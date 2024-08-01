6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Куршской косе: от древних легенд до сказочных историй
Вас ждет захватывающее путешествие по Куршской косе, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и природы
Начало: Озеро Тихое. Лодочная станция
Завтра в 16:00
8 авг в 21:30
10 550₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Групповая
Из Светлогорска - в Янтарный и Балтийск (в группе)
Прогуляться по старинным немецким городкам и узнать их историю (в группе)
Начало: На вокзале в Светлогорске
Расписание: в субботу в 14:30
10 авг в 14:30
17 авг в 14:30
1 700₽ за человека
5 часов
Групповая
Обзорная экскурсия по вечернему Калининграду
Из Светлогорска - в Кёнигсберг: встречать закат и любоваться архитектурой (в группе)
Начало: У здания ж/д вокзала в Светлогорске 2
Расписание: во вторник в 17:30
6 авг в 17:30
13 авг в 17:30
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья1 августа 2024Экскурсия очень понравилась. Спасибо Надежде за увлекательный рассказ и комфортную поездку.
- ЕЕлена17 июля 2024Огромное спасибо Надежде за проведенную экскурсию, все на высочайшем уровне. Маршрут был составлен с учетом всех наших пожеланий. Рассказы Надежды
- ААнтропова16 июля 2024Были на Куршской косе с гидом Сергеем. Таких обширных познаний в истории не только Калининградской области, но и России и
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Что ещё посмотреть»
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