Что вас ожидает:Центральная площадь

На Центральной площади Калининграда, расположен Дом советов — знаковое здание в Калининграде. Многие считают его одним из символов города и главным «долгостроем» Калининграда. В простонародье его прозвали «закопанным роботом», и разглядев его поближе, вы поймёте почему.

Кафедральный собор

Или Кёнигсбергский собор — визитная карточка Калининграда. Это старейшая церковь ⛪ в городе с великолепной акустикой, где не проходят службы, но зато регулярно проходят органные концерты.

Впервые собор упоминается в документах XIV века. Тогда же его украсили фресками и официально открыли для прихожан. В начале XVI века храм стал лютеранским, а затем был основан Кёнигсбергский университет, и собор стал университетской церковью. Затем тут обосновались Валленродская библиотека и «профессорская усыпальница», где был похоронен Иммануил Кант — самый знаменитый житель города за всю его историю 📖 Деревня

Конечно же, мы не пройдём мимо излюбленного места отдыха горожан и туристов, настоящего украшения этого города — Рыбной Деревни. Городской квартал современных зданий в архитектурном стиле довоенного восточно-прусского города Кёнигсберга.

Музей Мирового океана

Центральный морской музей 🖼 России, музей истории исследования и освоения Мирового океана. Главным экспонатом музея является легендарное научно-исследовательское судно «Витязь», а Набережная исторического флота, является местом притяжения всех горожан и гостей города.

Ну и, конечно, приятным завершением вечерней прогулки станет прогулка 👣 на катере по реке Преголя. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.