12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познавательное путешествие в вашем ритме из Светлогорска, Зеленоградска и Пионерского

Игорь
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Игорь – ваш гид
Уникальная природа красивейшей полоски суши — пишут путеводители о Куршской косе.

И не обманывают! Я расскажу, в чём же особенности этой земли между заливом и морем, познакомлю с её обитателями, легендами и мистикой.

Места для посещения вы выбираете сами: например, необычный Танцующий лес, самую узкую часть косы, музейный комплекс, очаровательные посёлки, смотровые площадки — в любом случае обещаю насыщенную, интересную именно вам поездку.
7700 ₽
6930 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии12 отзывов
4.83
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы

Что вас ожидает

Любые уголки косы на выбор
Достойных посещения мест на Куршской косе столько, что для внимательного знакомства не хватит и трёх дней. Поэтому я предлагаю вам выбрать 3-4 самых интересных на ваш взгляд уголков этой полоски суши:

  • Королевский бор: вы окажетесь в древнейшем лесу, где никогда не вырубали деревья. Узнаете, почему живописный бор сохранился именно здесь, увидите места подкормки диких животных и гигантские туи высотой до 60 метров, прогуляетесь до залива и полюбуетесь окрестностями со смотровой площадки.
  • Поселок Лесной и самая узкая часть Куршской косы, где прикасаешься к воде залива, а через 400 метров и несколько минут стоишь у Балтийского моря. Здесь я расскажу о «кусателях ворон» и том, какие необыкновенные желания иногда появляются у путешественников в этих местах.
  • Музейный комплекс Куршской косы: здесь стоит заглянуть в краеведческий музей и музей суеверий, прогуляться по деревне викингов и тропе ощущений, помогающей прочувствовать ландшафты косы.
  • Высота Мюллера подарит виды уходящей вдаль Куршской косы, озера Чайка и посёлка Рыбачий.
  • Озеро Чайка, где живут лебеди, утки и серые цапли. Мы поговорим о названии живописного водоёма и покормим лебедей хлебом.
  • Посёлок Рыбачий: в маленьком посёлке с большой историей вы узнаете о Тевтонском ордене, Россинтенском замке и новелле Гофмана «Майорат». А после можно остановиться на обед с местными блюдами и заглянуть в рыбный магазин.
  • Танцующий лес: название отражает суть этого странного места. Вас ждут деревья, изогнутые в необыкновенные позы, — феномен, которому пока нет объяснения. Я расскажу все версии (самые интересные придумали мои гости!) и поделюсь личной историей из детства, связанной с Танцующим лесом.
  • Дюна Эфа: с высочайшей точки косы откроются виды на белые дюны, море и залив — идеальное место для созерцания и фотографий.
  • Зеленоградск: на обратном пути вы сможете погулять по очаровательному городку в начале Куршской косы. Увидите кирху Св. Адальберта — ныне действующий православный храм, Водонапорную башню, с которой открывается панорама Зеленоградска, и сквер королевы Луизы.

По пути будем останавливаться и выходить на морской берег в приглянувшихся вам точках.

Рассказы об истории, легендах и экологии
В какие бы места мы не отправились, я расскажу самое главное о Куршской косе. Вы узнаете об истории, экологии и действительно уникальных природных особенностях этой земли. О первой в мире экологической катастрофе, созданной руками человека, и о «дюнах-убийцах», которые никого не убивали. Как автор книг об этих краях я поделюсь собранными мной легендами (например, об углежоге Тиме и гноме Тристане), историями о леших, русалках, домовых и прочих персонажах сказок.

В конце экскурсии вас ждут подарки :)

Кому подойдёт экскурсия

И тем, кто впервые на Куршской косе, и тем, кто уже приезжал сюда — ведь план и маршрут подстраивается под ваши интересы и желания.

