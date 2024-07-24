2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, древний Суздаль
Начало: Ул. Ленина, 63а, Торговые ряды, маг. Дымов-керамик...
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
Суздаль - путешествие в прошлое среди старинных улочек и памятников
Познайте дух древнего Суздаля, прогуливаясь по его улочкам, и ощутите связь времен через истории и архитектуру
Начало: По договорённости, в зависимости от формата
Расписание: Ежедневно, по договоренности с гидом
8 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 5 000₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
Экскурсия «Три линии жизни Суздаля»
Начало: Г. Суздаль ул. Ленина
10 сен в 09:00
1 ноя в 09:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- KKolyagolik90024 июля 2024Очень интересный и подробный рассказ об истории Суздаля! Увидели все достопримечательности за 2 часа
- ЛЛюбовь17 июня 2024Экскурсия нам очень понравилась!! Спасибо огромные Евгению, который провел нас нестандартным экскурсионным маршрутом, у него прекрасные знания истории города. Много информации, и так увлекательно подано, что не отвлекаешься от рассказа экскурсовода ни на минуту! Благодарим Евгения за прекрасную экскурсию!
- ВВиктория31 мая 2024Замечательный экскурсовод увлечённая своим делом! Интересные факты, много историй современности и прошлого, минимум дат, (что для меня приоритетно). Позновательно и увлекательно, два часа на одном дыхании! Очень советую!
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Популярные экскурсии»
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