Об уникальном уголке Земли расскажет автор книг-бестселлеров. Узнайте об особенностях узкой полоски суши между заливом и морем, её легендах и обитателях. После Куршской косы вас ждёт посещение орденского замка Шаакен
7 причин купить эту экскурсию
- 📚 Автор книг-бестселлеров в роли гида
- 🏰 Посещение рыцарского замка Шаакен
- 🧀 Дегустация крафтовых сыров и шоколада
- 🌲 Уникальные природные ландшафты Куршской косы
- 🐦 Орнитологическая станция «Фрингилла»
- 🌳 Загадочный Танцующий лес
- 📸 Идеальные места для фотографий
Что можно увидеть
- Королевский бор
- Поселок Лесной
- Высота Мюллера
- Озеро Чайка
- Посёлок Рыбачий
- Танцующий лес
- Дюна Эфа
- Орнитологическая станция «Фрингилла»
- Рыцарский замок Шаакен
- Сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф»
- Зеленоградск
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Любые уголки косы на выбор
Достойных посещения мест на Куршской косе столько, что для внимательного знакомства не хватит и трёх дней. Поэтому я предлагаю вам выбрать 3 самых интересных на ваш взгляд уголков этой полоски суши:
- Королевский бор: вы окажетесь в древнейшем лесу, где никогда не вырубали деревья. Узнаете, почему живописный бор сохранился именно здесь, увидите места подкормки диких животных, гигантские туи высотой до 60 метров и сосны, которым более 300 лет.
- Поселок Лесной и самая узкая часть Куршской косы, где прикасаешься к воде залива, а через 400 метров и несколько минут стоишь у Балтийского моря. Здесь я расскажу о «кусателях ворон» и том, какие необыкновенные желания иногда появляются у путешественников в этих местах.
- Высота Мюллера подарит виды уходящей вдаль Куршской косы, озера Чайка и посёлка Рыбачий.
- Озеро Чайка, где живут лебеди, утки и серые цапли. Мы поговорим о названии живописного водоёма и его истории.
- Посёлок Рыбачий: в маленьком посёлке с большой историей вы узнаете о Тевтонском ордене, Россинтенском замке и новелле Гофмана «Майорат». Здесь можно сделать санитарную остановку и посетить уникальный магазин янтарных изделий, специализирующийся на продаже янтаря самых невероятных расцветок: пейзажный, «волосы Вероники», королевский, «перепелиные яйца», зеленый, «кровь дракона», голубой и т. п.
- Танцующий лес: название отражает суть этого странного места. Вас ждут деревья, изогнутые в необыкновенные позы, — феномен, которому пока нет объяснения. Я расскажу все версии (самые интересные придумали мои гости!) и поделюсь личной историей из детства, связанной с Танцующим лесом.
- Дюна Эфа: с высочайшей точки косы откроются виды на белые дюны, море и залив — идеальное место для созерцания и фотографий.
- Орнитологическая станция «Фрингилла» (с апреля по октябрь на вечерней экскурсии). Вам расскажут о работе орнитологов и покажут самые большие в мире ловушки для птиц. Вы узнаете, куда и зачем летят пернатые путешественники и как они готовятся к перелёту.
- Рыцарский замок Шаакен. Вы познакомитесь с остатками древней крепости 13 века, узнаете про обычаи Тевтонского ордена и ужасы инквизиции, прикоснётесь к старинным камням, подержите в руках рыцарское оружие и окунётесь в историю этого замечательного места.
- Сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф». Вас ждёт экскурсия по сыроварне и шоколадной фабрике с дегустацией местных деликатесов. Вы узнаете историю сыра, шоколада и марципана, чем разные сорта отличаются друг от друга и почему Петр I привёз сыр в Россию.
- Зеленоградск. Мы проедем через приморский Зеленоградск и увидим из окна некоторые достопримечательности исторической части города: вокзал, виллу Крель, Курортный проспект, здание почты, дом и сквер королевы Луизы. Остановок здесь не планируется, но, если захотите, вы можете остаться и самостоятельно погулять по городу.
Организационные детали
- Экскурсия может начинаться из Светлогорска или Пионерского (это включено в стоимость).
- Экскурсию проведу для вас я или другой член команды гидов
Дополнительные расходы
— экологический сбор при въезде на косу (450 руб. за машину с водителем + 300 руб. за пассажира; детям до 18 лет и пенсионерам бесплатно)
— вход в замок Шаакен с экскурсией — 350 руб. /чел., дети до 7 лет — бесплатно
— дегустация марципана, сыра и шоколада — 350 руб. / взрослые, 250 руб. /дети
Дополнительные опции
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек (до 18) за дополнительную оплату (по запросу)
- Во время экскурсии я могу провести для вас профессиональную фотосессию (уточняйте в переписке)
- Мы можем завершить экскурсию в Зеленоградске
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Светлогорск, Майский проезд, 3. Стоянка у озера «Тихое»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Светлогорске
Провели экскурсии для 1473 туристов
Сертифицированный и аккредитованный гид-экскурсовод. Писатель и профессиональный фотограф. Автор книг о Калининграде, Мистических легенд Кёнигсберга, Морских историй, Сказок и мифов Куршской косы. Мне повезло родиться и вырасти на этой земле, в окружении замков, фортов и булыжных мостовых, под шум солёного Балтийского моря, среди магии древних прусских сказаний. Вместе с командой опытных коллег проведем для вас интересные и незабываемые экскурсии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Marina
9 июня 2022
Очень запоминающаяся экскурсия, нам и нашим детям понравилась, но не всем она подойдёт. Все было очень хорошо: комфортабельная машина, маршрут под наши желания, много информации, интересный гид, подача материала (и в этом и есть нюанс, не все любят когда гид похож на артиста разговорного жанра).
