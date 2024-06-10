Е Елена Село Кидекша - столица Юрия Долгорукого Много раз были в Суздале и впервые оказались в Кидекше. Невероятно. Трогательно было ощутить сопричастность, посетив храм 1152 года постройки. Сохранившиеся фрагменты фресок произвели на нас сильное впечатление. Особое спасибо экскурсоводу Анне за потрясающе интересное сопровождение на протяжении всего времени.

С Светлана Санино и Свято-Никольский женский монастырь Экскурсия отличная, очень познавательная и интересная. Спасибо большое гиду Андрею и водителю Алексею.

Т Татьяна Село Кидекша - столица Юрия Долгорукого У нас был гид Владимир, интересный рассказчик, очень энергичный и профессиональный, на экскурсии очень живо представили как всё было в прошлом. Большое спасибо, с удовольствием вернёмся на экскурсии по другим достопримечательностям Владимиро-Суздальской земли

P Ps30 Санино и Свято-Никольский женский монастырь Очень познавательная экскурсия, которая позволяет ознакомиться с основными достопримечательностями Суздальского района.