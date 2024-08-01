За городом и природа – экскурсии в Светлогорске

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Светлогорске, цены от 10 550 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Куршская коса для детей и взрослых
На машине
211 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Куршской косе: от древних легенд до сказочных историй
Вас ждет захватывающее путешествие по Куршской косе, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и природы
Начало: Озеро Тихое. Лодочная станция
Завтра в 16:00
8 авг в 21:30
10 550 за всё до 3 чел.
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
На машине
скидка
10%
18 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
1970017 730 за всё до 4 чел.
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
На машине
17 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Залюбоваться богатой природой, открыть историю и загадки полуострова и посетить уютный Зеленоградск
Начало: На ж/д вокзал Светлогорск 2
30 авг в 09:00
31 авг в 09:00
19 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    1 августа 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо Надежде за увлекательный рассказ и комфортную поездку.
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо Надежде за увлекательный рассказ и комфортную поездкуЭкскурсия очень понравилась. Спасибо Надежде за увлекательный рассказ и комфортную поездкуЭкскурсия очень понравилась. Спасибо Надежде за увлекательный рассказ и комфортную поездку
  • В
    Виктория
    29 июля 2024
    Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
    все понравилось. спасибо! комфортно, приятно) гид Сергей отличный. рекомендуем
  • Ю
    Юлия
    23 июля 2024
    Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
    Очень насыщенная экскурсия, за один день получилось посмотреть много красивых мест. Андрей рассказал очень много интересного начиная от основания Кенингсберга
    читать дальше

    и его области до равития на сегодняшний день. До сих под находимся под впечатлением и рекомендуем данную экскурсию и Андрея в качестве гида.

  • Е
    Елена
    17 июля 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Огромное спасибо Надежде за проведенную экскурсию, все на высочайшем уровне. Маршрут был составлен с учетом всех наших пожеланий. Рассказы Надежды
    читать дальше

    были интересны и познавательны. Организатору Ларисе спасибо за предоставленные услуги, а всем туристам рекомендуем эту компанию и гида Надежду, как человека, очень трепетно относящегося к уникальной природе Калининградской области и любящего дело, которым она занимается. С благодарностью Елена и Михаил

  • А
    Антропова
    16 июля 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Были на Куршской косе с гидом Сергеем. Таких обширных познаний в истории не только Калининградской области, но и России и
    читать дальше

    Европы редко можно встретить. Очень интересный рассказчик. Организация экскурсии отличная- все вовремя, гид объяснил из каких точек будет складываться маршрут, но готов был учесть и наши пожелания. За время экскурсии мы побывали на всех основных точках Куршской косы, успели перекусить и поплавать в море. Но все таки самое важное для нас была познавательность экскурсии и лёгкость подачи.

    Были на Куршской косе с гидом Сергеем. Таких обширных познаний в истории не только Калининградской областиБыли на Куршской косе с гидом Сергеем. Таких обширных познаний в истории не только Калининградской областиБыли на Куршской косе с гидом Сергеем. Таких обширных познаний в истории не только Калининградской областиБыли на Куршской косе с гидом Сергеем. Таких обширных познаний в истории не только Калининградской области
  • Е
    Екатерина
    15 июля 2024
    Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
    Отличная экскурсия, много интересного материала, простая подача, спасибо Вадиму. Обязательно буду рекомендовать друзьям и знакомым, отправляющимся в Калининград.
    Отличная экскурсия, много интересного материала, простая подача, спасибо Вадиму. Обязательно буду рекомендовать друзьям и знакомым, отправляющимся

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Куршская коса для детей и взрослых
  2. Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
  3. Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Озеро Тихое
  5. Солнечные часы «Зодиак»
  6. Водонапорная башня
  7. Балтийская коса
  8. Охотничий домик
  9. Торговые ряды «Раушен»
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в августе 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 10 550 до 19 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 246 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Забронируйте экскурсию в Светлогорске на 2024 год по теме «За городом и природа», 246 ⭐ отзывов, цены от 10550₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам