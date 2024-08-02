Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Светлогорске, цены от 1 190 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
Пешая
24 отзыва
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Архитектурное прошлое Раушена: путешествие по Светлогорску
Погрузитесь в мир архитектуры и истории Светлогорска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У озера Тихое
Расписание: ежедневно в 17:15
Завтра в 17:15
6 авг в 17:15
1 190 за человека
Из Светлогорска - в Янтарный и Балтийск (в группе)
На автобусе
6 часов
Групповая
Из Светлогорска - в Янтарный и Балтийск (в группе)
Прогуляться по старинным немецким городкам и узнать их историю (в группе)
Начало: На вокзале в Светлогорске
Расписание: в субботу в 14:30
10 авг в 14:30
17 авг в 14:30
1 700 за человека
Обзорная экскурсия по вечернему Калининграду
На автобусе
5 часов
Групповая
Обзорная экскурсия по вечернему Калининграду
Из Светлогорска - в Кёнигсберг: встречать закат и любоваться архитектурой (в группе)
Начало: У здания ж/д вокзала в Светлогорске 2
Расписание: во вторник в 17:30
6 авг в 17:30
13 авг в 17:30
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    2 августа 2024
    Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
    Спасибо большое Кристине за чудесную прогулку по прекрасному Светлогорску! Заказывала экскурсию для мамы, она в восторге и от волшебного голоса Кристины и от глубины её знаний. Очень приятная девушка, благодарим от души.
  • Е
    Екатерина
    31 июля 2024
    Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
    Встречу группы хорошо бы перенести в центр, чтобы удобно было всем, например а центральную площадь или вокзал
  • А
    Алевтина
    25 июля 2024
    Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
    Мария, большое спасибо за интересную экскурсию по прекрасному Светлогорску! В городе уже больше недели, и так было интересно пройтись по уже знакомым, казалось бы, местам, но увидеть их заново! Отличный рассказ! Прекрасная архитектура! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
    Мария, большое спасибо за интересную экскурсию по прекрасному Светлогорску! В городе уже больше недели, и такМария, большое спасибо за интересную экскурсию по прекрасному Светлогорску! В городе уже больше недели, и такМария, большое спасибо за интересную экскурсию по прекрасному Светлогорску! В городе уже больше недели, и такМария, большое спасибо за интересную экскурсию по прекрасному Светлогорску! В городе уже больше недели, и такМария, большое спасибо за интересную экскурсию по прекрасному Светлогорску! В городе уже больше недели, и такМария, большое спасибо за интересную экскурсию по прекрасному Светлогорску! В городе уже больше недели, и такМария, большое спасибо за интересную экскурсию по прекрасному Светлогорску! В городе уже больше недели, и такМария, большое спасибо за интересную экскурсию по прекрасному Светлогорску! В городе уже больше недели, и такМария, большое спасибо за интересную экскурсию по прекрасному Светлогорску! В городе уже больше недели, и такМария, большое спасибо за интересную экскурсию по прекрасному Светлогорску! В городе уже больше недели, и так

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
  2. Из Светлогорска - в Янтарный и Балтийск (в группе)
  3. Обзорная экскурсия по вечернему Калининграду
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Озеро Тихое
  5. Солнечные часы «Зодиак»
  6. Водонапорная башня
  7. Балтийская коса
  8. Охотничий домик
  9. Торговые ряды «Раушен»
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в августе 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 1 190 до 1 700. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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