Экскурсии на 1 день в Суздале

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Суздале, цены от 10 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
С интересом погрузиться в историю, узнать об уникальной архитектуре и полюбоваться наследием ЮНЕСКО
Начало: По договоренности
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
12 800 за всё до 10 чел.
Затерянный мир в окрестностях Суздаля
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия
Путешествие по нетуристическим местам Суздаля подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя древние храмы, терема и пейзажи, вдохновлявшие Рериха
Начало: Во Владимире
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю на транспорте туристов
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю на транспорте туристов
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, по договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Суздаль и Боголюбово: улицы, церкви, история
    Огромное спасибо Елене! Были первый раз в Суздале и очень полюбили этот город благодаря интересному маршруту и увлекательным рассказам Елены, отдельно стоит отметить посещение Боголюбово и храма Покрова на Нерли - это восторг! Рекомендуем всем!!!
  • В
    Владимир
    13 апреля 2024
    Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
    Просто нет слов!! Лучшего рассказчика и всеобъемлющей подачи материала просто не найти! Любой ваш вопрос будет освещен досконально. Хватит слов. Просто запишитесь на эту экскурсию.
  • Ю
    Юлия
    23 февраля 2024
    Затерянный мир в окрестностях Суздаля
    Отличная авторская экскурсия по окрестностям Суздаля. Если вы на машине, обязательно берите, не прогадаете.
  • Ю
    Юлия
    24 ноября 2023
    Затерянный мир в окрестностях Суздаля
    Было очень интересно и познавательно познакомиться со старинными деревеньками по дороге из Владимира в Суздаль. Николай очень приятный эрудированный собеседник и просто хороший человек, который расскажет об истории и архитектурных особенностях жилых домов и храмов.
  • В
    Виктория
    19 ноября 2023
    Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
    Сергей профессионал своего дела, рекомендую!
  • А
    Анастасия
    9 октября 2023
    Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
    Очень интересная, познавательная, ненавязчивая получилась экскурсия! Сергей доступно и легко излагает информацию, нет каких-то заученных, скучных фраз! Нам очень-очень понравилось!
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    Всем рекомендую такого гида! Даже при ужасной погоде, мы привезли домой море положительных эмоций, впечатлений и красивых фото!!! Спасибо, Сергей за ваш труд! Вот бы таких учителей по истории для детей в школу! Спасибо!!!

  • Н
    Нина
    24 июля 2023
    Затерянный мир в окрестностях Суздаля
    Сами мы бы никогда в такие места не добрались, о многих даже не знали. Немного подвела погода, но это уже не зависит ни от экскурсовода ни от компании. Я бы порекомендовала и другим пройти по этому маршруту

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
  2. Затерянный мир в окрестностях Суздаля
  3. Экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю на транспорте туристов
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Преподобенская колокольня
  8. Спасо-Евфимиев монастырь
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
Сейчас в Суздале в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 10 500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Суздаль на 1 день, гиды Суздаля подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Суздаль так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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