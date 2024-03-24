Обзорная экскурсия ⛳ и уникальная возможность насладиться прогулкой по реке Преголе. Водный маршрут включает в себя осмотр достопримечательностей 🏛️ таких, как Памятник Николаю-чудотворцу, старый Морской порт, стадион 🏟️ «Арена Балтика», построенный к ЧМ-2018, 7 культовых мостов бывшего Кенигсберга, комплекс Рыбная деревня, и, конечно, «сердце города» — Кафедральный собор, насладиться превосходным звучанием знаменитого органа.