Отэкс-Тур – Гид из Светлогорска

На самом западном берегу России расположился небольшой городок Балтийск. Еще несколько лет назад это был закрытый город 🏙️. В него невозможно было попасть гражданским. Но сейчас все изменилось и все желающие могут сюда приехать. С нами вы изучите историю 📖 военно-морского флота на Балтийском море 🌊, увидите шведскую крепость Пиллау и посетите Морской собор. Также мы отправимся на теплоходную прогулку 👣 по Калининградскому каналу. В конце дня у вас сложится полная картинка о Балтийске!