Об уникальном уголке Земли расскажет автор книг-бестселлеров. Узнайте об особенностях узкой полоски суши между заливом и морем, её легендах и обитателях. После Куршской косы вас ждёт посещение орденского замка Шаакен

и сыроварни Шаакен Дорф. Места для посещения выбираются вами: Танцующий лес, самая узкая часть косы, посёлки, смотровые площадки - это будет интересная именно вам поездка. Достойных посещения мест на Куршской косе столько, что для внимательного знакомства не хватит и трёх дней. Поэтому предлагается выбрать 3 самых интересных уголка этой полоски суши: Королевский бор, Поселок Лесной и самая узкая часть Куршской косы, Высота Мюллера, Озеро Чайка, Посёлок Рыбачий, Танцующий лес, Дюна Эфа. Это будет незабываемое путешествие по уникальным местам Светлогорска

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Любые уголки косы на выбор

Достойных посещения мест на Куршской косе столько, что для внимательного знакомства не хватит и трёх дней. Поэтому я предлагаю вам выбрать 3 самых интересных на ваш взгляд уголков этой полоски суши:

Королевский бор : вы окажетесь в древнейшем лесу, где никогда не вырубали деревья. Узнаете, почему живописный бор сохранился именно здесь, увидите места подкормки диких животных, гигантские туи высотой до 60 метров и сосны, которым более 300 лет.

: вы окажетесь в древнейшем лесу, где никогда не вырубали деревья. Узнаете, почему живописный бор сохранился именно здесь, увидите места подкормки диких животных, гигантские туи высотой до 60 метров и сосны, которым более 300 лет. Поселок Лесной и самая узкая часть Куршской косы , где прикасаешься к воде залива, а через 400 метров и несколько минут стоишь у Балтийского моря. Здесь я расскажу о «кусателях ворон» и том, какие необыкновенные желания иногда появляются у путешественников в этих местах.

, где прикасаешься к воде залива, а через 400 метров и несколько минут стоишь у Балтийского моря. Здесь я расскажу о «кусателях ворон» и том, какие необыкновенные желания иногда появляются у путешественников в этих местах. Высота Мюллера подарит виды уходящей вдаль Куршской косы, озера Чайка и посёлка Рыбачий.

подарит виды уходящей вдаль Куршской косы, озера Чайка и посёлка Рыбачий. Озеро Чайка , где живут лебеди, утки и серые цапли. Мы поговорим о названии живописного водоёма и его истории.

, где живут лебеди, утки и серые цапли. Мы поговорим о названии живописного водоёма и его истории. Посёлок Рыбачий : в маленьком посёлке с большой историей вы узнаете о Тевтонском ордене, Россинтенском замке и новелле Гофмана «Майорат». Здесь можно сделать санитарную остановку и посетить уникальный магазин янтарных изделий, специализирующийся на продаже янтаря самых невероятных расцветок: пейзажный, «волосы Вероники», королевский, «перепелиные яйца», зеленый, «кровь дракона», голубой и т. п.

: в маленьком посёлке с большой историей вы узнаете о Тевтонском ордене, Россинтенском замке и новелле Гофмана «Майорат». Здесь можно сделать санитарную остановку и посетить уникальный магазин янтарных изделий, специализирующийся на продаже янтаря самых невероятных расцветок: пейзажный, «волосы Вероники», королевский, «перепелиные яйца», зеленый, «кровь дракона», голубой и т. п. Танцующий лес : название отражает суть этого странного места. Вас ждут деревья, изогнутые в необыкновенные позы, — феномен, которому пока нет объяснения. Я расскажу все версии (самые интересные придумали мои гости!) и поделюсь личной историей из детства, связанной с Танцующим лесом.

: название отражает суть этого странного места. Вас ждут деревья, изогнутые в необыкновенные позы, — феномен, которому пока нет объяснения. Я расскажу все версии (самые интересные придумали мои гости!) и поделюсь личной историей из детства, связанной с Танцующим лесом. Дюна Эфа : с высочайшей точки косы откроются виды на белые дюны, море и залив — идеальное место для созерцания и фотографий.

: с высочайшей точки косы откроются виды на белые дюны, море и залив — идеальное место для созерцания и фотографий. Орнитологическая станция «Фрингилла» (с апреля по октябрь на вечерней экскурсии). Вам расскажут о работе орнитологов и покажут самые большие в мире ловушки для птиц. Вы узнаете, куда и зачем летят пернатые путешественники и как они готовятся к перелёту.

Рыцарский замок Шаакен. Вы познакомитесь с остатками древней крепости 13 века, узнаете про обычаи Тевтонского ордена и ужасы инквизиции, прикоснётесь к старинным камням, подержите в руках рыцарское оружие и окунётесь в историю этого замечательного места.

Сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф». Вас ждёт экскурсия по сыроварне и шоколадной фабрике с дегустацией местных деликатесов. Вы узнаете историю сыра, шоколада и марципана, чем разные сорта отличаются друг от друга и почему Петр I привёз сыр в Россию.

Зеленоградск. Мы проедем через приморский Зеленоградск и увидим из окна некоторые достопримечательности исторической части города: вокзал, виллу Крель, Курортный проспект, здание почты, дом и сквер королевы Луизы. Остановок здесь не планируется, но, если захотите, вы можете остаться и самостоятельно погулять по городу.

Организационные детали

Экскурсия может начинаться из Светлогорска или Пионерского (это включено в стоимость).

Экскурсию проведу для вас я или другой член команды гидов

Дополнительные расходы

— экологический сбор при въезде на косу (450 руб. за машину с водителем + 300 руб. за пассажира; детям до 18 лет и пенсионерам бесплатно)

— вход в замок Шаакен с экскурсией — 350 руб. /чел., дети до 7 лет — бесплатно

— дегустация марципана, сыра и шоколада — 350 руб. / взрослые, 250 руб. /дети

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