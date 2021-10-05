Что вас ожидает

Больше увидеть, меньше устать

3 часа на велосипеде и 3 часа пешком — большая разница. Мы полноценно объедем весь город, углубимся в историю достопримечательностей и без сомнений прочувствуем неподдельный русский дух. По пути поговорим о том, чем раньше торговали местные жители и чем Суздаль живёт сегодня; почему татаро-монголы захватили весь город, но оставили один монастырь нетронутым; какие суда ходят по Каменке и о многом другом.

Места, где мы побываем:

Кремль и знаменитая торговая площадь

Смотровые площадки и мосты через реку Каменку

Оборонительные валы 12 века

Дом, где снимался фильм «Женитьба Бальзаминова»

Непопулярные, но уютные уголки города

Негоже уехать из Суздаля без сувениров, поэтому на нашем маршруте будет несколько проверенных точек с малосольными огурчиками, вареньем из шишек, отменной медовухой и другими вкусностями от горожан.

Организационные детали

Аренда велосипеда не входит в стоимость экскурсии. 3 часа проката — 600 руб. /чел.