Т
Татьяна
23 ноя 2020
Очень интересно и профессионально организованная экскурсия. Игорь интересный, очень тактичный и вежливый гид, к тому же сертифицирован и аккредитован по Куршской косе.
По пути на косу я узнала историю косы от
По пути на косу я узнала историю косы от
Е
Елена
4 окт 2020
Интересная, шикарная экскурсия!!!!
Большой, удобный, чистый, высокий минивэн. Игорь - потрясающий рассказчик, обладатель огромного жизненно го опыта и энциклопедических знаний. Вежливо, легко, красиво и очень профессионально!
По дороге на косу - история
Большой, удобный, чистый, высокий минивэн. Игорь - потрясающий рассказчик, обладатель огромного жизненно го опыта и энциклопедических знаний. Вежливо, легко, красиво и очень профессионально!
По дороге на косу - история
М
Марина
21 сен 2020
Только вернулись с экскурсии по Куршской косе с Игорем. Находимся под впечатлением от услышанного и увиденного! Игорь очень тактичный, вежливый человек и великолепный рассказчик! Очень грамотно составил маршрут исходя из
В
Виктор
17 сен 2020
Гид просто поболтать. Заехали в пять мест королевский лес, берег к Балтике в посёлке, к морю в районе Маяковского, Танцующий лес, дюны. Информации про эти места практически никакой одна болтовня на отвлеченные темы и свои домыслы. Друзьям точно не посоветую, стыдно будет перед ними.
Игорь
Ответ организатора:
Глубокоуважаемый Турист!
Признаю свои вину… Действительно, вышло нехорошо. Своим рассказом я не планировал запугать, обидеть или шокировать Туриста. От души сожалею,
Признаю свои вину… Действительно, вышло нехорошо. Своим рассказом я не планировал запугать, обидеть или шокировать Туриста. От души сожалею,
И
Ирина
22 авг 2020
Нам все понравилось. Можем рекомендовать тем, кто любит легенды.
Владимир
4 янв 2020
Очень понравилось, все четко организованно. Узнали много нового и интересного. Экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям. Спасибо Игорю, будем рекомендовать))
A
Aleksandr
16 ноя 2019
В августе имели радость побывать на экскурсии Игоря! Погода отличная, публика уже схлынула, деревья танцуют. Игорь местный краевед энтузиаст, который увлечен и занимается распространением информации о культуре и обычаях восточной Пруссии. Получили настоящее удовольствие от нашего общения. Мы живем в Петергофе, объездили пол мира - нам есть с чем сравнить. Планируем вернуться!
И
Ирина
9 окт 2019
От всей нашей компании из четырех человек благодарю Игоря за интересную, насыщенную экскурсию на Куршскую косу.
В предыдущих отзывах написано столько хороших слов, что не буду повторяться, а просто присоединюсь к вышесказанному. Поездка с Игорем оставила массу приятных впечатлений и живописных фото, которые будут напоминать нам о прекрасно проведенном дне.
В предыдущих отзывах написано столько хороших слов, что не буду повторяться, а просто присоединюсь к вышесказанному. Поездка с Игорем оставила массу приятных впечатлений и живописных фото, которые будут напоминать нам о прекрасно проведенном дне.
е
елена
23 сен 2019
Друзья, с Игорем Краснощековым мы совершили два путешествия. В Калининград на весь день (отзыв я написала) и на Куршскую косу. Начало сентября 2019 года. Куршская коса встретила нас сильным ветром.
Н
Наталья
13 авг 2019
Природа Курской косы и особенно танцующий лес произвели на нас потрясающее впечатление, заповедный лес с густым хвойным ароматом и мощной энергетикой, озера с утками и лебедями, которых удалось покормить. Игорь-прекрасный рассказчик, подстроил маршрут под наши пожелания, и нам и детям очень понравилась и запомнилась поездка. Спасибо!
И
Ирина
12 авг 2019
На экскурсию "Природа и легенды Куршской косы" я ездила с дочкой (12 лет). Экскурсия очень понравилась!!! Игорь -это человек, который знает очень много о том месте, где живет, и чувствуется,
Светлана
29 июля 2019
Красоты заповедника (у вас будет выбор, что посетить), интересные истории (и факты, и легенды) внимательное отношение - это то, что вы получите на экскурсии Игоря, человека влюбленного в свой край. Рекомендую.
М
Марина
19 июля 2019
Экскурсия интересная, Игорь отлично знает тему. Все очень понравилось!
Ж
Жанна
18 июня 2019
Прекрасные впечатления от поездки. Игорь чудесный рассказчик, лёгкий позитивный человек, способный почувствовать потребности слушивателей. Легко изменил маршрут, заранее выслушав информацию о том, что мы уже успели посмотреть и подарил нам
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