Пешеходная экскурсия по Суздальскому кремлю и Музею деревянного зодчества

Насыщенная экскурсия с обзором архитектурного ансамбля Торговой площади города Суздаля, земляных валов Суздальского

Мини-группа
Насыщенная экскурсия с обзором архитектурного ансамбля Торговой площади города Суздаля, земляных валов Суздальского кремля, архитектурного ансамбля музейного комплекса «Кремль» с посещением экспозиции «Богородице-Рождественский собор.

Интерьер», а также прогулка по Музею деревянного зодчества под открытым небом и посещение его экспозиций.
Пешеходная экскурсия по Суздальскому кремлю и Музею деревянного зодчества
Пешеходная экскурсия по Суздальскому кремлю и Музею деревянного зодчества
Пешеходная экскурсия по Суздальскому кремлю и Музею деревянного зодчества
Пешеходная экскурсия по Суздальскому кремлю и Музею деревянного зодчества
Пешеходная экскурсия по Суздальскому кремлю и Музею деревянного зодчества
Пешеходная экскурсия по Суздальскому кремлю и Музею деревянного зодчества

Что вас ожидает 🤩

  • Архитектурный ансамбль Торговой площади города Суздаля
  • Земляные валы Суздальского кремля
  • Музейный комплекс «Кремль» и экспозиция «Богородице-Рождественский собор. Интерьер»
  • Музей деревянного зодчества
Программа экскурсии
  • Осмотр архитектурного ансамбля Торговой площади города Суздаля;
  • Осмотр земляных валов Суздальского кремля;
  • Осмотр архитектурного ансамбля МК «Кремль» с посещением экспозиции «Богородице-Рождественский собор. Интерьер»;
  • Переход к Музею деревянного зодчества, посещение его экспозиций.
О Суздальском кремле
Кремль — ядро средневекового города, его древнейшая укрепленная часть. Валы кремля Суздаля были насыпаны на рубеже X — XI вв., с течением времени они неоднократно видоизменялись. Протяженность вала — 1400 м., замыкали они территорию в 14 га. По гребню вала шли деревянные стены. В цепи стен находились деревянные башни с проездными и пешими воротами. Рубленый город сгорел от пожара в 1719 г. После этого крепостные стены более не восстанавливались. Древний вал в XVIII веке был срезан и обращен в место для прогулок. Таким он сохранился до наших дней. Разрывы в крепостной насыпи указывают на места древних башен — ворот, через которые попадали в кремль.

О Музее деревянного зодчества

Экспонаты для этого музея под открытым небом собирались по всей Владимирской области. Памятники деревянного зодчества, построенные русскими мастерами-плотниками практически только топором, занимают площадь 3,5 га на высоком живописном берегу р. Каменки. Постройки были перемещены в Суздаль в целях сохранения и показа туристам в 60-70-ые годы прошлого столетия. В музее воссоздана планировка небольшого села Владимирской губернии: на высоком месте два храма и часовня, от которых идет сельская улица с жилыми крестьянскими домами, хозяйственными постройками. В одном из храмов и в домах представлены сельские интерьеры и тематические выставки. Тут можно увидеть интересные старинные предметы обыденной жизни русских крестьян.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Торговая площадь, 2А, Суздаль
Завершение: Музей деревянного зодчества в Суздале
Когда и сколько длится
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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