  1. Россия
  2. Экскурсии

Калининград вечерний

4.3
3 отзыва
Отэкс-Тур
Отэкс-Тур – Гид из Светлогорска
Вечером этот город 🏙️ особенно красив! На обзорной экскурсии 🧭 вы увидите архитектурные ансамбли старого города, раскрашенные современными световыми эффектами.

Калининград меняется с каждым годом приобретает свои неповторимые, индивидуальные черты.

Мы приглашаем вас познакомиться с новым городом, минуя дневные пробки и летнюю жару.

В программе прогулка 👣 на катере по реке Преголя.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌃Ночная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 700 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Калининград вечерний
Калининград вечерний

Что вы увидите

  • Центральная площадь
  • Кафедральный собор
  • Рыбная Деревня
  • Территория Музея Мирового океана
Что вас ожидает:Центральная площадь
На Центральной площади Калининграда, расположен Дом советов — знаковое здание в Калининграде. Многие считают его одним из символов города и главным «долгостроем» Калининграда. В простонародье его прозвали «закопанным роботом», и разглядев его поближе, вы поймёте почему.
Кафедральный собор
Или Кёнигсбергский собор — визитная карточка Калининграда. Это старейшая церковь ⛪ в городе с великолепной акустикой, где не проходят службы, но зато регулярно проходят органные концерты.
Впервые собор упоминается в документах XIV века. Тогда же его украсили фресками и официально открыли для прихожан. В начале XVI века храм стал лютеранским, а затем был основан Кёнигсбергский университет, и собор стал университетской церковью. Затем тут обосновались Валленродская библиотека и «профессорская усыпальница», где был похоронен Иммануил Кант — самый знаменитый житель города за всю его историю 📖 Деревня
Конечно же, мы не пройдём мимо излюбленного места отдыха горожан и туристов, настоящего украшения этого города — Рыбной Деревни. Городской квартал современных зданий в архитектурном стиле довоенного восточно-прусского города Кёнигсберга.
Музей Мирового океана
Центральный морской музей 🖼 России, музей истории исследования и освоения Мирового океана. Главным экспонатом музея является легендарное научно-исследовательское судно «Витязь», а Набережная исторического флота, является местом притяжения всех горожан и гостей города.
Ну и, конечно, приятным завершением вечерней прогулки станет прогулка 👣 на катере по реке Преголя. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Прогулка на катере по реке Преголя.
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, напитки, питание)
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина 33, Светлогорск
Калининград вечерний
Калининград вечерний
Калининград вечерний
Калининград вечерний

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Отэкс-Тур
Отэкс-Тур
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

3 отзыва оставили туристы

Отэкс-Тур проводит ещё 5 экскурсий

Янтарный: день с солнечным камнем
1 200
5 часов
Янтарный: день с солнечным камнем
4 отзыва
На самом западе России: Балтийск — Пиллау (с прогулкой на пароме)
1 100
5 часов
На самом западе России: Балтийск — Пиллау (с прогулкой на пароме)
4 отзыва
Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф (с дегустацией)
1 450
5 часов
Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф (с дегустацией)
Рыцарский вечер в замке Шаакен
2 500
5 часов
Рыцарский вечер в замке Шаакен
1 отзыв
Светлогорск: старый Раушен
250
2 часа
Светлогорск: старый Раушен
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Светлогорске

Светлогорск — маленькая Швейцария
2 600
2 часа
Светлогорск — маленькая Швейцария
64 отзыва
Разобраться в истории и архитектуре города и понять, чем он и его жители дышат сегодня
Куршская коса + отдых или купание
1 200
6 часов
Куршская коса + отдых или купание
20 отзывов
Светлогорск: узнать за 2 часа и полюбить навсегда
2 500
2 часа
Светлогорск: узнать за 2 часа и полюбить навсегда
17 отзывов
Прогуляться по красивейшему курорту Балтики и услышать его историю
Пешеходная экскурсия по Светлогорску
200
2 часа
Пешеходная экскурсия по Светлогорску
17 отзывов
Природа и легенды Куршской косы
скидка10%
10500
9 450
7 часов
Природа и легенды Куршской косы
16 отзывов
Познавательное путешествие в вашем ритме из Светлогорска, Зеленоградска и Пионерского
Из Светлогорска на Куршскую Косу
7 200
8 часов
Из Светлогорска на Куршскую Косу
15 отзывов