Кидекша. История и мистика

Мы окунёмся в древнейшую историю былого центра Владимиро-Суздальской земли

Мы окунёмся в древнейшую историю былого центра Владимиро-Суздальской земли.

Узнаем, что здесь делал Юрий Долгорукий и пробегали ли мимо злые монголо-татары? А впрочем, разберём самое главное: чей храм? Поймём особенности архитектуры через призму мифологического и философского образа жизни наших предков
Кидекша. История и мистика
Кидекша. История и мистика
Кидекша. История и мистика
Кидекша. История и мистика
Кидекша. История и мистика
Кидекша. История и мистика
Кидекша. История и мистика

Что вы увидите 🤩

  • музейный
  • исторический
  • храмовый комплекс
Что вас ждет?
Мы окунёмся в древнейшую историю былого центра Владимиро-Суздальской земли. Узнаем, что здесь делал Юрий Долгорукий и пробегали ли мимо злые монголо-татары? А впрочем, разберём самое главное: чей храм?
Поймём особенности архитектуры через призму мифологического и философского образа жизни наших предков. Затронем тайну чисел и золотого сечения в храме Бориса и Глеба, почему этот храм представляет собой весь космос? Определим понимание Души и роль Спаса в жизни прежней культуры и как спасти Душу

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
1 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • посещение храма-музея дополнительно 150 рублей
Место начала и завершения
село Кидекша, улица Центральная, 61
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Анна Ф.
Анна Ф.
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