Что вы увидите
- Варген
- Кирха в пос. Кумачево
- Архитектурные достопримечательности Светлогорска
Что вас ожидает:• Мы увидим древние городища, узнаем их историю 📖 борьбы с рыцарями тевтонского ордена;
- Посетим заброшенную кирху и найдём там старые фрески;
- Увидим места боёв времен войны;
- Познакомимся со Светлогорском, с его красивыми 🤩 старыми виллами и милыми улицами;
- Узнаем где придумали игру «Что? Где? Когда?» и как погиб отец Ксении Собчак.
Что входит
- Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 Калининград, Советский пр-т, д. 6а
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Егор Е.
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