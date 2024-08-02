Что ещё посмотреть – экскурсии в Суздале

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Суздале, цены от 4 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
На машине
10 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
Погрузитесь в тайны древнего села Кидекша, где Русь стала белокаменной. Уникальная экскурсия с посещением первого русского каменного храма
Начало: Суздаль
7 авг в 12:30
8 авг в 11:00
4 400 за всё до 4 чел.
Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля + мастер-класс
На машине
На микроавтобусе
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Удивительное путешествие в Гаврилов Посад с мастер-классом
Откройте тайны Гаврилова Посада и примите участие в мастер-классе по плетению. Узнайте, почему этот город уникален
Начало: На улице Парижской Комунны
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
12 000 за всё до 3 чел.
Путешествие по Суздалю и в старинное село Кидекша
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Суздалю и в старинное село Кидекша
Познакомиться с суздальскими достопримечательностями и побывать в резиденции Юрия Долгорукого
Начало: У Торговых рядов
21 авг в 09:00
22 авг в 09:00
7 800 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    2 августа 2024
    Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
    Открыли новое место рядом с любимым Суздалем. Остались очень довольны экскурсией и общением с Анной. Чувствовалось, что материал интересен ей самой и нас ей удалось заинтересовать и поведать много нового. Спасибо большое!
  • А
    Анастасия
    2 августа 2024
    Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
    Анна прекрасный экскурсовод и гид!) Было очень интересно и приятно слушать!) Здорово, когда человек разносторонний и может просто и понятно
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    рассказать историю!) Нахожусь под приятным впечатлением!) Рекомендую!) Узнала много нового и увидела невероятное) Спасибо большое Анне!) Успехов в творчестве и археологии! Всего доброго!)

  • К
    Кирилл
    1 августа 2024
    Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
    Спасибо большое, было весело. Теперь везде примечаем земляные Валы)
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля + мастер-класс
    Экскурсия понравилась. Мы посетили музей в Гаврилово Посаде и гид музея просто вызвал восторг, очень рекомендую. Столько интересной информации, видно
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    насколько человек любит свой край и с таким пылом и желанием передать свою любовь рассказывает много интересного. Я бы назвала его -бриллиантом своего города. Город не заслуженно забыт, осталось не много исторических объектов, но к посещению рекомендую. Посетили уютное кафе при библиотеке. Чудное место.

  • И
    Инна
    29 января 2024
    Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля + мастер-класс
    На днях, остановивших на несколько дней в Суздале, решили разнообразить наше путешествие и съездили на экскурсию в Гаврилов Посад. Для нас
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    этот городок стал неожиданным открытием. Нас сопровождала экскурсовод Светлана, историк-этнограф. Благодаря Светлане мы узнали, что Гаврилов Посад был крупным ремесленным и торговым центром, и конечно родиной владимирского тяжеловоза. А еще Гаврилов Посад- хмельной край и именно отсюда в Европу завозили хмель. В ходе экскурсии мы посетили краеведческий музей, который располагается в старинном купеческом особняке построенному по типовому проекту самого Росси! Всего, что мы узнали от Светланы, не перескажешь в одном отзыве, лучше посетите лично этот маленький городок с большой историей!

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
  2. Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля + мастер-класс
  3. Путешествие по Суздалю и в старинное село Кидекша
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Спасо-Евфимиев монастырь
  7. Преподобенская колокольня
  8. Покровский монастырь
  9. Торговые Ряды
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в августе 2024
Сейчас в Суздале в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 4 400 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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