Отэкс-Тур – Гид из Светлогорска

На автобусе 🚌 рассмотрим центр Калининграда.



Увидим главные достопримечательности 🏛️ города.



А потом оправимся в Музей 🖼 Мирового Океана, где узнаем много интересного о судоходстве, морской флоре и фауне, геологии и гидрологии.