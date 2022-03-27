Куршская коса для всей семьи

Отправляясь со мной в путешествие, вы познаете сказочный и таинственный мир Куршской косы! Я покажу вам удивительные

5
3 отзыва
Индивидуальная
Отправляясь со мной в путешествие, вы познаете сказочный и таинственный мир Куршской косы! Я покажу вам удивительные места, от которых захватывает дух, расскажу, где проводились языческие обряды и проводили время рыцари и короли.

Буквально за несколько часов вы увидите необыкновенные памятники природы, услышите, как звучат песчаные дюны, узнаете, что за сказочные персонажи здесь обитают и какую роль сыграл немецкий сказочник-фантаст Э. Т. А. Гофман в этих краях.
Куршская коса для всей семьи
Куршская коса для всей семьи
Куршская коса для всей семьи
Куршская коса для всей семьи
Куршская коса для всей семьи
Куршская коса для всей семьи

Что вы можете увидеть 🤩

  • Национальный парк Куршская коса
  • Поселок. Лесной
  • Побережье Балтийского моря
  • Авандюна
  • Озеро Чайка
  • Танцующий лес
  • Дюна Эфа
  • Посёлок Морское
  • Королевский бор
  • Зеленоградск
  • Тортиллин пруд
  • Музей «Мурариум»
  • Поселок Рыбачий (обед по желанию)
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Подробнее об экскурсии

Я покажу вам самые необычные и живописные места национального парка от Танцующего леса до знаменитой дюны Эфа, проведу вас дорогой рыцарей и прусских королей, расскажу интересные и удивительные факты о необычных деревьях и языческие приметы, связанные с ними. А еще вы узнаете, кто такие Кусатели ворон!
Не менее интересным станет для вас рассказ о знаменитых личностях, которые творили свои нетленные произведения, вдохновляясь пейзажами и атмосферой этих неординарных мест. Вы узнаете, какие фильмы были сняты на Балтийском побережье, какие местные достопримечательности и персонажи описывались в произведениях известных писателей.
За время экскурсии вы получите массу положительных эмоций, насладитесь прекрасными видами, послушаете поющие пески дюн и побываете на белых кварцевых пляжах. Возможно, мы встретим местных обителей! Лисы, кабаны и лоси – завсегдатаи этих мест и не прочь показаться туристам.
Попадем мы и в город кошек Зеленоградск, посмотрим на уютные атмосферные улочки, променад, арт-объекты и знаменитый Тортиллин пруд. По желанию, побываем в музее «Мурариум», что расположился в бывшей водонапорной башне. А еще сможем попробовать отменную свежайшую рыбу (камбалу или угря), приготовленную в местном трактире поселка Рыбачий!
Организационные детали
  • Маршрут может быть скорректирован согласно вашим пожеланиям.
  • Экскурсию провожу лично я за редким исключением, когда меня заменяют коллеги – профессиональные гиды.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Транспорт
Что не входит
  • Экологический сбор при въезде на Куршскую косу (450 руб. за автомобиль и 300 рублей с человека)
  • Входные билеты в Музей суеверий и Музей кошек, по желанию
Место начала и завершения?
Светлогорск, по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы от туристов

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