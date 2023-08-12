Групповая экскурсия в Светлогорск: Приветственная кружка эля и спектакль Гамлет
Возможность увидеть уникальную театральную постановку в исполнении петербургских актеров.
Погружение в атмосферу мистики, эпическая актерская игра, digital-art и краснокирпичная готика XV века ждет зрителей в Алленбургской кирхе.
Погружение в атмосферу мистики, эпическая актерская игра, digital-art и краснокирпичная готика XV века ждет зрителей в Алленбургской кирхе.
Ближайшие даты:
12
авг
авг
26
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа:
- 16:30 – организованный трансфер из Светлогорска в пос. Дружба (кирха Алленбург) с видеопросмотром истории создания спектакля «Гамлет» от режиссера Марии Милютиной.
- 19:00 – ориентировочное прибытие в пос. Дружба (кирха Алленбург). Приветственная кружка эля!
- 19:00-20:40 – спектакль «Гамлет». Digital-art, эпика, мистика и современные видео инсталляции на стенах кирхи XV века.
- 20:40-21:00 – свободное время для фотосессии с артистами, знакомства с музеем кирхи, дегустации шекспировских напитков и алленбургских пирожков в баре кирхи (за дополнительную плату).
- 21:00 выезд в Светлогорск.
- О спектакле.
- Режиссер – Мария Милютина.
- В ролях: Гамлет – Кирилл Варакса, Офелия – Анастасия Кизим, Клавдий – Руслан Барабанов, Горацио – Александр Мицкевич, Призрак – Макс Ханжов, Марцел – Сергей Соболев.
- Сценография – Алексей Порай-Кошиц, художник по костюмам – Юлдус Бахтиозина, видеохудожник – Ариэль Ласкер, хореограф – Юрий Васильков.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Организованный трансфер в обе стороны
- Услуги гида
- Спектакль
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Светлогорск, по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. календарьЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
- Важная информация
- Выезд из Светлогорска на выбор:
- Остановка «Лазурь», Калининградский пр-т, 70 Е, ориентир – напротив ТЦ Кристалл
- Остановка «ул. К. Маркса», пересечение Калининградского пр-та с Майским проездом, (лодочная станция)
- Остановка «Озеро Тихое», (Липы).
- Необходима теплая и удобная одежда, так как программа проходит в руинированной кирхе. Программа для взрослых и детей с 6 лет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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