Классическая обзорная экскурсия ⛳ по городу-музею под открытым небом. Вы посетите знаменитый Покровский женский монастырь, один их крупнейших на Руси. В свое время он служил местом подвижничества, а иногда и заточения, представительниц знатных аристократических семейств. Здесь находятся мощи преподобной Софии Суздальской, в миру - Соломонии Сабуровой, первой жены великого московского князя Василия Иоанновича. Также вы осмотрите архитектуру Спасо-Евфимиева монастыря – настоящей корпорации 14 века, мощной опоры Суздальско-Нижегородского княжества. Прогуляетесь 👣 по улицам города, познакомитесь с историей 📖 Суздальского кремля, увидите старейшие торговые ряды, узнаете все об огурцах и медовухе. Посмотрите Суздальский Кремль и панораму Музея деревянного зодчества.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Транспорт
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.