Город 🏙️ Балтийск – самый западный город 🏙️ России, где расположена база Военно-морского Флота и находится самый большой в Калининградской области фортификационный объект - Шведская крепость и самая большая женская конная статуя в мире - памятник Елизавете Петровне. Во время экскурсии 🧭 вы увидите: Военную гавань, Памятник Петру I, самый старый Маяк в Калининградской области и сохранившиеся архитектурные памятники.