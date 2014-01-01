Что вас ждет?

Мы окунёмся в древнейшую историю былого центра Владимиро-Суздальской земли. Узнаем, что здесь делал Юрий Долгорукий и пробегали ли мимо злые монголо-татары? А впрочем, разберём самое главное: чей храм?

Поймём особенности архитектуры через призму мифологического и философского образа жизни наших предков. Затронем тайну чисел и золотого сечения в храме Бориса и Глеба, почему этот храм представляет собой весь космос? Определим понимание Души и роль Спаса в жизни прежней культуры и как спасти Душу