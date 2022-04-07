Экскурсия по Суздальскому кремлю и Спасо-Евфимиеву монастырю

Вас ждет обзор архитектурного ансамбля Торговой площади г. Суздаля, земляных валов Суздальского кремля

Мини-группа
Вас ждет обзор архитектурного ансамбля Торговой площади г. Суздаля, земляных валов Суздальского кремля и музейного комплекса «Кремль», прогулка по Зарядью и посещение экспозиции «Спасо-Преображенский собор.

Интерьер» в музейном комплексе «Спасо-Евфимиев монастырь».
Экскурсия по Суздальскому кремлю и Спасо-Евфимиеву монастырю
Экскурсия по Суздальскому кремлю и Спасо-Евфимиеву монастырю
Экскурсия по Суздальскому кремлю и Спасо-Евфимиеву монастырю
Экскурсия по Суздальскому кремлю и Спасо-Евфимиеву монастырю
Экскурсия по Суздальскому кремлю и Спасо-Евфимиеву монастырю
Экскурсия по Суздальскому кремлю и Спасо-Евфимиеву монастырю
Экскурсия по Суздальскому кремлю и Спасо-Евфимиеву монастырю

Что вас ожидает 🤩

  • Торговая площадь
  • Земляные валы Суздальского кремля
  • МК «Кремль» с посещением экспозиции «Богородице-Рождественский собор. Интерьер»
  • Зарядье и улица Старая
  • Ризоположенский монастырь
  • Музейный комплекс «Спасо-Евфимиев монастырь» с посещением экспозиции «Спасо-Преображенский собор. Интерьер»

Об экскурсии

В Суздальском кремле приглашаем посетить белокаменный Рождественский собор (XII в.), увидеть уникальные «Златые врата», выполненные в технике «огневого золочения».
Дорога из кремля поведет в бывшую торгово-ремесленную часть города — посад с Гостиным двором и главной площадью. За границей посада возвышается древний Ризоположенский монастырь (XIII в.) со Святыми вратами и 72-метровой колокольней, откуда открывается вид на город и окрестности.
В северной части города находится Спасо-Евфимиев монастырь (XIV в.), окруженный мощными стенами и башнями. На территории монастыря располагается Спасо-Преображенский собор (XVI в.), в котором сохранились росписи известного изографа Гурия Никитина (XVII в.). Приятным дополнением к экскурсии станет небольшой концерт колокольного звона.
Краткая программа
  • Осмотр архитектурного ансамбля Торговой площади г. Суздаля;
  • Осмотр земляных валов Суздальского кремля;
  • Осмотр архитектурного ансамбля МК «Кремль» с посещением экспозиции «Богородице-Рождественский собор. Интерьер»;
  • Проход по Зарядью, улице Старой;
  • Проход через Ризоположенский монастырь к музейному комплексу «Спасо-Евфимиев монастырь» с посещением экспозиции «Спасо-Преображенский собор. Интерьер».

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Посещение звонницы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Торговая площадь, 2А, Суздаль
Завершение: Спасо-Евфимиев монастырь
Когда и сколько длится
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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