Приглашаю вас посетить уникальное место - частичку Древней Руси прямо в черте города! Мы прогуляемся по старинным улочкам, узнаем о великом прошлом нашей страны, развенчаем исторические мифы, от которых вы будете не просто удивлены, а поражены! Ведь правда намного удивительнее вымысла! У нас будет достаточно времени, неспешно прогуляться по удивительным местам, сделать фото и получить незабываемые эмоции, прочувствовав колорит и атмосферу сказочно красивого средневекового города! Вас ждёт увлекательное погружение в загадочное прошлое и ответы на сложнейшие вопросы истории.

Широкая и необъятная Россия как чудесно она возрождается в своей строгой и славной красе. Сколько древних тайн в себе хранила и начала, наконец, изливать на наши уставшие Души. Культурное прошлое этого города просто поражает. Это нужно своими глазами. Хотя бы раз. И влюбиться. Навсегда.