Мемориальный комплекс воинских интернациональных захоронений
На самом западе нашей страны находится уникальный город 🏙️. Ещё недавно закрытый для посещения, сегодня Балтийск стал настоящим туристическим центром. В ходе экскурсии 🧭 вы увидите Елизаветинский форт и памятник Императрице, цитадель «Пиллау» (шведская крепость), памятник Петру I. Посетите православный Морской собор. Увидите мемориальный комплекс воинских интернациональных захоронений. Дополнит впечатления двадцатиминутная прогулка 👣 на пароме по акватории Калининградского канала.
Что входит
Поездка на комфортабельном автобусе
Увлекательный рассказ сертифицированного гида.
Что не входит
Питание не входит, возьмите с собой воду и перекус
Встреча в отеле и доставка обратно в отель не предусмотрена, обратите внимание на место встречи группы.
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина 33, Светлогорск
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.