Обзорная экскурсия ⛳ по Калининграду: «5-й форт» — оборонительное сооружение старого Кёнигсберга; «Амалиенау» — район старинных вилл; остров 🏝️ И. Канта; Кафедральный собор; музей 🖼 Мирового океана; Рыбная деревня; Литовский вал.
Что входит
Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (питание, вода, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина 33, Светлогорск
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.