Калининград - удивительный город 🏙️, который находится между западом и востоком и где пересекалась история 📖 разных народов. Здесь можно увидеть архитектурные памятники разных периодов: 14 века, советского периода и современные. В этом городе жили люди, прославившие его на весь мир - философ Иммануил Кант, писатель Э. Т. А. Гофман, астроном Фридрих Бессель и другие. Калининград - это город 🏙️, в котором сохранились почти все виды фортификации: башни, ворота, форты, бастионы, равелины.