  1. Россия
  2. Экскурсии

На самом западе России: Балтийск — Пиллау (с прогулкой на пароме)

3.8
4 отзыва
Отэкс-Тур
Отэкс-Тур – Гид из Светлогорска
На самом западном берегу России расположился небольшой городок Балтийск. Еще несколько лет назад это был закрытый город 🏙️. В него невозможно было попасть гражданским. Но сейчас все изменилось и все желающие могут сюда приехать. С нами вы изучите историю 📖 военно-морского флота на Балтийском море 🌊, увидите шведскую крепость Пиллау и посетите Морской собор. Также мы отправимся на теплоходную прогулку 👣 по Калининградскому каналу. В конце дня у вас сложится полная картинка о Балтийске!
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 100 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
На самом западе России: Балтийск — Пиллау (с прогулкой на пароме)
На самом западе России: Балтийск — Пиллау (с прогулкой на пароме)

Что вы увидите

  • Елизаветинский форт
  • Памятник Императрице
  • Цитадель «Пиллау»
  • памятника Петру I
  • Морской собор
  • Мемориальный комплекс воинских интернациональных захоронений
На самом западе нашей страны находится уникальный город 🏙️. Ещё недавно закрытый для посещения, сегодня Балтийск стал настоящим туристическим центром. В ходе экскурсии 🧭 вы увидите Елизаветинский форт и памятник Императрице, цитадель «Пиллау» (шведская крепость), памятник Петру I. Посетите православный Морской собор. Увидите мемориальный комплекс воинских интернациональных захоронений. Дополнит впечатления двадцатиминутная прогулка 👣 на пароме по акватории Калининградского канала.
Что входит
  • Поездка на комфортабельном автобусе
  • Увлекательный рассказ сертифицированного гида.
Что не входит
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и перекус
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель не предусмотрена, обратите внимание на место встречи группы.
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина 33, Светлогорск
На самом западе России: Балтийск — Пиллау (с прогулкой на пароме)
На самом западе России: Балтийск — Пиллау (с прогулкой на пароме)
На самом западе России: Балтийск — Пиллау (с прогулкой на пароме)
На самом западе России: Балтийск — Пиллау (с прогулкой на пароме)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Отэкс-Тур
Отэкс-Тур
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

4 отзыва оставили туристы

Отэкс-Тур проводит ещё 5 экскурсий

Янтарный: день с солнечным камнем
1 200
5 часов
Янтарный: день с солнечным камнем
4 отзыва
Калининград вечерний
1 700
5 часов
Калининград вечерний
3 отзыва
Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф (с дегустацией)
1 450
5 часов
Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф (с дегустацией)
Рыцарский вечер в замке Шаакен
2 500
5 часов
Рыцарский вечер в замке Шаакен
1 отзыв
Светлогорск: старый Раушен
250
2 часа
Светлогорск: старый Раушен
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Светлогорске

Светлогорск — маленькая Швейцария
2 600
2 часа
Светлогорск — маленькая Швейцария
66 отзывов
Разобраться в истории и архитектуре города и понять, чем он и его жители дышат сегодня
Куршская коса + отдых или купание
1 200
6 часов
Куршская коса + отдых или купание
20 отзывов
Светлогорск: узнать за 2 часа и полюбить навсегда
2 500
2 часа
Светлогорск: узнать за 2 часа и полюбить навсегда
19 отзывов
Прогуляться по красивейшему курорту Балтики и услышать его историю
Пешеходная экскурсия по Светлогорску
200
2 часа
Пешеходная экскурсия по Светлогорску
17 отзывов
Природа и легенды Куршской косы
скидка10%
10500
9 450
7 часов
Природа и легенды Куршской косы
16 отзывов
Познавательное путешествие в вашем ритме из Светлогорска, Зеленоградска и Пионерского
Из Светлогорска на Куршскую Косу
7 200
8 часов
Из Светлогорска на Куршскую Косу
15 отзывов