Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Суздале, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Знакомьтесь, древний Суздаль
Пешая
24 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, древний Суздаль
Начало: Ул. Ленина, 63а, Торговые ряды, маг. Дымов-керамик...
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 6 000 за всё до 4 чел.
Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
Пешая
214 отзывов
3 часа
Индивидуальная
Суздаль - путешествие в прошлое среди старинных улочек и памятников
Познайте дух древнего Суздаля, прогуливаясь по его улочкам, и ощутите связь времен через истории и архитектуру
Начало: По договорённости, в зависимости от формата
Расписание: Ежедневно, по договоренности с гидом
8 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 5 000 за человека
Экскурсия «Три линии жизни Суздаля»
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
Экскурсия «Три линии жизни Суздаля»
Начало: Г. Суздаль ул. Ленина
10 сен в 09:00
1 ноя в 09:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Kolyagolik900
    24 июля 2024
    Экскурсия «Три линии жизни Суздаля»
    Очень интересный и подробный рассказ об истории Суздаля! Увидели все достопримечательности за 2 часа
  • Л
    Любовь
    17 июня 2024
    Знакомьтесь, древний Суздаль
    Экскурсия нам очень понравилась!! Спасибо огромные Евгению, который провел нас нестандартным экскурсионным маршрутом, у него прекрасные знания истории города. Много информации, и так увлекательно подано, что не отвлекаешься от рассказа экскурсовода ни на минуту! Благодарим Евгения за прекрасную экскурсию!
  • В
    Виктория
    31 мая 2024
    Экскурсия «Три линии жизни Суздаля»
    Замечательный экскурсовод увлечённая своим делом! Интересные факты, много историй современности и прошлого, минимум дат, (что для меня приоритетно). Позновательно и увлекательно, два часа на одном дыхании! Очень советую!

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Популярные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, древний Суздаль
  2. Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
  3. Экскурсия «Три линии жизни Суздаля»
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Спасо-Евфимиев монастырь
  7. Преподобенская колокольня
  8. Покровский монастырь
  9. Торговые Ряды
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в августе 2024
Сейчас в Суздале в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 240 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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