Из Светлогорска в Калининград

5
1 отзыв
Наталия Р.
Наталия Р. – Гид из Светлогорска
Из Светлогорска в Калининград
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Экскурсия

6 950 ₽ за всё до 4 чел.

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Из Светлогорска в Калининград
Из Светлогорска в Калининград

Что вы увидите 🤩

  • Во время экскурсии вы познакомитесь со следующими объектами:
  • Музей янтаря
  • Казарма Кронпринц
  • Бастион Грольман
  • Королевские ворота
  • Литовский вал
  • Музей Марципана
  • Остров Канта
  • Кафедральный собор
  • Могила И. Канта
  • Мост «Медовый»
  • Набережная «Рыбная деревня»
  • Музей Мирового океана
  • район старых вилл «Амалиенау»
  • «5-й форт»
Калининград - удивительный город 🏙️, который находится между западом и востоком и где пересекалась история 📖 разных народов. Здесь можно увидеть архитектурные памятники разных периодов: 14 века, советского периода и современные. В этом городе жили люди, прославившие его на весь мир - философ Иммануил Кант, писатель Э. Т. А. Гофман, астроном Фридрих Бессель и другие. Калининград - это город 🏙️, в котором сохранились почти все виды фортификации: башни, ворота, форты, бастионы, равелины.
🚩 Начало и место завершения: г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 32
 Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт.
 Что не входит
  • Билеты в музеи
  • обед.
Из Светлогорска в Калининград
Из Светлогорска в Калининград
Из Светлогорска в Калининград
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталия Р.
Наталия Р.
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