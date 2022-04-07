Программа экскурсии

Осмотр архитектурного ансамбля Торговой площади города Суздаля;

Осмотр земляных валов Суздальского кремля;

Осмотр архитектурного ансамбля МК «Кремль» с посещением экспозиции «Богородице-Рождественский собор. Интерьер»;

Переход к Музею деревянного зодчества, посещение его экспозиций.

О Суздальском кремле

Кремль — ядро средневекового города, его древнейшая укрепленная часть. Валы кремля Суздаля были насыпаны на рубеже X — XI вв., с течением времени они неоднократно видоизменялись. Протяженность вала — 1400 м., замыкали они территорию в 14 га. По гребню вала шли деревянные стены. В цепи стен находились деревянные башни с проездными и пешими воротами. Рубленый город сгорел от пожара в 1719 г. После этого крепостные стены более не восстанавливались. Древний вал в XVIII веке был срезан и обращен в место для прогулок. Таким он сохранился до наших дней. Разрывы в крепостной насыпи указывают на места древних башен — ворот, через которые попадали в кремль.

О Музее деревянного зодчества

Экспонаты для этого музея под открытым небом собирались по всей Владимирской области. Памятники деревянного зодчества, построенные русскими мастерами-плотниками практически только топором, занимают площадь 3,5 га на высоком живописном берегу р. Каменки. Постройки были перемещены в Суздаль в целях сохранения и показа туристам в 60-70-ые годы прошлого столетия. В музее воссоздана планировка небольшого села Владимирской губернии: на высоком месте два храма и часовня, от которых идет сельская улица с жилыми крестьянскими домами, хозяйственными постройками. В одном из храмов и в домах представлены сельские интерьеры и тематические выставки. Тут можно увидеть интересные старинные предметы обыденной жизни русских крестьян.