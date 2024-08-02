1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Архитектурное прошлое Раушена: путешествие по Светлогорску
Погрузитесь в мир архитектуры и истории Светлогорска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У озера Тихое
Расписание: ежедневно в 17:15
Завтра в 17:15
6 авг в 17:15
1 190₽ за человека
6 часов
Групповая
Из Светлогорска - в Янтарный и Балтийск (в группе)
Прогуляться по старинным немецким городкам и узнать их историю (в группе)
Начало: На вокзале в Светлогорске
Расписание: в субботу в 14:30
10 авг в 14:30
17 авг в 14:30
1 700₽ за человека
5 часов
Групповая
Обзорная экскурсия по вечернему Калининграду
Из Светлогорска - в Кёнигсберг: встречать закат и любоваться архитектурой (в группе)
Начало: У здания ж/д вокзала в Светлогорске 2
Расписание: во вторник в 17:30
6 авг в 17:30
13 авг в 17:30
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 августа 2024Спасибо большое Кристине за чудесную прогулку по прекрасному Светлогорску! Заказывала экскурсию для мамы, она в восторге и от волшебного голоса Кристины и от глубины её знаний. Очень приятная девушка, благодарим от души.
- ЕЕкатерина31 июля 2024Встречу группы хорошо бы перенести в центр, чтобы удобно было всем, например а центральную площадь или вокзал
- ААлевтина25 июля 2024Мария, большое спасибо за интересную экскурсию по прекрасному Светлогорску! В городе уже больше недели, и так было интересно пройтись по уже знакомым, казалось бы, местам, но увидеть их заново! Отличный рассказ! Прекрасная архитектура! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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