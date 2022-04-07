Экскурсия по Суздалю и Кидекше на транспорте музея-заповедника

Осмотр архитектурного ансамбля Суздальского кремля с посещением одной экспозиции, посещение Церкви св

Мини-группа
Осмотр архитектурного ансамбля Суздальского кремля с посещением одной экспозиции, посещение Церкви св.

Бориса и Глеба в селе Кидекша, осмотр архитектурного ансамбля Спасо-Евфимиева монастыря с посещением одной экспозиции.
Экскурсия по Суздалю и Кидекше на транспорте музея-заповедника
Экскурсия по Суздалю и Кидекше на транспорте музея-заповедника
Экскурсия по Суздалю и Кидекше на транспорте музея-заповедника
Экскурсия по Суздалю и Кидекше на транспорте музея-заповедника
Экскурсия по Суздалю и Кидекше на транспорте музея-заповедника
Экскурсия по Суздалю и Кидекше на транспорте музея-заповедника
Экскурсия по Суздалю и Кидекше на транспорте музея-заповедника

Что вас ожидает 🤩

  • Архитектурный ансамбль Суздальского кремля
  • Церковь св. Бориса и Глеба в селе Кидекша
  • Архитектурный ансамбль Спасо-Евфимиева монастыря с посещением одной экспозиции

Об экскурсии

Осмотр архитектурного ансамбля Суздальского кремля с посещением одной экспозиции, посещение Церкви св. Бориса и Глеба в селе Кидекша, осмотр архитектурного ансамбля Спасо-Евфимиева монастыря с посещением одной экспозиции.

О Церкви святых Бориса и Глеба

В 4 км к востоку от Суздаля стоит село Кидекша – средневековая резиденция суздальского князя Юрия Долгорукого, где сохранилась церковь, освященная в честь первых русских святых Бориса и Глеба. Церковь была выстроена в 1152 году, это древнейшая каменная постройка на территории огромного русского Северо-Востока, заложившая истоки блистательной Владимиро-Суздальской белокаменной архитектуры.
Церковь производит очень сильное впечатление своим суровым видом, монументальностью. От нее так и веет русским средневековьем, княжескими междоусобицами, богатырской статью. Памятник грозных и драматических времен.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в музейные комплексы г. Суздаля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кремлёвская улица, 20, Суздаль
Завершение: Церковь Бориса и Глеба в Кидекше
Когда и сколько длится
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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