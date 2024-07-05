6 часов
Групповая
Экскурсия по Национальному парку «Куршская коса» в Светлогорске
Путешествуйте по национальному парку «Куршская коса» в Светлогорске. Узнайте больше о хрупком мире, где Балтийское море встречается с Куршским заливом
Начало: Светлогорск, улица Ленина, 33
Расписание: По субботам в 12:00
8 авг в 12:00
9 авг в 12:00
1 600₽ за человека
5 часов
Групповая
Путешествие по времени: Кёнигсберг-Калининград из Светлогорска
Погрузитесь в историю Калининграда, исследуя его уникальные достопримечательности и тайны прошлого в нашей захватывающей экскурсии
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, 33
Расписание: ежедневно, кроме субботы
Завтра в 11:10
7 авг в 15:10
1 300₽ за человека
5 часов
Групповая
Посещение поселка Янтарный с групповой экскурсией
Отправляйтесь в увлекательное путешествие в поселок Янтарный. Узнайте о производстве янтаря, посетите Янтарный комбинат и насладитесь красотой Балтийского моря
Начало: Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина 3...
Расписание: Каждый вторник в 14:30
9 авг в 14:30
13 авг в 14:30
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана5 июля 2024Если вы меняете что либо в экскурсии, и отправив смс людям об изменении, дождитесь подтверждения от них о прочтении и согласии людей
- UUsovat4tyana4 июля 2024Только положительные эмоции,особая благодарность экскурсоводу Светлане Ивановне. Очень харизматичная женщина,даже съиграла на пианино,чем просто поразила. Знает о городе все или почти все. 10 из 10
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Популярные экскурсии»
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