнали от Светланы, не перескажешь в одном отзыве, лучше посетите лично этот маленький городок с большой историей!