Что вас ожидает:На этом маршруте вы увидите одну из самых древних сооружений на территории области — Кирху Арнау, стены её были расписаны 119-ю фресками, изображавшими сцены Ветхого и Нового Завета.
В период реформации в XVI веке изображения скрылись под слоем штукатурки и вновь явились миру только в начале XX века. Орденская кирха XIV века в Ушаково — красивейшая сельская церковь ⛪ с непростой историей 📖 средневековая площадь Гвардейска (Тапиау) и старинная усадьба в пос. Изобильное, где сейчас обосновался Епархиальный женский монастырь иконы Божией Матери Державная. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (питание, вода, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина 33, Светлогорск
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.