6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Куршской косе: от древних легенд до сказочных историй
Вас ждет захватывающее путешествие по Куршской косе, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и природы
Начало: Озеро Тихое. Лодочная станция
Завтра в 16:00
8 авг в 21:30
10 550₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
1970017 730₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Залюбоваться богатой природой, открыть историю и загадки полуострова и посетить уютный Зеленоградск
Начало: На ж/д вокзал Светлогорск 2
30 авг в 09:00
31 авг в 09:00
19 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья1 августа 2024Экскурсия очень понравилась. Спасибо Надежде за увлекательный рассказ и комфортную поездку.
- ВВиктория29 июля 2024все понравилось. спасибо! комфортно, приятно) гид Сергей отличный. рекомендуем
- ЮЮлия23 июля 2024Очень насыщенная экскурсия, за один день получилось посмотреть много красивых мест. Андрей рассказал очень много интересного начиная от основания Кенингсберга
- ЕЕлена17 июля 2024Огромное спасибо Надежде за проведенную экскурсию, все на высочайшем уровне. Маршрут был составлен с учетом всех наших пожеланий. Рассказы Надежды
- ААнтропова16 июля 2024Были на Куршской косе с гидом Сергеем. Таких обширных познаний в истории не только Калининградской области, но и России и
- ЕЕкатерина15 июля 2024Отличная экскурсия, много интересного материала, простая подача, спасибо Вадиму. Обязательно буду рекомендовать друзьям и знакомым, отправляющимся в Калининград.
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «За городом и природа»
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