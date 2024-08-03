2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: На Торговой площади
7 авг в 15:30
3 сен в 09:00
5 600₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Суздаль: история, архитектура и традиции
Погрузитесь в атмосферу старинного Суздаля, его уникальные пейзажи и богатую историю вместе с индивидуальной экскурсией
Начало: На улице Ленина
21 авг в 10:45
31 авг в 10:45
4 000₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Прогулка по Суздалю с посещением кремля, монастырей и панорам. Узнайте о богатом прошлом города и его секретах. Откройте для себя Суздаль
Начало: Торговая площадь
6 авг в 14:00
15 авг в 15:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения3 августа 2024Сергей, большое спасибо за экскурсию! Очень понравились интересные факты о Суздале. Это, правда, город впечатлений. Уже порекомендовали вас друзьям)
- ЕЕкатерина3 августа 2024Нам все понравилось. Анна прекрасный экскурсовод.
- ЛЛада31 июля 2024Мы были в Суздале первый раз. Нам не очень повезло с погодой, зато очень повезло с экскурсоводом! Павел необыкновенно много
- ААнна31 июля 2024Гид чудесный, с чувством юмора, интересно рассказывает, внимание группы держит, даже детей! Советую всем, кому нравится легкость, без учебника и кучи дат.
- ЕЕвгения30 июля 2024Сергей - кладезь информации о Суздале. Грамотная речь, глубокие знания истории и великолепное чувство юмора. Рекомендую!
- ДДмитрий29 июля 2024Отличная экскурсия по отличному городу. Спасибо.
- ДДинара29 июля 2024Очень понравилась экскурсия!
- ЕЕлена28 июля 2024Гостям очень понравилось, огромное спасибо!! Если в Суздаль, то снова и точно к Павлу!
- ТТатьяна23 июля 2024Павел очень много знает про родной город Суздаль и умеет увлечь рассказом. Готов прдстроить экскурсию под запрос, гибко выстраивает диалог. Заботливый и эрудированный экскурсовод! Однозначно рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «По крышам»
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