Обзорная экскурсия ⛳ и уникальная возможность насладиться прогулкой по реке Преголе. Водный маршрут включает в себя осмотр достопримечательностей 🏛️ таких, как Памятник Николаю-чудотворцу, старый Морской порт, стадион 🏟️ «Арена Балтика», построенный к ЧМ-2018, 7 культовых мостов бывшего Кенигсберга, комплекс Рыбная деревня, и, конечно, «сердце города» — Кафедральный собор, насладиться превосходным звучанием знаменитого органа.
Что входит
Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (сувениры, напитки, питание)
Входные билеты: 900/500 руб., дети до 5 лет — бесплатно.
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина 33, Светлогорск
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.