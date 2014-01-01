Глубинная история Суздаля

Вас ожидает приятная прогулка по старинному городу с удивительным рассказом о настоящей древности...

4.5
2 отзыва
Вас ожидает приятная прогулка по старинному городу с удивительным рассказом о настоящей древности города.

Вы узнаете когда возник город, кто здесь жил, о чём мечтал.

Что такое сакральная география и почему Суздаль - это Место Силы.

Где хранится икона «Лев Толстой горит в аду» и многое другое
Глубинная история Суздаля
Глубинная история Суздаля
Глубинная история Суздаля
Глубинная история Суздаля
Глубинная история Суздаля
Глубинная история Суздаля

Что вы увидите 🤩

  • Спасо-Ефимовский
  • Александровский
  • Ризоположенский и Покровский монастыри.
Приглашаю вас посетить уникальное место - частичку Древней Руси прямо в черте города! Мы прогуляемся по старинным улочкам, узнаем о великом прошлом нашей страны, развенчаем исторические мифы, от которых вы будете не просто удивлены, а поражены! Ведь правда намного удивительнее вымысла! У нас будет достаточно времени, неспешно прогуляться по удивительным местам, сделать фото и получить незабываемые эмоции, прочувствовав колорит и атмосферу сказочно красивого средневекового города! Вас ждёт увлекательное погружение в загадочное прошлое и ответы на сложнейшие вопросы истории.
Широкая и необъятная Россия как чудесно она возрождается в своей строгой и славной красе. Сколько древних тайн в себе хранила и начала, наконец, изливать на наши уставшие Души. Культурное прошлое этого города просто поражает. Это нужно своими глазами. Хотя бы раз. И влюбиться. Навсегда.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
1 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Где начинаем и завершаем
Начало: Суздаль, улица Ленина, 123
Завершение: Суздаль, улица Кремлевская, 5 (рядом с Торговыми рядами)
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

по договоренности

Анна Ф.
Анна Ф.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Суздаля

👥Групповые👣Пешком🧐Авторские🧒Для детей🏛История и архитектура⚙️Необычные🙏Религиозные🔭Обзорные⛪️Монастыри, церкви, храмы#Старый город🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Суздале

Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
Индивидуальная экскурсия
4.7
49
2 600
за 1-5 чел.
Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
Индивидуальная прогулка по старинному улочкам Суздаля
В любой удобный вам день, в любое удобное время.
Неспешная прогулка по Суздалю
Индивидуальная экскурсия
5
12
3 900
за 1-5 чел.
Неспешная прогулка по Суздалю
Приглашаю вас на прогулку по Суздалю
по договоренности
Суздаль заповедный и настоящий
Индивидуальная экскурсия
4.9
67
3 900
за 1-8 чел.
Суздаль заповедный и настоящий
Главные достопримечательности, история и легенды старинного города на обзорной экскурсии
Суздаль: дух древнего города
Индивидуальная экскурсия
5
2
5 000
за 1-5 чел.
Суздаль: дух древнего города
Уловить гармонию прошлого и настоящего на обзорной прогулке по городу-музею
Обзорная экскурсия по Суздалю
Индивидуальная экскурсия
4.7
25
4 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Суздалю
Суздаль - город окутанный историей
Город-сказка Суздаль
Индивидуальная экскурсия
5
1
3 750
за 1-10 чел.
Город-сказка Суздаль
Погулять по уютным улицам города и осмотреть изнутри древние монастыри
Групповая сборная экскурсия по Суздалю. Нестандартный маршрут
4.5
62
900
за 1 чел.
Групповая сборная экскурсия по Суздалю. Нестандартный маршрут
Прогулка по Суздалю нестандартным маршрутом
По субботам в 13:00
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Индивидуальная экскурсия
5
23
2ч 30м
5 800
за 1-10 чел.
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Увидеть старинные памятники, вдохновиться русскими пейзажами и послушать интересные истории
По Суздалю на автомобиле!
Индивидуальная экскурсия
6 500
за 1-3 чел.
По Суздалю на автомобиле!
Увидеть знаковые места города, проникнуться очарованием древности — и совсем не устать
Суздаль в контексте русской истории
Индивидуальная экскурсия
4.6
14
3 800
за 1-10 чел.
Суздаль в контексте русской истории
Посетить знаковые и малоизвестные места старинного города и узнать о его богатом прошлом
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Индивидуальная экскурсия
4.9
36
5 590
за 1-7 чел.
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Проникнуться атмосферой уютной старины и исследовать главные достопримечательности города-музея
Тайны Суздаля для детей и взрослых
Индивидуальная экскурсия
4.9
241
4600
3 910
за 1-8 чел.
Тайны Суздаля для детей и взрослых
Погрузиться в быт прошлого и раскрыть секреты истории на интерактивной экскурсии

Анна Ф. проводит ещё 1 экскурсию

Кидекша. История и мистика
1 000
за 1 чел.
Кидекша. История и мистика
Мы окунёмся в древнейшую историю былого центра Владимиро-Суздальской земли
У нас ещё много экскурсий 😎 в Суздале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Суздале
🇷🇺