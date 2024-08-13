По пригородам – экскурсии в Светлогорске

Найдено 5 экскурсий в категории «По пригородам» в Светлогорске, цены от 6 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Творческий эко маршрут по Куршской косе + 300 авторских фотографий
7 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Творческий эко маршрут по Куршской косе + 300 авторских фотографий
Начало: По согласованию
Расписание: По договоренности
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
История и культура Калининграда в 6 эпохах: большое фотопутешествие
5 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
История и культура Калининграда в 6 эпохах: большое фотопутешествие
Начало: Площадь у Дома Советов
8 авг в 09:00
13 авг в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Вся Куршская коса: большой маршрут на авто с фотосессией
7 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Вся Куршская коса: большой маршрут на авто с фотосессией
Начало: Зеленоградск, Светлогорск, по договорённости
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
30 лучших мест Светлогорска + 100 авторских фотографий
2 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
30 лучших мест Светлогорска + 100 авторских фотографий
Начало: Светлогорск, Круассан-кафе
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Экспресс фото-тур по лучшим местам Балтийского побережья
7 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экспресс фото-тур по лучшим местам Балтийского побережья
Начало: Светлогорск, Пионерск, Зелиноградск, Янтарный
Расписание: По договоренности
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «По пригородам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Творческий эко маршрут по Куршской косе + 300 авторских фотографий
  2. История и культура Калининграда в 6 эпохах: большое фотопутешествие
  3. Вся Куршская коса: большой маршрут на авто с фотосессией
  4. 30 лучших мест Светлогорска + 100 авторских фотографий
  5. Экспресс фото-тур по лучшим местам Балтийского побережья
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Озеро Тихое
  5. Солнечные часы «Зодиак»
  6. Водонапорная башня
  7. Балтийская коса
  8. Охотничий домик
  9. Торговые ряды «Раушен»
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в августе 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "По пригородам" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 6 500 до 16 000.
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