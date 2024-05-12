Н Наталья Суздаль и Боголюбово: улицы, церкви, история Огромное спасибо Елене! Были первый раз в Суздале и очень полюбили этот город благодаря интересному маршруту и увлекательным рассказам Елены, отдельно стоит отметить посещение Боголюбово и храма Покрова на Нерли - это восторг! Рекомендуем всем!!!

В Владимир Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто) Просто нет слов!! Лучшего рассказчика и всеобъемлющей подачи материала просто не найти! Любой ваш вопрос будет освещен досконально. Хватит слов. Просто запишитесь на эту экскурсию.

Ю Юлия Затерянный мир в окрестностях Суздаля Отличная авторская экскурсия по окрестностям Суздаля. Если вы на машине, обязательно берите, не прогадаете.

Ю Юлия Затерянный мир в окрестностях Суздаля Было очень интересно и познавательно познакомиться со старинными деревеньками по дороге из Владимира в Суздаль. Николай очень приятный эрудированный собеседник и просто хороший человек, который расскажет об истории и архитектурных особенностях жилых домов и храмов.

А Анастасия Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто) читать дальше Всем рекомендую такого гида! Даже при ужасной погоде, мы привезли домой море положительных эмоций, впечатлений и красивых фото!!! Спасибо, Сергей за ваш труд! Вот бы таких учителей по истории для детей в школу! Спасибо!!! Очень интересная, познавательная, ненавязчивая получилась экскурсия! Сергей доступно и легко излагает информацию, нет каких-то заученных, скучных фраз! Нам очень-очень понравилось!