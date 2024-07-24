Очень интересный и подробный рассказ об истории Суздаля! Увидели все достопримечательности за 2 часа

Л Любовь

Экскурсия нам очень понравилась!! Спасибо огромные Евгению, который провел нас нестандартным экскурсионным маршрутом, у него прекрасные знания истории города. Много информации, и так увлекательно подано, что не отвлекаешься от рассказа экскурсовода ни на минуту! Благодарим Евгения за прекрасную экскурсию!