Что вы увидите
- Музей Мирового Океана
- Кафедральный собор
Обзорная экскурсия ⛳ по городу, включающая в себя посещение Музея Мирового Океана и презентацию органного концерта в Кафедральном соборе.
Что входит
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
- Входные билеты в музей и собор от 300 руб.
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина 33, Светлогорск
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Отэкс-Тур
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