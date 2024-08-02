2 часа
Групповая
до 17 чел.
Душевная прогулка по вечернему Суздалю: история, панорамы и уютные улочки
Вас ждет не просто экскурсия, а путешествие в прошлое Суздаля. Познакомьтесь с его историей и культурой через увлекательные рассказы и живописные виды
Начало: На Торговой площади
Расписание: в будние дни в 16:00, в субботу в 09:00, 12:30 и 16:00, в воскресенье в 11:00 и 14:30
Завтра в 16:00
6 авг в 16:00
1 400₽ за человека
скидка
10%
2 часа
Квест
до 15 чел.
Исторический квест в Суздале: от купеческой жизни до поиска клада
Погрузитесь в атмосферу средневекового Суздаля и станьте частью его истории! Увлекательный квест для всей семьи
Начало: На Торговой площади у ресторана «Гостиный двор»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00
19001 710₽ за человека
скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборСокровенный Суздаль: путешествие по древним улицам и храмам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и исторические памятники
Начало: У Суздальского кремля
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
50004 500₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
Гончарный мастер-класс в Суздале: создайте своё произведение искусства
Приглашаем на мастер-класс по гончарному искусству в Суздале. Создайте уникальное изделие своими руками и научитесь новым техникам работы с глиной
Начало: Недалеко от Свято-Покровского женского монастыря
Сегодня в 20:00
6 авг в 11:00
от 2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННина2 августа 2024Данный формат подойдет для родителей и детей.
- иирина30 июля 2024Все 2 часа прошли как на одном дыхании. Было интересно и мы не устали. Спасибо большое. Всем советуем.
- ААлексей30 июля 2024Были с детьми (10 и 12). Всем понравилось.
- ЕЕкатерина30 июля 2024Если вы не любите скучные экскурсии с кучей дат, то вам сюда. Все прошло активно, с юмором и многими интересными фактами.
- ППолина29 июля 2024Большое спасибо Ольге за экскурсию! Были с мужем вдвоем, прекрасно провели время, было очень интересно, время пролетело незаметно!) узнали много интересных фактов, а в конце экскурсии ждал приятный сюрприз!) сохранили на память😍очень рекомендую, будет интересно и взрослым и подросткам)
- ККарина29 июля 2024Отличная экскурсия и классный экскурсовод! Все было очень интересно и не скучно) Евгений очень здорово рассказывает, приводит интересные сравнения и запоминающиеся факты, примеры. Много юмора, хороших шуток и приятная атмосфера. Советую!
- ТТатьяна29 июля 2024Детям на экскурсии было интересно искать подсказки.
- ААлексей29 июля 2024Всё очень понравилось! Спасибо Николаю за интересный и содержательный рассказ!
- ООксана28 июля 2024Только вернулись из чудесного города Суздаль! И сразу хочу написать отзыв! Наше не большое путешествие началось с мастер класса по
- ЖЖанна26 июля 2024В восторге с мужем от авторской экскурсии, которую провел Николай! Удивительно эрудированный, грамотный, увлеченный историей Суздали человек, интеллигентный и деликатный.
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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