читать дальше местам Суздаля, узнали историю и особенности этого чудесного города. Татьяна ответила на все наши вопросы,временами вела экскурсию в форме диалога(мне это очень понравилось). 3 часа пролетели как одно мгновение. Благодарим и рекомендуем!

Спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию. Чувствуется,что она любит свой город и передаёт это чувство гостям. Мы прогулялись по всем знаковым