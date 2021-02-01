1 отзыв оставили туристы

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Суздаль — почувствовать пульс Средневековой Руси

Вдохновиться старинными памятниками города-заповедника и увезти теплые фотовоспоминания

5
1 отзыв
Владимир
Владимир – Гид из Суздаля
Суздаль словно застыл во времени: сейчас это один из самых малонаселенных городов России, а плотность исторически ценных сооружений поражает — оттого здесь так остро чувствуется атмосфера стародавней Руси.

Я расскажу о его главных сокровищах: кремле, помнящем великие сражения, первозданных храмах и торгово-ремесленной жизни с бойкими ярмарками и разгуляями.
Задать вопросОбычно отвечает за 24 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 750 ₽ за экскурсию

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Суздаль — почувствовать пульс Средневековой Руси
Суздаль — почувствовать пульс Средневековой Руси

Что вас ожидает

Суздальский кремль
Я проведу вас по главным моментам в невероятной истории 📖 цитадели. Вы послушаете о первых укреплениях из кольцевого земляного вала еще при Владимире Мономахе. Узнаете, как появлялись знаковые сооружения кремля и поразитесь памятникам, которые, в отличие от строений за стенами, сохранились в целости. В центре внимания будет домонгольский собор Рождества Богородицы, Благовещенская церковь ⛪ и интересный образец деревянного зодчества — Никольская церковь ⛪, а также знаменитые Архиерейские палаты — часть некогда грандиозного комплекса жилых и хозяйственных построек.

Ярмарочное сердце города
На Торговой площади вы увидите две старинных церкви — Казанскую и Воскресенскую, а также узнаете, почему на перекрестке дорог горожане возвели часовню. Я расскажу о древнем торгово-ремесленном центре и товарах, которые здесь продавали, а также о ярмарочных мероприятиях, разгуляях и языческой традиции сжигания масленицы. Кроме того, вы узнаете, как площадь обзавелась Торговыми рядами, похожими на Гостиный двор в Петербурге, и сможете купить суздальские сувениры 🎁, например, медовуху.

В экскурсию ⛳ также включено посещение Покровского женского монастыря, где мы поговорим о месте ссылки жён великих государей. А с самой высокой колокольни исторического центра вам откроется панорамный вид на город 🏙️.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается билет 🎫 в музейный комплекс кремля — 400 руб. /человека, дети до 16 лет бесплатно, а также трансфер до Покровского монастыря на такси/общественном транспорте
  • Я также предлагаю опциональную фотосессию 📷 — 1000 руб. После экскурсии 🧭 вы получите несколько десятков снимков с отличных ракурсов без обработки.
Суздаль — почувствовать пульс Средневековой Руси
Суздаль — почувствовать пульс Средневековой Руси
Суздаль — почувствовать пульс Средневековой Руси
Суздаль — почувствовать пульс Средневековой Руси
Суздаль — почувствовать пульс Средневековой Руси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Давайте знакомиться, меня зовут Владимир. Я профессиональный гид и профессиональный фотограф. Но прежде всего, я человек, который не перестаёт восхищаться и открывать для себя новые уголки сказочных городов Владимирской области. Здесь переплетаются традиции, религии, история и культура. Они полны тайн и загадок. Здесь никогда не бывает скучно! Моя цель — индивидуальный подход к каждому гостю, оригинальность экскурсий, гибкость, мобильность, доступная и увлекательная подача материала. Россия богата своей историей, и я хочу познакомить вас с этими сокровищами. Также буду рад дать актуальную информацию о лучших ресторанах города, аренде жилья и автомобилей.
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1 отзыв оставили туристы

1 фев 2021
Классная экскурсия. Владимир - знающий, внимательный гид и отличный рассказчик. Прекрасно знает город и его историю. Мы посмотрели все интересные места в Суздале и узнали много нового. Огромное спасибо Владимиру! Рекомендуем эту экскурсию!

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