Экскурсии для пенсионеров

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Суздале, цены от 1 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Душевная групповая экскурсия по Суздалю
Пешая
93 отзыва
2 часа
Групповая
до 17 чел.
Душевная прогулка по вечернему Суздалю: история, панорамы и уютные улочки
Вас ждет не просто экскурсия, а путешествие в прошлое Суздаля. Познакомьтесь с его историей и культурой через увлекательные рассказы и живописные виды
Начало: На Торговой площади
Расписание: в будние дни в 16:00, в субботу в 09:00, 12:30 и 16:00, в воскресенье в 11:00 и 14:30
Завтра в 16:00
6 авг в 16:00
1 400 за человека
Историческая прогулка по граду Суздалю с элементами квеста
Пешая
скидка
10%
168 отзывов
2 часа
Квест
до 15 чел.
Исторический квест в Суздале: от купеческой жизни до поиска клада
Погрузитесь в атмосферу средневекового Суздаля и станьте частью его истории! Увлекательный квест для всей семьи
Начало: На Торговой площади у ресторана «Гостиный двор»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00
19001 710 за человека
Сокровенный Суздаль
Пешая
скидка
10%
152 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Сокровенный Суздаль: путешествие по древним улицам и храмам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и исторические памятники
Начало: У Суздальского кремля
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
50004 500 за всё до 10 чел.
Мастер-класс по гончарному искусству в частной мастерской
22 отзыва
2 часа
Индивидуальная
Гончарный мастер-класс в Суздале: создайте своё произведение искусства
Приглашаем на мастер-класс по гончарному искусству в Суздале. Создайте уникальное изделие своими руками и научитесь новым техникам работы с глиной
Начало: Недалеко от Свято-Покровского женского монастыря
Сегодня в 20:00
6 авг в 11:00
от 2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    2 августа 2024
    Историческая прогулка по граду Суздалю с элементами квеста
    Данный формат подойдет для родителей и детей.
    Данный формат подойдет для родителей и детей
  • и
    ирина
    30 июля 2024
    Душевная групповая экскурсия по Суздалю
    Все 2 часа прошли как на одном дыхании. Было интересно и мы не устали. Спасибо большое. Всем советуем.
  • А
    Алексей
    30 июля 2024
    Мастер-класс по гончарному искусству в частной мастерской
    Были с детьми (10 и 12). Всем понравилось.
  • Е
    Екатерина
    30 июля 2024
    Душевная групповая экскурсия по Суздалю
    Если вы не любите скучные экскурсии с кучей дат, то вам сюда. Все прошло активно, с юмором и многими интересными фактами.
  • П
    Полина
    29 июля 2024
    Историческая прогулка по граду Суздалю с элементами квеста
    Большое спасибо Ольге за экскурсию! Были с мужем вдвоем, прекрасно провели время, было очень интересно, время пролетело незаметно!) узнали много интересных фактов, а в конце экскурсии ждал приятный сюрприз!) сохранили на память😍очень рекомендую, будет интересно и взрослым и подросткам)
  • К
    Карина
    29 июля 2024
    Душевная групповая экскурсия по Суздалю
    Отличная экскурсия и классный экскурсовод! Все было очень интересно и не скучно) Евгений очень здорово рассказывает, приводит интересные сравнения и запоминающиеся факты, примеры. Много юмора, хороших шуток и приятная атмосфера. Советую!
  • Т
    Татьяна
    29 июля 2024
    Историческая прогулка по граду Суздалю с элементами квеста
    Детям на экскурсии было интересно искать подсказки.
  • А
    Алексей
    29 июля 2024
    Сокровенный Суздаль
    Всё очень понравилось! Спасибо Николаю за интересный и содержательный рассказ!
  • О
    Оксана
    28 июля 2024
    Мастер-класс по гончарному искусству в частной мастерской
    Только вернулись из чудесного города Суздаль! И сразу хочу написать отзыв! Наше не большое путешествие началось с мастер класса по
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    гончарному мастерству, мы опоздали на пол часа от назначенного времени🤦‍♀️ но нам даже на это не намекнули, весь процесс лепки прошёл как одно мгновение, мы даже не заметили, что наше время закончилось и здесь нам тоже ничего не сказали, а только с упоениям рассказывали о своём ремесле и помогали нам творить! Отзывчивые ребята Сергей и Алёна, живут своим делом, знают все тонкости и премудрости искусства лепки! Всем рекомендую посетить мастерскую Коровиных!!!

  • Ж
    Жанна
    26 июля 2024
    Сокровенный Суздаль
    В восторге с мужем от авторской экскурсии, которую провел Николай! Удивительно эрудированный, грамотный, увлеченный историей Суздали человек, интеллигентный и деликатный.
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    Маршрут отличный, без толп туристов. Экскурсия вышла за рамки 2,5 ч, продолжалась более 3 часов. Всем от души рекомендую эту экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Душевная групповая экскурсия по Суздалю
  2. Историческая прогулка по граду Суздалю с элементами квеста
  3. Сокровенный Суздаль
  4. Мастер-класс по гончарному искусству в частной мастерской
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Спасо-Евфимиев монастырь
  7. Преподобенская колокольня
  8. Покровский монастырь
  9. Торговые Ряды
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в августе 2024
Сейчас в Суздале в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 4 экскурсии от 1 400 до 4 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 435 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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