Организационные детали

  • Обратите внимание: экскурсия может начинаться в Светлогорске, Пионерском и Зеленоградске (это включено в стоимость) в 8:30 и 14:00 с апреля по сентябрь, а с октября по март — в любое время. Такой график позволит избежать пробки при въезде на косу и большого количества людей на основных маршрутах.
  • Из Калининграда: самостоятельно добраться до Пионерского (электрички приходят в 08:34 и 13:46, много другого транспорта). Расставание в Зеленоградске (много электричек и другого транспорта в Калининград). Плюсом посмотрим наши прелестные приморские городки и не потеряем время по дороге в калининградских пробках.
  • Экскурсию возможно провести и для большего количества человек (до 19) за дополнительную оплату (по запросу).
  • Во время экскурсии я могу провести для вас профессиональную фотоссесию (обсуждается в переписке).
  • Обязательные дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на косу (150 руб. с человека + 150 руб. за машину; детям до 12 лет бесплатно).
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Игорь
Игорь
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Игорь. Сертифицированный и аккредитованный персональный гид. Писатель и профессиональный фотограф. Приглашаю на авторские экскурсии по Калининграду, Куршской косе и приморским городам: Светлогорску, Зеленоградску, Балтийску и Янтарному. Опыт работы гидом с 2000 года, опыт вождения более 30 лет. Автор книг о Калининграде, морских историй, сказок и легенд о Куршской косе. Мне повезло родиться и вырасти на этой земле, в окружении замков, фортов и булыжных мостовых, под шум соленого Балтийского моря, среди магии древних прусских легенд. Возможно привлечение транспорта до 15 человек. Обращайтесь, будет интересно!
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 января 2020
Очень понравилось, все четко организованно.Узнали много нового и интересного.Экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям.Спасибо Игорю, будем рекомендовать))
16 ноября 2019
В августе имели радость побывать на экскурсии Игоря! Погода отличная, публика уже схлынула, деревья танцуют. Игорь местный краевед энтузиаст, который увлечен и занимается распространением информации о культуре и обычаях восточной Пруссии. Получили настоящее удовольствие от нашего общения. Мы живем в Петергофе, объездили пол мира - нам есть с чем сравнить. Планируем вернуться!
9 октября 2019
От всей нашей компании из четырех человек благодарю Игоря за интересную, насыщенную экскурсию на Куршскую косу.
В предыдущих отзывах написано столько хороших слов, что не буду повторяться, а просто присоединюсь к вышесказанному. Поездка с Игорем оставила массу приятных впечатлений и живописных фото, которые будут напоминать нам о прекрасно проведенном дне.
23 сентября 2019
Друзья, с Игорем Краснощековым мы совершили два путешествия. В Калининград на весь день (отзыв я написала) и на Куршскую косу. Начало сентября 2019 года. Куршская коса встретила нас сильным ветром. Но лебедей покормить удалось, правда, кабанчик Гриша так и не появился. Смотался в глубь косы от сытой жизни. Делай выводы. Игорь - прекрасный рассказчик, не дает себе никаких поблажек. Сразу видно любимое дело. И это подкупает. Хочет делиться и делиться своими знаниями. Это все же авторская экскурсия. Ее отличает стиль художника. Живой, легкий, выразительный язык, но без пафоса, без напора, и с юмором, и с научными выкладками. Этакая реконструкция образования Косы с начала времен. Игорь любит легенды. Собирает их. Издал книгу "Легенды и сказки Куршской косы. Неринга и морской змей". Такая изящная книга для семейного чтения, где истории детей из давних времен вызывают сочувствие и научают честности и мужеству. Иллюстрирована прекрасными рисунками, - и самого Игоря в том числе. Талантливый человек. Спасибо, Игорь. Надеемся на встречу.
13 августа 2019
Природа Курской косы и особенно танцующий лес произвели на нас потрясающее впечатление, заповедный лес с густым хвойным ароматом и мощной энергетикой, озера с утками и лебедями, которых удалось покормить. Игорь-прекрасный рассказчик, подстроил маршрут под наши пожелания, и нам и детям очень понравилась и запомнилась поездка. Спасибо!
12 августа 2019
На экскурсию "Природа и легенды Куршской косы" я ездила с дочкой (12 лет). Экскурсия очень понравилась!!! Игорь -это человек, который знает очень много о том месте, где живет, и чувствуется, что любит его. Он очень интересный рассказчик. Мой ребенок еще несколько дней вспоминала какие-то моменты нашей экскурсии. А книги Игоря читает просто взахлеб. Если мы когда-нибудь еще приедем в Светлогорск, то обязательно проведем с Игорем еще день, а может быть и не один. Вот с такими людьми и надо изучать историю. Я очень рекомендую эту экскурсию именно с Игорем!
Светлана
29 июля 2019
Красоты заповедника (у вас будет выбор, что посетить), интересные истории ( и факты, и легенды) внимательное отношение - это то, что вы получите на экскурсии Игоря, человека влюбленного в свой край. Рекомендую.
19 июля 2019
Экскурсия интересная, Игорь отлично знает тему. Все очень понравилось!
18 июня 2019
Прекрасные впечатления от поездки. Игорь чудесный рассказчик, лёгкий позитивный человек, способный почувствовать потребности слушивателей. Легко изменил маршрут, заранее выслушав информацию о том , что мы уже успели посмотреть и подарил нам незабываемую поездку в Балтийск, во время которой мы узнали интереснейшие факты ,прокатились на катере, увидели прекрасных лебедей, отдохнули на чудесном пляже и даже нашли крошечные кусочки янтаря, сделали чудесные фото...А на обратном пути ,мы с удовольствие слушали прекрасные легенды и байки от местного жителя ! Большое спасибо за чудесный день .благодаоя Игорю он прошёл ярко, легко, интересно.
10 июня 2019
Спасибо за экскурсию
Ещё 2 отзыва

Игорь проводит ещё 1 экскурсию

В Калининград на весь день!В Калининград на весь день!В Калининград на весь день!
скидка10%
11000 ₽
9900 за экскурсию
9 часов
2 отзыва
Насыщенная обзорная авто-экскурсия из городов побережья (Светлогорск и Зеленоградск)
Это нескучное путешествие для тех, кто хочет объять необъятное — все достопримечательности города двух имен. Вы побываете в must-see Калининграда: Кафедральном соборе и Рыбной деревне, музеях марципана, янтаря и Мирового океана. Познакомитесь с немецкой фортификацией и полюбуетесь домами района Амалиенау. А я поделюсь историями о жителях, мистическими легендами и морскими байками, сориентирую в городе и подарю свою книгу о нашем крае.

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