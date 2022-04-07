Об экскурсии

Осмотр архитектурного ансамбля Суздальского кремля с посещением одной экспозиции, посещение Церкви св. Бориса и Глеба в селе Кидекша, осмотр архитектурного ансамбля Спасо-Евфимиева монастыря с посещением одной экспозиции.

О Церкви святых Бориса и Глеба

В 4 км к востоку от Суздаля стоит село Кидекша – средневековая резиденция суздальского князя Юрия Долгорукого, где сохранилась церковь, освященная в честь первых русских святых Бориса и Глеба. Церковь была выстроена в 1152 году, это древнейшая каменная постройка на территории огромного русского Северо-Востока, заложившая истоки блистательной Владимиро-Суздальской белокаменной архитектуры.

Церковь производит очень сильное впечатление своим суровым видом, монументальностью. От нее так и веет русским средневековьем, княжескими междоусобицами, богатырской статью. Памятник грозных и драматических времен.