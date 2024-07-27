Экскурсии на Новый год

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на Новый год» в Суздале, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная пешеходная экскурсия по Суздалю
Пешая
75 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому Суздалю
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и уникальные архитектурные памятники
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 5 500 за всё до 5 чел.
Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
Пешая
214 отзывов
3 часа
Индивидуальная
Суздаль - путешествие в прошлое среди старинных улочек и памятников
Познайте дух древнего Суздаля, прогуливаясь по его улочкам, и ощутите связь времен через истории и архитектуру
Начало: По договорённости, в зависимости от формата
Расписание: Ежедневно, по договоренности с гидом
8 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 5 000 за человека
Яркий маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
Пешая
419 отзывов
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Яркий маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
Начало: Улица Кремлевская, 23, Суздаль
Расписание: По субботам и праздничным дням в 13:00
9 авг в 14:00
10 авг в 13:00
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Экскурсии на Новый год»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная пешеходная экскурсия по Суздалю
  2. Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
  3. Яркий маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Спасо-Евфимиев монастырь
  7. Преподобенская колокольня
  8. Покровский монастырь
  9. Торговые Ряды
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в августе 2024
Сейчас в Суздале в категории "Экскурсии на Новый год" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 708 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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