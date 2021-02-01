1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Суздальский кремль

Я проведу вас по главным моментам в невероятной истории 📖 цитадели. Вы послушаете о первых укреплениях из кольцевого земляного вала еще при Владимире Мономахе. Узнаете, как появлялись знаковые сооружения кремля и поразитесь памятникам, которые, в отличие от строений за стенами, сохранились в целости. В центре внимания будет домонгольский собор Рождества Богородицы, Благовещенская церковь ⛪ и интересный образец деревянного зодчества — Никольская церковь ⛪, а также знаменитые Архиерейские палаты — часть некогда грандиозного комплекса жилых и хозяйственных построек.

Ярмарочное сердце города

На Торговой площади вы увидите две старинных церкви — Казанскую и Воскресенскую, а также узнаете, почему на перекрестке дорог горожане возвели часовню. Я расскажу о древнем торгово-ремесленном центре и товарах, которые здесь продавали, а также о ярмарочных мероприятиях, разгуляях и языческой традиции сжигания масленицы. Кроме того, вы узнаете, как площадь обзавелась Торговыми рядами, похожими на Гостиный двор в Петербурге, и сможете купить суздальские сувениры 🎁, например, медовуху.

В экскурсию ⛳ также включено посещение Покровского женского монастыря, где мы поговорим о месте ссылки жён великих государей. А с самой высокой колокольни исторического центра вам откроется панорамный вид на город 🏙️.

Организационные детали