Знакомство с собаками

В начале нужно познакомиться с «командой», узнать про них немного информации. Когда животные видят новых гостей, они просятся из вольеров, они очень активны и нетерпеливы.

Общение с животными

Когда собачки немного успокоятся, то можно будет зайти к ним прямо в вольер, погладить, пообщаться с ними, и сделать фотографии 📸 о содержании и тренировках собак

Владельцы собак расскажут обо всех тонкостях содержания и ухода за

питомцами. Покажут какое снаряжение и упряжки используются во время катания.

После рассказа и знакомства с жителями хозяйства всех гостей ждет угощение чаем из самовара в гостевом домике.