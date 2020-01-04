12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Любые уголки косы на выбор

Достойных посещения мест на Куршской косе столько, что для внимательного знакомства не хватит и трёх дней. Поэтому я предлагаю вам выбрать 3-4 самых интересных на ваш взгляд уголков этой полоски суши:

Королевский бор : вы окажетесь в древнейшем лесу, где никогда не вырубали деревья. Узнаете, почему живописный бор сохранился именно здесь, увидите места подкормки диких животных и гигантские туи высотой до 60 метров, прогуляетесь до залива и полюбуетесь окрестностями со смотровой площадки.

: вы окажетесь в древнейшем лесу, где никогда не вырубали деревья. Узнаете, почему живописный бор сохранился именно здесь, увидите места подкормки диких животных и гигантские туи высотой до 60 метров, прогуляетесь до залива и полюбуетесь окрестностями со смотровой площадки. Поселок Лесной и самая узкая часть Куршской косы , где прикасаешься к воде залива, а через 400 метров и несколько минут стоишь у Балтийского моря. Здесь я расскажу о «кусателях ворон» и том, какие необыкновенные желания иногда появляются у путешественников в этих местах.

, где прикасаешься к воде залива, а через 400 метров и несколько минут стоишь у Балтийского моря. Здесь я расскажу о «кусателях ворон» и том, какие необыкновенные желания иногда появляются у путешественников в этих местах. Музейный комплекс Куршской косы : здесь стоит заглянуть в краеведческий музей и музей суеверий, прогуляться по деревне викингов и тропе ощущений, помогающей прочувствовать ландшафты косы.

: здесь стоит заглянуть в краеведческий музей и музей суеверий, прогуляться по деревне викингов и тропе ощущений, помогающей прочувствовать ландшафты косы. Высота Мюллера подарит виды уходящей вдаль Куршской косы, озера Чайка и посёлка Рыбачий.

подарит виды уходящей вдаль Куршской косы, озера Чайка и посёлка Рыбачий. Озеро Чайка , где живут лебеди, утки и серые цапли. Мы поговорим о названии живописного водоёма и покормим лебедей хлебом.

, где живут лебеди, утки и серые цапли. Мы поговорим о названии живописного водоёма и покормим лебедей хлебом. Посёлок Рыбачий : в маленьком посёлке с большой историей вы узнаете о Тевтонском ордене, Россинтенском замке и новелле Гофмана «Майорат». А после можно остановиться на обед с местными блюдами и заглянуть в рыбный магазин.

: в маленьком посёлке с большой историей вы узнаете о Тевтонском ордене, Россинтенском замке и новелле Гофмана «Майорат». А после можно остановиться на обед с местными блюдами и заглянуть в рыбный магазин. Танцующий лес : название отражает суть этого странного места. Вас ждут деревья, изогнутые в необыкновенные позы, — феномен, которому пока нет объяснения. Я расскажу все версии (самые интересные придумали мои гости!) и поделюсь личной историей из детства, связанной с Танцующим лесом.

: название отражает суть этого странного места. Вас ждут деревья, изогнутые в необыкновенные позы, — феномен, которому пока нет объяснения. Я расскажу все версии (самые интересные придумали мои гости!) и поделюсь личной историей из детства, связанной с Танцующим лесом. Дюна Эфа : с высочайшей точки косы откроются виды на белые дюны, море и залив — идеальное место для созерцания и фотографий.

: с высочайшей точки косы откроются виды на белые дюны, море и залив — идеальное место для созерцания и фотографий. Зеленоградск: на обратном пути вы сможете погулять по очаровательному городку в начале Куршской косы. Увидите кирху Св. Адальберта — ныне действующий православный храм, Водонапорную башню, с которой открывается панорама Зеленоградска, и сквер королевы Луизы.

По пути будем останавливаться и выходить на морской берег в приглянувшихся вам точках.

Рассказы об истории, легендах и экологии

В какие бы места мы не отправились, я расскажу самое главное о Куршской косе. Вы узнаете об истории, экологии и действительно уникальных природных особенностях этой земли. О первой в мире экологической катастрофе, созданной руками человека, и о «дюнах-убийцах», которые никого не убивали. Как автор книг об этих краях я поделюсь собранными мной легендами (например, об углежоге Тиме и гноме Тристане), историями о леших, русалках, домовых и прочих персонажах сказок.

В конце экскурсии вас ждут подарки :)

Кому подойдёт экскурсия

И тем, кто впервые на Куршской косе, и тем, кто уже приезжал сюда — ведь план и маршрут подстраивается под ваши интересы и желания.