Классическая обзорная экскурсия ⛳ по городу-музею под открытым небом. Вы посетите знаменитый Покровский женский монастырь, один их крупнейших на Руси. В свое время он служил местом подвижничества, а иногда и заточения, представительниц знатных аристократических семейств. Здесь находятся мощи преподобной Софии Суздальской, в миру - Соломонии Сабуровой, первой жены великого московского князя Василия Иоанновича. Также вы осмотрите архитектуру Спасо-Евфимиева монастыря – настоящей корпорации 14 века, мощной опоры Суздальско-Нижегородского княжества. Прогуляетесь 👣 по улицам города, познакомитесь с историей 📖 Суздальского кремля, увидите старейшие торговые ряды, узнаете все об огурцах и медовухе. Посмотрите Суздальский Кремль и панораму Музея деревянного зодчества.