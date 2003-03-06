Что вас ожидает:На этом маршруте вы увидите одну из самых древних сооружений на территории области — Кирху Арнау, стены её были расписаны 119-ю фресками, изображавшими сцены Ветхого и Нового Завета.

В период реформации в XVI веке изображения скрылись под слоем штукатурки и вновь явились миру только в начале XX века. Орденская кирха XIV века в Ушаково — красивейшая сельская церковь ⛪ с непростой историей 📖 средневековая площадь Гвардейска (Тапиау) и старинная усадьба в пос. Изобильное, где сейчас обосновался Епархиальный женский монастырь иконы Божией Матери Державная. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.