Во время экскурсии вы познакомитесь со следующими объектами:
Музей янтаря
Казарма Кронпринц
Бастион Грольман
Королевские ворота
Литовский вал
Музей Марципана
Остров Канта
Кафедральный собор
Могила И. Канта
Мост «Медовый»
Набережная «Рыбная деревня»
Музей Мирового океана
район старых вилл «Амалиенау»
«5-й форт»
Калининград - удивительный город 🏙️, который находится между западом и востоком и где пересекалась история 📖 разных народов. Здесь можно увидеть архитектурные памятники разных периодов: 14 века, советского периода и современные. В этом городе жили люди, прославившие его на весь мир - философ Иммануил Кант, писатель Э. Т. А. Гофман, астроном Фридрих Бессель и другие. Калининград - это город 🏙️, в котором сохранились почти все виды фортификации: башни, ворота, форты, бастионы, равелины.
🚩 Начало и место завершения: г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 32
Что входит
Услуги гида
транспорт.
Что не входит
Билеты в музеи
обед.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.