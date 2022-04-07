Переход к Музею деревянного зодчества, посещение его экспозиций.
О Суздальском кремле
Кремль — ядро средневекового города, его древнейшая укрепленная часть. Валы кремля Суздаля были насыпаны на рубеже X — XI вв., с течением времени они неоднократно видоизменялись. Протяженность вала — 1400 м., замыкали они территорию в 14 га. По гребню вала шли деревянные стены. В цепи стен находились деревянные башни с проездными и пешими воротами. Рубленый город сгорел от пожара в 1719 г. После этого крепостные стены более не восстанавливались. Древний вал в XVIII веке был срезан и обращен в место для прогулок. Таким он сохранился до наших дней. Разрывы в крепостной насыпи указывают на места древних башен — ворот, через которые попадали в кремль.
О Музее деревянного зодчества
Экспонаты для этого музея под открытым небом собирались по всей Владимирской области. Памятники деревянного зодчества, построенные русскими мастерами-плотниками практически только топором, занимают площадь 3,5 га на высоком живописном берегу р. Каменки. Постройки были перемещены в Суздаль в целях сохранения и показа туристам в 60-70-ые годы прошлого столетия. В музее воссоздана планировка небольшого села Владимирской губернии: на высоком месте два храма и часовня, от которых идет сельская улица с жилыми крестьянскими домами, хозяйственными постройками. В одном из храмов и в домах представлены сельские интерьеры и тематические выставки. Тут можно увидеть интересные старинные предметы обыденной жизни русских крестьян.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Торговая площадь, 2А, Суздаль
Завершение: Музей деревянного зодчества в Суздале
Когда и сколько длится
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Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
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