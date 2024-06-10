По пригородам – экскурсии в Суздале

Найдено 3 экскурсии в категории «По пригородам» в Суздале, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Село Кидекша - столица Юрия Долгорукого
8 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Село Кидекша - столица Юрия Долгорукого
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 500 за всё до 6 чел.
Владимир и Боголюбово: по следам владимирских князей
Пешая
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Владимир и Боголюбово: по следам владимирских князей
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8 900 за всё до 6 чел.
Санино и Свято-Никольский женский монастырь
На автобусе
5 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Свято-Никольский монастырь и храм Бориса и Глеба: духовное путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, его святынь и легенд, посетив Свято-Никольский монастырь
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    10 июня 2024
    Село Кидекша - столица Юрия Долгорукого
    Много раз были в Суздале и впервые оказались в Кидекше. Невероятно. Трогательно было ощутить сопричастность, посетив храм 1152 года постройки. Сохранившиеся фрагменты фресок произвели на нас сильное впечатление. Особое спасибо экскурсоводу Анне за потрясающе интересное сопровождение на протяжении всего времени.
  • С
    Светлана
    16 мая 2024
    Санино и Свято-Никольский женский монастырь
    Экскурсия отличная, очень познавательная и интересная. Спасибо большое гиду Андрею и водителю Алексею.
  • Т
    Татьяна
    19 апреля 2024
    Село Кидекша - столица Юрия Долгорукого
    У нас был гид Владимир, интересный рассказчик, очень энергичный и профессиональный, на экскурсии очень живо представили как всё было в прошлом. Большое спасибо, с удовольствием вернёмся на экскурсии по другим достопримечательностям Владимиро-Суздальской земли
  • P
    Ps30
    27 октября 2023
    Санино и Свято-Никольский женский монастырь
    Очень познавательная экскурсия, которая позволяет ознакомиться с основными достопримечательностями Суздальского района.
  • А
    Александр
    24 июня 2023
    Санино и Свято-Никольский женский монастырь
    Интересная экскурсия. Содержательная, познавательная,с яркими впечатлениями Экскурсовод Ирина любит свою работу и умеет заинтеросовать своим рассказом.

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «По пригородам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Село Кидекша - столица Юрия Долгорукого
  2. Владимир и Боголюбово: по следам владимирских князей
  3. Санино и Свято-Никольский женский монастырь
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Спасо-Евфимиев монастырь
  7. Преподобенская колокольня
  8. Покровский монастырь
  9. Торговые Ряды
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в августе 2024
Сейчас в Суздале в категории "По пригородам" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 8 900. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Суздале на 2024 год по пригородам, 16 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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