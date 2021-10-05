3 часа на велосипеде и 3 часа пешком — большая разница. Мы полноценно объедем весь город, углубимся в историю достопримечательностей и без сомнений прочувствуем неподдельный русский дух. По пути поговорим о том, чем раньше торговали местные жители и чем Суздаль живёт сегодня; почему татаро-монголы захватили весь город, но оставили один монастырь нетронутым; какие суда ходят по Каменке и о многом другом.
Места, где мы побываем:
Негоже уехать из Суздаля без сувениров, поэтому на нашем маршруте будет несколько проверенных точек с малосольными огурчиками, вареньем из шишек, отменной медовухой и другими вкусностями от горожан.
Аренда велосипеда не входит в стоимость экскурсии. 3 часа проката — 600 руб. /чел.