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История Кёнигсберга: обзорная экскурсия по Калининграду

5
1 отзыв
Отэкс-Тур
Отэкс-Тур – Гид из Светлогорска
История Кёнигсберга: обзорная экскурсия по Калининграду
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 100 ₽ за человека

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История Кёнигсберга: обзорная экскурсия по Калининграду
История Кёнигсберга: обзорная экскурсия по Калининграду

Что вы увидите

  • 5-й форт
  • Амалиенау
  • остров И. Канта
  • Кафедральный собор
  • Музей Мирового океана
  • Рыбная деревня
  • Литовский вал
Обзорная экскурсия ⛳ по Калининграду: «5-й форт» — оборонительное сооружение старого Кёнигсберга; «Амалиенау» — район старинных вилл; остров 🏝️ И. Канта; Кафедральный собор; музей 🖼 Мирового океана; Рыбная деревня; Литовский вал.
Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, вода, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина 33, Светлогорск
История Кёнигсберга: обзорная экскурсия по Калининграду
История Кёнигсберга: обзорная экскурсия по Калининграду
История Кёнигсберга: обзорная экскурсия по Калининграду
История Кёнигсберга: обзорная экскурсия по Калининграду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Отэкс-Тур
Отэкс-Тур
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1 отзыв оставили туристы

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