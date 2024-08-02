1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
Погрузитесь в тайны древнего села Кидекша, где Русь стала белокаменной. Уникальная экскурсия с посещением первого русского каменного храма
Начало: Суздаль
7 авг в 12:30
8 авг в 11:00
4 400₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Удивительное путешествие в Гаврилов Посад с мастер-классом
Откройте тайны Гаврилова Посада и примите участие в мастер-классе по плетению. Узнайте, почему этот город уникален
Начало: На улице Парижской Комунны
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Суздалю и в старинное село Кидекша
Познакомиться с суздальскими достопримечательностями и побывать в резиденции Юрия Долгорукого
Начало: У Торговых рядов
21 авг в 09:00
22 авг в 09:00
7 800₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда2 августа 2024Открыли новое место рядом с любимым Суздалем. Остались очень довольны экскурсией и общением с Анной. Чувствовалось, что материал интересен ей самой и нас ей удалось заинтересовать и поведать много нового. Спасибо большое!
- ААнастасия2 августа 2024Анна прекрасный экскурсовод и гид!) Было очень интересно и приятно слушать!) Здорово, когда человек разносторонний и может просто и понятно
- ККирилл1 августа 2024Спасибо большое, было весело. Теперь везде примечаем земляные Валы)
- ООльга23 мая 2024Экскурсия понравилась. Мы посетили музей в Гаврилово Посаде и гид музея просто вызвал восторг, очень рекомендую. Столько интересной информации, видно
- ИИнна29 января 2024На днях, остановивших на несколько дней в Суздале, решили разнообразить наше путешествие и съездили на экскурсию в Гаврилов Посад. Для нас
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