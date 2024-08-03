читать дальше знает и потрясающе интересно рассказывает! Пообщавшись с ним, мы как будто заглянули в прошлые века и увидели воочию, как жили люди и чем руководствовались. Это было захватывающе! От души рекомендуем походить по Суздалю именно с Павлом!

Мы были в Суздале первый раз. Нам не очень повезло с погодой, зато очень повезло с экскурсоводом! Павел необыкновенно много