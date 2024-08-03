По крышам – экскурсии в Суздале

Найдено 3 экскурсии в категории «По крышам» в Суздале, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Умиротворяющий Суздаль
Пешая
103 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: На Торговой площади
7 авг в 15:30
3 сен в 09:00
5 600 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Суздаль
Пешая
142 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Суздаль: история, архитектура и традиции
Погрузитесь в атмосферу старинного Суздаля, его уникальные пейзажи и богатую историю вместе с индивидуальной экскурсией
Начало: На улице Ленина
21 авг в 10:45
31 авг в 10:45
4 000 за всё до 3 чел.
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Пешая
79 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Прогулка по Суздалю с посещением кремля, монастырей и панорам. Узнайте о богатом прошлом города и его секретах. Откройте для себя Суздаль
Начало: Торговая площадь
6 авг в 14:00
15 авг в 15:00
6 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    3 августа 2024
    Суздаль: первые впечатления о городе-музее
    Сергей, большое спасибо за экскурсию! Очень понравились интересные факты о Суздале. Это, правда, город впечатлений. Уже порекомендовали вас друзьям)
  • Е
    Екатерина
    3 августа 2024
    Добро пожаловать в Суздаль
    Нам все понравилось. Анна прекрасный экскурсовод.
    Нам все понравилось. Анна прекрасный экскурсовод
  • Л
    Лада
    31 июля 2024
    Умиротворяющий Суздаль
    Мы были в Суздале первый раз. Нам не очень повезло с погодой, зато очень повезло с экскурсоводом! Павел необыкновенно много
    читать дальше

    знает и потрясающе интересно рассказывает! Пообщавшись с ним, мы как будто заглянули в прошлые века и увидели воочию, как жили люди и чем руководствовались. Это было захватывающе! От души рекомендуем походить по Суздалю именно с Павлом!

  • А
    Анна
    31 июля 2024
    Суздаль: первые впечатления о городе-музее
    Гид чудесный, с чувством юмора, интересно рассказывает, внимание группы держит, даже детей! Советую всем, кому нравится легкость, без учебника и кучи дат.
    Гид чудесный, с чувством юмора, интересно рассказывает, внимание группы держит, даже детей! Советую всем, кому нравитсяГид чудесный, с чувством юмора, интересно рассказывает, внимание группы держит, даже детей! Советую всем, кому нравится
  • Е
    Евгения
    30 июля 2024
    Суздаль: первые впечатления о городе-музее
    Сергей - кладезь информации о Суздале. Грамотная речь, глубокие знания истории и великолепное чувство юмора. Рекомендую!
  • Д
    Дмитрий
    29 июля 2024
    Добро пожаловать в Суздаль
    Отличная экскурсия по отличному городу. Спасибо.
  • Д
    Динара
    29 июля 2024
    Добро пожаловать в Суздаль
    Очень понравилась экскурсия!
  • Е
    Елена
    28 июля 2024
    Умиротворяющий Суздаль
    Гостям очень понравилось, огромное спасибо!! Если в Суздаль, то снова и точно к Павлу!
  • Т
    Татьяна
    23 июля 2024
    Умиротворяющий Суздаль
    Павел очень много знает про родной город Суздаль и умеет увлечь рассказом. Готов прдстроить экскурсию под запрос, гибко выстраивает диалог. Заботливый и эрудированный экскурсовод! Однозначно рекомендую.
    Павел очень много знает про родной город Суздаль и умеет увлечь рассказом. Готов прдстроить экскурсию под

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «По крышам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Умиротворяющий Суздаль
  2. Добро пожаловать в Суздаль
  3. Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Спасо-Евфимиев монастырь
  7. Преподобенская колокольня
  8. Покровский монастырь
  9. Торговые Ряды
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в августе 2024
Сейчас в Суздале в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 324 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Суздале на 2024 год по крышам, 324 ⭐ отзыва, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам