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гончарному мастерству, мы опоздали на пол часа от назначенного времени🤦‍♀️ но нам даже на это не намекнули, весь процесс лепки прошёл как одно мгновение, мы даже не заметили, что наше время закончилось и здесь нам тоже ничего не сказали, а только с упоениям рассказывали о своём ремесле и помогали нам творить! Отзывчивые ребята Сергей и Алёна, живут своим делом, знают все тонкости и премудрости искусства лепки! Всем рекомендую посетить мастерскую Коровиных!!!