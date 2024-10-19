Суздаль купеческий

Экскурсия по Суздалю: Индивидуальное путешествие в историю купеческого города
Трудно представить город Суздаль без колоритной фигуры купца.

Именно купцы строили храмы и богадельни, щедрой рукой раздавали приданое бедным девицам, безоглядно кутили и истово молились богу.
Суздаль купеческий
Суздаль купеческий
Суздаль купеческий
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Экскурсия по Суздалю: Погружение в историю купечества

Суздаль — это город, где купцы оставили свой след в культуре и архитектуре. Их колоритные фигуры олицетворяют дух времени, когда строились величественные храмы и богадельни. Купцы не только щедро раздавали приданое бедным, но и активно участвовали в жизни города, проводя время за весельем и искренне молясь Богу.

Что вас ждет на экскурсии?

Во время экскурсии вы сможете:

  • Посетить древнейшую часть города — Кремль.
  • Увидеть знаменитый Спасо-Евфимиев монастырь.
  • Погостить в настоящем купеческом доме купцов Агаповых.
  • Прогуляться по Большой улице Суздаля с опытным экскурсоводом.

Уникальные истории и архитектура

Вы сможете насладиться атмосферой города, рассматривая добротные купеческие дома и слушая увлекательные истории об их обитателях. Каждый дом хранит в себе частичку истории, и экскурсовод поделится с вами интересными фактами и легендами, которые помогут глубже понять жизнь купечества в Суздале.

Присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя уникальный мир Суздаля, где история и культура переплетаются в увлекательном путешествии!

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Группа от 1 до 5 человек6 908 ₽
Группа от 6 до 15 человек10 132 ₽
Группа от 16 до 30 человек11 514 ₽
Группа от 31 до 45 человек10 500 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Исторический центр города
  • Суздальский кремль
  • Спасо-Евфимиев монастырь
  • Купеческий дом купцов Агаповых
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
  • Входные билеты в Суздальский кремль, Спасо-Евфмиев монастырь и Музей деревянного зодчества.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Торговая площадь, 2А, Суздаль
Завершение: Улица Ленина, 133, Суздаль
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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