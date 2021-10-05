По Суздалю на велосипеде

Формат знакомства на колёсах для тех, кто любит энергичные и живые экскурсии

5
1 отзыв
Велосипед точно добавляет положительных эмоций: бодро крутить педали, смотреть по сторонам, ещё и рассказы увлекательные слушать! Приглашаю вас не только на интересную прогулку, где вы познакомитесь с нашим живописным Суздалем, но и на весёлую, активную и полезную для здоровья:)
По Суздалю на велосипеде
По Суздалю на велосипеде
По Суздалю на велосипеде
По Суздалю на велосипеде
По Суздалю на велосипеде
По Суздалю на велосипеде

Что вас ожидает

Больше увидеть, меньше устать

3 часа на велосипеде и 3 часа пешком — большая разница. Мы полноценно объедем весь город, углубимся в историю достопримечательностей и без сомнений прочувствуем неподдельный русский дух. По пути поговорим о том, чем раньше торговали местные жители и чем Суздаль живёт сегодня; почему татаро-монголы захватили весь город, но оставили один монастырь нетронутым; какие суда ходят по Каменке и о многом другом.
Места, где мы побываем:

  • Кремль и знаменитая торговая площадь
  • Смотровые площадки и мосты через реку Каменку
  • Оборонительные валы 12 века
  • Дом, где снимался фильм «Женитьба Бальзаминова»
  • Непопулярные, но уютные уголки города

Негоже уехать из Суздаля без сувениров, поэтому на нашем маршруте будет несколько проверенных точек с малосольными огурчиками, вареньем из шишек, отменной медовухой и другими вкусностями от горожан.

Организационные детали

Аренда велосипеда не входит в стоимость экскурсии. 3 часа проката — 600 руб. /чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— Торговая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Владимир
Владимир
Давайте знакомиться, меня зовут Владимир. Я профессиональный гид и профессиональный фотограф. Но прежде всего, я человек, который не перестаёт восхищаться и открывать для себя новые уголки сказочных городов Владимирской области. Здесь переплетаются традиции, религии, история и культура. Они полны тайн и загадок. Здесь никогда не бывает скучно! Моя цель — индивидуальный подход к каждому гостю, оригинальность экскурсий, гибкость, мобильность, доступная и увлекательная подача материала. Россия богата своей историей, и я хочу познакомить вас с этими сокровищами. Также буду рад дать актуальную информацию о лучших ресторанах города, аренде жилья и автомобилей.
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1 реальный отзыв

елена
5 окт 2021
Экскурсия очень порадовала! Содержательно, захватывающе… хотелось слушать еше и ещё…. но, увы… время….
Гида рекомендуем нашим друзьям

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