3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому Суздалю
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и уникальные архитектурные памятники
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
Суздаль - путешествие в прошлое среди старинных улочек и памятников
Познайте дух древнего Суздаля, прогуливаясь по его улочкам, и ощутите связь времен через истории и архитектуру
Начало: По договорённости, в зависимости от формата
Расписание: Ежедневно, по договоренности с гидом
8 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 5 000₽ за человека
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Яркий маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
Начало: Улица Кремлевская, 23, Суздаль
Расписание: По субботам и праздничным дням в 13:00
9 авг в 14:00
10 авг в 13:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения27 июля 2024Спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию. Чувствуется,что она любит свой город и передаёт это чувство гостям. Мы прогулялись по всем знаковым
- ММихаил26 июля 2024Экскурсия понравилась, рекомендуем
- ААндрей23 июля 2024Замечательный экскурсовод!
- ЭЭдуард21 июля 2024Были на экскурсии 20 июля 2024 г., очень позновательная и интересная экскурсия. Экскурсовод Ольга подробно и душевно рассказала об истории города. Время пролетело незаметно. Всем рекомендую.
- ЛЛариса17 июля 2024Отличная экскурсия, выбор не большой в такой ценовой категории
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Экскурсии на Новый год»
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