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Сборная пешеходная экскурсия по Суздалю

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Суздаля
Сборная пешеходная экскурсия по Суздалю
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Сборная пешеходная экскурсия по Суздалю
Сборная пешеходная экскурсия по Суздалю

Что вы увидите

  • Покровский женский монастырь
  • Спасо-Евфимиев монастырь
  • Торговые ряды
  • Торговая площадь
  • Кремль
  • Ризоположенский монастырь
Классическая обзорная экскурсия ⛳ по городу-музею под открытым небом. Вы посетите знаменитый Покровский женский монастырь, один их крупнейших на Руси. В свое время он служил местом подвижничества, а иногда и заточения, представительниц знатных аристократических семейств. Здесь находятся мощи преподобной Софии Суздальской, в миру - Соломонии Сабуровой, первой жены великого московского князя Василия Иоанновича. Также вы осмотрите архитектуру Спасо-Евфимиева монастыря – настоящей корпорации 14 века, мощной опоры Суздальско-Нижегородского княжества. Прогуляетесь 👣 по улицам города, познакомитесь с историей 📖 Суздальского кремля, увидите старейшие торговые ряды, узнаете все об огурцах и медовухе. Посмотрите Суздальский Кремль и панораму Музея деревянного зодчества.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспорт
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Сборная пешеходная экскурсия по Суздалю
Сборная пешеходная экскурсия по Суздалю
Сборная пешеходная экскурсия по Суздалю
Сборная пешеходная экскурсия по Суздалю
Сборная пешеходная экскурсия по Суздалю
Сборная пешеходная экскурсия по Суздалю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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