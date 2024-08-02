Н Наталья Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе Спасибо большое Кристине за чудесную прогулку по прекрасному Светлогорску! Заказывала экскурсию для мамы, она в восторге и от волшебного голоса Кристины и от глубины её знаний. Очень приятная девушка, благодарим от души.

Е Екатерина Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе Встречу группы хорошо бы перенести в центр, чтобы удобно было всем, например а центральную площадь или вокзал