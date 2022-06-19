Raushen, Palmniken и Pillau за один день

Начинаем туристический маршрут в г. Светлогорске

5
1 отзыв
Начинаем туристический маршрут в г. Светлогорске. По пути следования ознакомимся с органным залом, лиственным парком, пройдём к водонапорной башне, познакомимся с Домом охотника, прогуляемся по променаду, вспомним персонажей Э. Т. А. Гофмана и увидим другие интересные достопримечательности.
Raushen, Palmniken и Pillau за один день
Raushen, Palmniken и Pillau за один день
Raushen, Palmniken и Pillau за один день
Raushen, Palmniken и Pillau за один день
Raushen, Palmniken и Pillau за один день

Что вас ожидает 🤩

  • Светлогорск:
  • Органный зал
  • Лиственный парк
  • Водонапорная башня
  • Дом охотника
  • Променад
  • Янтарный:
  • Филинская бухта
  • Балтийское море
  • Парк Морриса Беккера
  • Музей «Янтарный замок»
  • Храм Иконы Божьей Матери
  • Янтарно-добывающий комбинат и карьер
  • Пляж Янтарный
  • Балтийск:
  • Кирха
  • Действующий маяк
  • Музей Балтийского флота
  • Здание пехотных казарм
  • Памятники Петру I и Елизавете Петровне

Об экскурсии

Начинаем туристический маршрут в г. Светлогорске. По пути следования ознакомимся с органным залом, лиственным парком, пройдём к водонапорной башне, познакомимся с Домом охотника, прогуляемся по променаду, вспомним персонажей Э. Т. А. Гофмана и увидим другие интересные достопримечательности.
По пути в Янтарный сделаем остановку в Филинской бухте, которая славится захватывающим видом на Балтийское море. Янтарный познакомит вас с парком Морриса Беккера, водонапорной башней, музеем «Янтарный замок». Будет возможно посетить Храм Иконы Божьей Матери, а также янтарно-добывающий комбинат и карьер. Изюминкой Янтарного является широкий песчаный пляж, вошедший в топ российских пляжей!
В Балтийске, самом западном портовом городе России, пройдём к кирхе, действующему маяку, музею Балтийского флота, ознакомимся со зданием пехотных казарм, увидим памятники Петру I и Елизавете Петровне.

Ежедневно в 9:15

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Посещение музеев, по желанию
  • Органный зал в Светлогорске (1000 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Шевченко, 2, Калининград
Завершение: Адрес вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:15
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Светлогорска

👥Групповые☀️На весь деньЯнтарный комбинат🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Светлогорске

Светлогорск (Раушен) : один день путешественника начала XX века
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Екатерина
4.9
40 отзывов
Светлогорск (Раушен) : один день путешественника начала XX века
Светлогорск, а в прошлом Раушен, - небольшой курортный городок на берегу Балтийского моря. В конце XIX века популярность
3 000 за 1-10 чел.
Экскурсия из Калининграда. Три города за 1 день
8 часов
Индивидуальная
Руслан
5
1 отзыв
Экскурсия из Калининграда. Три города за 1 день
За один день вы побываете в трех городах поочередно: Балтийск, Янтарный, Светлогорск. Вы увидите действующий маяк
Завтра
20 июня
21 июня
22 июня
9 800 за 1-6 чел.
Пять городов Калининградской области за один день из Светлогорска
10 часов
Индивидуальная
Андрей
Нет отзывов
Пять городов Калининградской области за один день из Светлогорска
Познакомиться с историей и архитектурой Калининграда и прибрежных городов, насладиться свежестью морского воздуха
от 1350012 150 за 1-6 чел.
Калининград-Зеленоградск из Светлогорска
7 часов
Индивидуальная
Руслан
Нет отзывов
Калининград-Зеленоградск из Светлогорска
Посмотрите три удивительных города Калининградской области за один день! Вы познакомитесь с самим Калининградом
Завтра
20 июня
21 июня
22 июня
8 800 за 1-6 чел.
Куршская коса чарующая. Экскурсия на авто из Светлогорска
7 часов
Индивидуальная
Алексей
5
2 отзыва
Куршская коса чарующая. Экскурсия на авто из Светлогорска
Маршрут путешествия может корректироваться исходя из Вашего самочувствия
8 400 за 1-4 чел.
Янтарное побережье: прогулка по Балтийску, Янтарному и Светлогорску
8 часов
Индивидуальная
Вячеслав
5
2 отзыва
Янтарное побережье: прогулка по Балтийску, Янтарному и Светлогорску
Не упустите возможность увидеть три ярких городка на побережье Балтийского моря за один день! Вы побываете
9 500 за 1-4 чел.
Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
8 часов
Индивидуальная
Егор
Нет отзывов
Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Предлагаю вам отправиться в путешествие по трем городам Калининградской области - Янтарный, Светлогорск и Зеленоград
9 000 за 1-4 чел.
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Алексей
5
4 отзыва
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
Променады, свежесть Балтийского моря, ароматы сосновых лесов и свежая рыба, или один день на курорте
28 июня
29 июня
30 июня
6 июля
от 9 100 за 1-3 чел.
Светлогорск - маленькая Швейцария
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталия
5
119 отзывов
Светлогорск - маленькая Швейцария
Разобраться в истории и архитектуре города и понять, чем он и его жители дышат сегодня
24 июня
25 июня
27 июня
28 июня
3 900 за 1-10 чел.
Янтарный и Светлогорск
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Юрий
5
4 отзыва
Янтарный и Светлогорск
Увлекательное путешествие к прибрежным красотам Балтийского региона
20 июня
22 июня
23 июня
26 июня
6 500 за 1-8 чел.
В Калининград на весь день
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Игорь
4.9
7 отзывов
В Калининград на весь день
Насыщенная обзорная авто-экскурсия из городов побережья (Светлогорск и Зеленоградск)
5 сен
7 сен
8 сен
9 сен
9 000 за 1-3 чел.
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Дмитрий
4.9
24 отзыва
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
Посетить «визитную карточку» Калининградской области и уютный курорт с немецким колоритом за 1 день
20 июня
22 июня
23 июня
25 июня
8 900 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Светлогорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Светлогорске
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