1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
С интересом погрузиться в историю, узнать об уникальной архитектуре и полюбоваться наследием ЮНЕСКО
Начало: По договоренности
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
12 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия
Путешествие по нетуристическим местам Суздаля подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя древние храмы, терема и пейзажи, вдохновлявшие Рериха
Начало: Во Владимире
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю на транспорте туристов
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, по договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья12 мая 2024Суздаль и Боголюбово: улицы, церкви, историяОгромное спасибо Елене! Были первый раз в Суздале и очень полюбили этот город благодаря интересному маршруту и увлекательным рассказам Елены, отдельно стоит отметить посещение Боголюбово и храма Покрова на Нерли - это восторг! Рекомендуем всем!!!
- ВВладимир13 апреля 2024Просто нет слов!! Лучшего рассказчика и всеобъемлющей подачи материала просто не найти! Любой ваш вопрос будет освещен досконально. Хватит слов. Просто запишитесь на эту экскурсию.
- ЮЮлия23 февраля 2024Отличная авторская экскурсия по окрестностям Суздаля. Если вы на машине, обязательно берите, не прогадаете.
- ЮЮлия24 ноября 2023Было очень интересно и познавательно познакомиться со старинными деревеньками по дороге из Владимира в Суздаль. Николай очень приятный эрудированный собеседник и просто хороший человек, который расскажет об истории и архитектурных особенностях жилых домов и храмов.
- ВВиктория19 ноября 2023Сергей профессионал своего дела, рекомендую!
- ААнастасия9 октября 2023Очень интересная, познавательная, ненавязчивая получилась экскурсия! Сергей доступно и легко излагает информацию, нет каких-то заученных, скучных фраз! Нам очень-очень понравилось!
- ННина24 июля 2023Сами мы бы никогда в такие места не добрались, о многих даже не знали. Немного подвела погода, но это уже не зависит ни от экскурсовода ни от компании. Я бы порекомендовала и другим пройти по этому маршруту
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «На весь день»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
Сейчас в Суздале в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 10 500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Суздаль на 1 день, гиды Суздаля подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Суздаль так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024