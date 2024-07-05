Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Светлогорске, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Национальный парк «Куршская коса»
На автобусе
71 отзыв
6 часов
Групповая
Экскурсия по Национальному парку «Куршская коса» в Светлогорске
Путешествуйте по национальному парку «Куршская коса» в Светлогорске. Узнайте больше о хрупком мире, где Балтийское море встречается с Куршским заливом
Начало: Светлогорск, улица Ленина, 33
Расписание: По субботам в 12:00
8 авг в 12:00
9 авг в 12:00
1 600 за человека
Экскурсия из Светлогорска «История Кёнигсберга-Калининграда»
На автобусе
8 отзывов
5 часов
Групповая
Путешествие по времени: Кёнигсберг-Калининград из Светлогорска
Погрузитесь в историю Калининграда, исследуя его уникальные достопримечательности и тайны прошлого в нашей захватывающей экскурсии
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, 33
Расписание: ежедневно, кроме субботы
Завтра в 11:10
7 авг в 15:10
1 300 за человека
В посёлок Янтарный
На автобусе
33 отзыва
5 часов
Групповая
Посещение поселка Янтарный с групповой экскурсией
Отправляйтесь в увлекательное путешествие в поселок Янтарный. Узнайте о производстве янтаря, посетите Янтарный комбинат и насладитесь красотой Балтийского моря
Начало: Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина 3...
Расписание: Каждый вторник в 14:30
9 авг в 14:30
13 авг в 14:30
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Национальный парк «Куршская коса»
  2. Экскурсия из Светлогорска «История Кёнигсберга-Калининграда»
  3. В посёлок Янтарный
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Озеро Тихое
  5. Солнечные часы «Зодиак»
  6. Водонапорная башня
  7. Балтийская коса
  8. Охотничий домик
  9. Торговые ряды «Раушен»
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в августе 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 1 600. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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