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Из Калининграда на Самбийский п-ов и Светлогорск

Егор Е.
Егор Е. – Гид из Светлогорска
Вы станете участником экспедиции по древним дорогам пруссов к курорту Светлогорск.
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Из Калининграда на Самбийский п-ов и Светлогорск
Из Калининграда на Самбийский п-ов и Светлогорск

Что вы увидите

  • Варген
  • Кирха в пос. Кумачево
  • Архитектурные достопримечательности Светлогорска
Что вас ожидает:• Мы увидим древние городища, узнаем их историю 📖 борьбы с рыцарями тевтонского ордена;
  • Посетим заброшенную кирху и найдём там старые фрески;
  • Увидим места боёв времен войны;
  • Познакомимся со Светлогорском, с его красивыми 🤩 старыми виллами и милыми улицами;
  • Узнаем где придумали игру «Что? Где? Когда?» и как погиб отец Ксении Собчак.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 Калининград, Советский пр-т, д. 6а
Из Калининграда на Самбийский п-ов и Светлогорск
Из Калининграда на Самбийский п-ов и Светлогорск
Из Калининграда на Самбийский п-ов и Светлогорск
Из Калининграда на Самбийский п-ов и Светлогорск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Егор Е.
Егор Е.
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