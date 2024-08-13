7 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Творческий эко маршрут по Куршской косе + 300 авторских фотографий
Начало: По согласованию
Расписание: По договоренности
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
История и культура Калининграда в 6 эпохах: большое фотопутешествие
Начало: Площадь у Дома Советов
8 авг в 09:00
13 авг в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Вся Куршская коса: большой маршрут на авто с фотосессией
Начало: Зеленоградск, Светлогорск, по договорённости
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
30 лучших мест Светлогорска + 100 авторских фотографий
Начало: Светлогорск, Круассан-кафе
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экспресс фото-тур по лучшим местам Балтийского побережья
Начало: Светлогорск, Пионерск, Зелиноградск, Янтарный
Расписание: По договоренности
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «По пригородам»
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