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В гости к Хаски

5
2 отзыва
Суздаль Т.
Суздаль Т. – Гид из Суздаля
Поездка в питомник, где занимаются разведением и дрессировкой настоящих ездовых собак породы Хаски! Вы пообщаетесь с неугомонными собаками, сделаете милые фотографии 📸 с ними и пообщаетесь с хозевами питомника.

Они расскажут о дрессуре, подготовке к соревнованиям и об уходе за ними.

Если кто-то планирует завести себе такого питомца, то здесь можно узнать о хаски практически всё! Также экскурсия ⛳ понравится детям.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 1 900 ₽ за экскурсию

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В гости к Хаски
В гости к Хаски

Что вы увидите

  • Питомник Хаски
Знакомство с собаками
В начале нужно познакомиться с «командой», узнать про них немного информации. Когда животные видят новых гостей, они просятся из вольеров, они очень активны и нетерпеливы.
Общение с животными
Когда собачки немного успокоятся, то можно будет зайти к ним прямо в вольер, погладить, пообщаться с ними, и сделать фотографии 📸 о содержании и тренировках собак
Владельцы собак расскажут обо всех тонкостях содержания и ухода за
питомцами. Покажут какое снаряжение и упряжки используются во время катания.
После рассказа и знакомства с жителями хозяйства всех гостей ждет угощение чаем из самовара в гостевом домике.
Что входит
  • Поездка в питомник
  • Рассказ о жизни ездовых собак породы Хаски
  • Чаепитие
Что не входит
  • Личные расходы
  • Катание на хаски
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
В гости к Хаски
В гости к Хаски
В гости к Хаски
В гости к Хаски

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Суздаль Т.
Суздаль Т.
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2 отзыва оставили туристы

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