Обзорная по Калининграду + Мастерская Хомлинов из Светлогорска

Обзорная экскурсия по городу, история которого насчитывает более семи веков

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Обзорная экскурсия по городу, история которого насчитывает более семи веков, с посещением популярных мест и самых значимых памятников.

Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности.
Обзорная по Калининграду + Мастерская Хомлинов из Светлогорска
Обзорная по Калининграду + Мастерская Хомлинов из Светлогорска
Обзорная по Калининграду + Мастерская Хомлинов из Светлогорска
Обзорная по Калининграду + Мастерская Хомлинов из Светлогорска
Обзорная по Калининграду + Мастерская Хомлинов из Светлогорска
Обзорная по Калининграду + Мастерская Хомлинов из Светлогорска
Обзорная по Калининграду + Мастерская Хомлинов из Светлогорска
Обзорная по Калининграду + Мастерская Хомлинов из Светлогорска
Обзорная по Калининграду + Мастерская Хомлинов из Светлогорска
Обзорная по Калининграду + Мастерская Хомлинов из Светлогорска
Обзорная по Калининграду + Мастерская Хомлинов из Светлогорска
Обзорная по Калининграду + Мастерская Хомлинов из Светлогорска
Обзорная по Калининграду + Мастерская Хомлинов из Светлогорска

Что вас ожидает 🤩

  • Рыбная деревня
  • Кафедральный собор
  • Закхаймские ворота
  • Королевские ворота
  • Литовский вал
  • Башня «Дер Дона»
  • Площадь Победы
  • Район старых немецких особняков (ул. Кутузова)
  • Кирха королевы Луизы
  • Астрономический бастион
  • Мастерская Хомлинов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

История города насчитывает более семи веков с времен поселений племен язычников пруссов на этой земле. Вы побываете в историческом сердце города, где более 750 лет тому назад три отдельных городских поселения — Кнайпхоф, Альтштадт и Лёбенихт, объединившись между собой и замком, носившим название Кёнигсберг, образовали единый город.
Вы услышите историю Королевского замка, узнаете о преподавательской деятельности Иммануила Канта, профессора в кёнигсбергском университете «Альбертина», узнаете о миссии и результатах пребывания в Кёнигсберге Великого посольства во главе с Петром I в 1697 году, увидите разнообразную историческую застройку города от готики и модерна до баухаса, уцелевшую от бомбардировок английской авиации во время штурма города. Проследуете через самую укрепленную фортификационными строениями улицу — Литовский вал и увидите казарму «Кронпринц», бастион «Грольман», проедете через бывшую Ганза-Плац, а ныне — Площадь победы и проследуете по самому красивому проспекту города — проспекту Мира к старинным виллам самого красивого района города — «Амалиенау».
Посетим уютнейшее место – Мастерскую Хомлинов, расположенную в историческом здании Астрономического бастиона. Хомлины – очаровательное семейство забавных гномиков, бронзовые скульптуры которых украшают самые туристические места города: Медовый мост у Кафедрального собора, Музей Янтаря, Башню Врангеля, набережную Музея Мирового океана.
По легенде за свою долгую жизнь хомлины стали восхитительными мастерами по работе с янтарём. Ещё они работают с керамикой, собирают местные травы и делают из дерева интересные изделия. В мастерской вы сможете приобрести оригинальные авторские сувениры (украшения, косметика, фигурки хомлинов), которые будут приятным напоминанием о путешествии в Калининград.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы на еду и напитки
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Улица Ленина, 33, Светлогорск
Когда и сколько длится?
Когда: по понедельникам и вторникам в 8:10
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Посадка в автобус начинается за 30 минут и заканчивается за 5 минут до отправления.
  • Обратите внимание, что доплату за экскурсию необходимо произвести в офисе компании (см."Как вас найти"). Пожалуйста, приходите заранее!

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