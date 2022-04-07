Об экскурсии

В Суздальском кремле приглашаем посетить белокаменный Рождественский собор (XII в.), увидеть уникальные «Златые врата», выполненные в технике «огневого золочения».

Дорога из кремля поведет в бывшую торгово-ремесленную часть города — посад с Гостиным двором и главной площадью. За границей посада возвышается древний Ризоположенский монастырь (XIII в.) со Святыми вратами и 72-метровой колокольней, откуда открывается вид на город и окрестности.

В северной части города находится Спасо-Евфимиев монастырь (XIV в.), окруженный мощными стенами и башнями. На территории монастыря располагается Спасо-Преображенский собор (XVI в.), в котором сохранились росписи известного изографа Гурия Никитина (XVII в.). Приятным дополнением к экскурсии станет небольшой концерт колокольного звона.

Краткая программа